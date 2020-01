La Commissione europea ha lanciato il tanto atteso “Green Deal” l’11 dicembre. Il progetto è stato guidato dal presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il cui mandato presidenziale è iniziato di recente il 1 ° dicembre 2019.

La spinta centrale del Green Deal è uno slancio implacabile verso la neutralità del clima dell’UE entro il 2050. Ciò si sposa con l’ambizione formale politico-legale dell’UE con l’accordo internazionale di Parigi, dove l’aumento medio della temperatura globale deve essere mantenuto ben al di sotto di 2 ℃.

L’intenzione principale di un accordo verde è quella di assumere la forma di una “legge europea sul clima” pionieristica – uno dei regimi giuridici più innovativi mai proposti seriamente nella storia del diritto ambientale, che intende offrire il primo continente neutro dal punto di vista climatico. Gli sforzi per raggiungere questo obiettivo 2050 saranno sostenuti dall’espansione dei prezzi delle emissioni di carbonio, che esiste già in una forma ben sviluppata nell’UE, in particolare nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE. Un nuovo “meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio” – fondamentalmente una tassa sulle frontiere del carbonio destinata alle importazioni da paesi terzi con politiche climatiche meno rigorose – sarà introdotto anche per aiutare.

La proposta include inoltre un’enfasi sul rafforzamento della competitività, garantendo una giusta transizione in tutta l’UE, proteggendo l’ambiente naturale e la biodiversità, lo sviluppo strategico di una politica alimentare sostenibile e un piano d’azione per l’economia circolare. Propone una transizione in tutta l’economia, nel senso che si sforza di guidare la decarbonizzazione attraverso l’ampiezza dei settori socioeconomici dell’UE. Ciò significa in linea di principio che sono in atto cambiamenti veramente profondi in tutto, dalla produzione di energia, ai trasporti, all’agricoltura e così via.

Il Green Deal si presenta come una “strategia di crescita”. In termini generali, afferma che una transizione a basse emissioni di carbonio ai sensi dell’accordo di Parigi può essere un’opportunità per modernizzare simultaneamente l’economia cogliendo vere opportunità di crescita verde.

Questa prospettiva è senza dubbio corretta. Ma nel confuso mondo della geopolitica contemporanea l’accuratezza dell’approccio è spesso meno importante dell’entità del potere allineato con esso. Il presidente Donald Trump, ad esempio, ha costantemente affermato che un’azione progressiva sul clima equivale a un mezzo costoso per danneggiare un’economia – una posizione diametralmente opposta al tipo di ideologia della “decarbonizzazione uguale alla crescita” dell’UE.

Questa disparità diventa più chiara quando si raggiunge il paragrafo 2.2.1 delle proposte del Green Deal, in cui la Commissione stima che “il raggiungimento degli attuali obiettivi 2030 per il clima e l’energia richiederà 260 miliardi di € di investimenti annuali aggiuntivi”. Eppure questo è ben lungi dall’essere uno spreco di denaro di Trumpian. Invece, la prospettiva della Commissione è che il finanziamento verde che sarà pompato nel Green Deal nel tempo stimolerà ed espanderà l’economia e le casse dell’UE trabocceranno gradualmente. In altre parole “ci vogliono soldi per fare soldi”.

Le differenze profonde nell’approccio ideologico non possono essere interpretate isolatamente, dato il nostro mondo globalizzato. Pertanto, futuri importanti negoziati commerciali tra l’UE e gli Stati Uniti potrebbero incorrere in problemi, ad esempio in relazione alla tassa sulle frontiere del carbonio del Green Deal.

La tassa sulle frontiere del carbonio, ad esempio, potrebbe aumentare le tensioni con il “nazionalismo economico” di alcune persone attuali e precedenti nell’amministrazione Trump. Si sono orientati verso risposte tariffarie e contingenti aggressive a quelle che hanno percepito come manovre di barriera agli scambi che incidono negativamente sull’orientamento dell’amministrazione “America First”.

Tuttavia, l’annuncio del Green Deal è attualmente proprio questo: un annuncio. Il regime previsto non è ancora stato recepito nel diritto e nella politica dell’UE (la Commissione intende proporre la legge europea sul clima entro marzo 2020). La storia recente dimostra che il complesso meccanismo di governance dell’UE non rende facili cambiamenti il ​​suo regime climatico ed energetico.

L’UE è stata un attore relativamente progressista nei confronti del cambiamento climatico negli ultimi due decenni, ma la nuova serie di impegni previsti della Commissione spinge la busta più lontano di qualsiasi altra cosa vista prima. Alcuni stati membri come l’Irlanda e la Polonia hanno faticato molto a soddisfare anche gli attuali obblighi climatici dell’UE.

Data la gravità dei cambiamenti climatici, le istituzioni dell’UE hanno ragione a insistere per rendere l’Europa il primo continente neutro dal punto di vista climatico entro il 2050. Ma devono anche portare con sé gli Stati membri.

E questo, nel detto globale degli attivisti climatici, richiede davvero un cambiamento di sistema, non un cambiamento climatico.

traduzione e sintesi dell’articolo ‘Green Deal’ seeks to make Europe the first climate-neutralcontinent by 2050’ di Thomas Muinzer per ‘ The Conversation’

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti