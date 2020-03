Una vasta comunità di persone diverse che si è definita Unione Europea, sulla base di quale principio fondamentale dovrebbe, in fondo in fondo, riconoscersi e fondersi?

Già basterebbe affidarsi al motto latino ‘In varietate concordia’ scelto dalla UE come principio fondante che significa, letteralmente, ‘nella varietà c’è concordia’. Un buon motto che coglie in pieno il fatto che mezzo miliardo di persone, che parlano 24 lingue diverse, possano coesistere in armonia, tranquillità e pacifico rispetto.

Ma quanto è reale questo rispetto con concordia nella diversità? Considerando gli attuali comportamenti di molti capi di governo europei, sembra che non si sia affatto compreso il senso profondo e umanitario di questo motto.

Una grande comunità come la nostra non può essere vista solo come una semplice somma di persone, anche perché se deve esserci una vita in comune, questa, deve obbligatoriamente realizzarsi su principi forti, condivisi e da tutti riconosciuti.

L’Unione Europea ha bisogno davvero dei tratti tipici di una vera Nazione, per fare in modo che quel mezzo miliardo di persone diverse possa‘riconoscersi anche senza conoscersi’, in un qualcosa che deve pur essere condiviso da tutti e inteso come forza unificatrice di queste tantissime genti.

E ora, la domanda che dovremmo porci tutti, per fortuna se l’è già posta il giurista e accademico Gustavo Zagrebelsky nel suo libro ‘Fondata sulla cultura’ (ed. Einaudi, 2014):

«Ma come può accadere che ci si senta parte di un’unità di vita più vasta quando non vi sono legami concreti, addirittura quando non ci si è mai incontrati né mai ci si incontrerà faccia a faccia?»

Naturalmente per rispondere a questa domanda dovremmo poter trovare qualcosa che deve porsi obbligatoriamente al di sopra degli interessi di ogni singolo cittadino europeo, qualcosa che tocchi le ‘corde’ esistenziali e profonde della nostra stessa specie, insomma qualcosa che sia parte fondamentale dell’etica umana.

E qui Zagrebelsky ci viene di nuovo in aiuto scrivendo:

«Consideriamo l’espressione: Io mi riconosco in… Quando sono numerosi coloro che non si conoscono reciprocamente, ma si riconoscono nella stessa cosa, quale che sia, ecco formata una società. Questo ‘qualche cosa’ di comune è ‘un terzo’ che sta al di sopra di ogni uno e di ogni altroe questo ‘terzo’ è condizione sine qua non d’ogni tipo di società».

Il nostro giurista ritiene che debba essere la Cultura nei suoi più alti valori a creare quel‘terzo’ punto unificatore, quel punto verso il quale dovrebbero protendere tutte le persone che non si conoscono ma che si riconoscono in quell’insieme di valori, come ad esempio possono essere la concordia, il rispetto, l’aiuto, il senso di fratellanza, la solidarietà, la collaborazione etc.

In breve, abbiamo bisogno di simboli importanti che nessuno possa mettere in discussione perché li vive e li condivide intimamente in sé.

Ma oggi, da come si comportano i tanti Stati europei, quale ‘terzo’ punto, quali valori fondamentali sta condividendo la nostra Europa? E dove è andato a finire il ‘principio della concordia’ presente nel nostro motto? Che l’Europa sia una grande comunità di persone che mostrano di non avere il Cuore?

Allora sarà bene far sapere ai capi di governo, specialmente in un momento dove diventa sempre più lungo il corteo di morti, che alla parola‘Concordia’ si intrecciano, come le ‘budella dell’intestino’ (etimologia della parola ‘corda’), anche parole come Accordo, Coraggio, Cuore, Cordialità, Misericordia e Cordoglio.

Parole queste che danno origine a valori molto profondi, in grado di permettere a persone che non si conoscono, di riconoscersi in un più grande ‘terzo’ punto, più alto e più importante di tutti. Un punto-valore che la nostra comunità europea sembra aver smarrito ben prima di ‘toccare’ il ‘suo’ Cuore. Forse perché non sa che in quel ‘In Varietate Concordia’ è presente il principio etico che lega tutta la nostra specie umana, o forse semplicemente perché ha deciso di porre in primo piano solo i più bassi principi economici trascurando quelli universalmente umanitari.

E se ‘la speranza è l’ultima a morire’, mi auguro che tutti i cittadini europei ‘volino’ ben più in alto dei loro stessi capi di governo. Spero che con il loro Cuore finalmente ‘acceso’ possano tutti rivolgersi verso lo stesso obiettivo, quello di esaltare l’Etica della reciprocità all’interno di una Europa nella quale il diritto alla vita di ogni cittadino è un dovere assunto con coscienza nei confronti dell’altro!

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti