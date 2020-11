Un nuovo conflitto militare si sta purtroppo svolgendo nel Corno d’Africa. Il 4 novembre 2020 è scoppiato un conflitto militare tra le forze del governo federale dell’Etiopia e il governo regionale del Tigray, nel nord del Paese.Il conflitto si sta intensificando a una velocità allarmante.

Ora è diventato un conflitto regionale con notizie secondo cui le forze eritree stanno sostenendo il governo centrale contro il Tigray e razzi lanciati dalla regione del Tigray contro la capitale dell’Eritrea, Asmara. Tutte le comunicazioni con l’area del conflitto sono state interrotte. Praticamente nessuna informazione proviene dall’interno della regione del Tigray, il che rende difficile valutare lo sviluppo del conflitto sul terreno e le sue conseguenze sulla popolazione civile. Tuttavia, come studiosi che hanno esaminato le questioni relative alla sicurezza alimentare nella regione dal 1985, siamo molto preoccupati che la situazione porti alla carestia.

La sicurezza alimentare nel Tigray era già critica prima dell’inizio del conflitto armato. Vaste aree erano sulla via della fame e della crisi per una serie di ragioni, inclusa un’invasione di locuste nel deserto con effetti negativi sui raccolti. Il conflitto non riguarda solo la stagione del raccolto che è appena iniziata. Ha anche portato a una completa interruzione dei potenziali aiuti e finanziamenti governativi alla regione.

Questi recenti sviluppi sono in contrasto con gli enormi passi compiuti negli ultimi tre decenni dalla fine di una devastante guerra civile che ha visto una grande carestia tra il 1984 e il 1985. Allora, un pericoloso cocktail di guerra civile combinato con suoli fragili, pressione demografica e povertà e le avversità climatiche portarono a una carestia di proporzioni bibliche negli altopiani etiopi dell’Etiopia settentrionale, compreso il Tigray. Si stima che 1 milione di persone siano morte di fame. Da allora, l’Etiopia è diventata una delle grandi economie in più rapida crescita in Africa. Ci sono stati anche notevoli miglioramenti su una serie di fronti sociali. Quasi tutti i bambini vanno a scuola, i servizi sanitari sono migliorati notevolmente e i diritti delle donne sono stati sostenuti.

In Tigray, questa crescita è stata in gran parte guidata dagli sforzi a livello di base nelle aree rurali. Ma il timore è che il Tigray si stia ora dirigendo verso un disastro umanitario a livelli pari alla grande carestia del 1984-1985. Insieme a 12 professionisti internazionali che hanno operato nell’area, abbiamo lanciato un appello alle autorità nazionali e internazionali per chiedere con urgenza l’avvio dei negoziati e il cessate il fuoco nel nord dell’Etiopia. Abbiamo anche chiesto la consegna rapida di cibo e altri aiuti umanitari al Tigray, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale e le organizzazioni umanitarie internazionali.

La maggior parte del Tigray fa parte del bacino del fiume Tekezze. Ha un paesaggio molto aspro caratterizzato da reti fluviali e frequenti scogliere ripide. Circa la metà del Tigray è coperta da terreni coltivati, seguiti da arbusti. Le foreste sono rare. Il principale mezzo di sostentamento è la produzione agricola e un modesto allevamento di bestiame nelle piccole fattorie familiari. I cereali sono le colture da campo più importanti e la dieta base. Anche le locuste del deserto si nutrono di questi.

Le locuste del deserto, sebbene un problema ricorrente, sono recentemente diventate una vera piaga in molte parti dell’Etiopia. Quest’anno, l’Africa orientale ha avuto uno dei peggiori focolai in circa 70 anni. Le locuste hanno distrutto vaste aree di terra coltivata e numerosi sciami rimangono attivi nell’Etiopia nord-orientale, dove si trova il Tigray. L’ottanta per cento delle persone nel Tigray sono agricoltori di sussistenza, il che significa che dipendono dai propri prodotti agricoli per sopravvivere. Anche senza la guerra, il grande danno provocato dalle locuste aveva già messo molti di quei contadini sulla via della carestia se nessun aiuto alimentare li avrebbe raggiunti in tempo.

A peggiorare le cose, la stagione del raccolto 2020 dovrebbe iniziare presto. Ma poco resta da raccogliere a causa delle locuste del deserto. Poiché le persone hanno sempre raccolti che sono appena sufficienti per sfamare una famiglia, il raccolto dell’anno scorso è già stato consumato in questo periodo dell’anno. Questi mesi dell’anno corrispondono al divario annuale della fame per molti agricoltori dell’Etiopia settentrionale, dopo che le scorte di cibo sono esaurite e prima che i raccolti successivi possano essere raccolti. Temiamo che i cesti di grano rimarranno vuoti a causa del conflitto.

Il trasferimento di budget dal governo federale al Tigray è stato interrotto a settembre. Ciò ha fatto seguito alla decisione del Fronte di liberazione popolare del Tigray di tenere elezioni regionali a seguito della decisione del governo centrale di rinviare le elezioni nazionali a causa del COVID-19. In un atto di sfida, i leader del Tigray hanno tenuto le proprie elezioni. La mancanza di fondi ha ostacolato il buon funzionamento della società civile.

Gli uffici regionali continuano a lavorare ma il personale è incerto sui pagamenti degli stipendi e gli investimenti necessari subiscono ritardi. Questi uffici svolgono un ruolo chiave nel ‘sistema di allerta precoce’ per identificare le famiglie che hanno bisogno di aiuti alimentari. Gli uffici regionali organizzano anche il programma Productive Safety Net, un imponente programma finanziato da più donatori. L’idea per quest’anno era di monitorare le colture alimentari in tutta l’Etiopia e prevedere i deficit alimentari con largo anticipo in modo che il programma potesse colpire in tempo le famiglie con insicurezza alimentare. In genere ricevevano 15 kg di grano al mese in cambio di lavoro comunitario. Circa 1 milione di persone nel Tigray dipendono da questo per gli aiuti alimentari.

Anche le catene di approvvigionamento sono interessate. Il governo centrale ha dichiarato lo stato di emergenza nella regione. Le reti elettriche, internet e telefoniche sono state interrotte e tutte le banche sono state chiuse. Le banche sono state riaperte il 16 novembre, ma possono essere ritirate solo piccole somme. Inoltre, la regione è stata tagliata fuori dal mondo esterno: sono state chiuse le poche strade che ancora collegavano il Tigray al resto del Paese, così come i confini con Eritrea, Gibuti e Sudan. Ciò rende impossibile la consegna di aiuti alimentari al Tigray. Molti sono già morti in questo conflitto in escalation, ma temiamo che anche molti altri moriranno a causa della fame se nessun aiuto umanitario sarà autorizzato a entrare nel Tigray.

Traduzione dell’articolo ‘Ethiopia’s Tigray region has seen famine before: why it could happen again’ di Seppe Deckers, KU Leuven, Jan Nyssen, Ghent University, Sil Lanckriet, Ghent University per ‘The Conversation’

