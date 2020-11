Ai primi di novembre il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha lanciato un’offensiva militare contro le forze del Fronte di liberazione popolare del Tigray nella regione settentrionale dell’Etiopia. Ciò è avvenuto dopo mesi di crescenti tensioni tra il fronte e l’amministrazione Abiy. Il conflitto minaccia di avere ampie implicazioni per la regione, che da oltre un decennio cerca di gestire le crisi irrisolte dei rifugiati. I combattimenti hanno già spinto decine di migliaia di persone a fuggire in salvo, sollevando preoccupazioni per una crisi umanitaria. Alcuni hanno lasciato il Tigray e hanno attraversato il confine con il Sudan. Alcuni sono andati in altre regioni dell’Etiopia. Negli ultimi dieci anni, la guerra e la carestia in Etiopia, Sudan ed Eritrea hanno sfollato centinaia di migliaia di persone.

Nel corso dell’ultimo decennio, il Sudan e l’Eritrea sono stati tra i primi 10 paesi di origine per lo sfollamento transfrontaliero. L’Eritrea ha storicamente prodotto il maggior numero di rifugiati. L’Etiopia ospitava 733.125 rifugiati entro la fine del 2019. Ha anche una delle più grandi popolazioni di sfollati interni in Africa: più di 1,8 milioni quest’anno. E nel 2019 l’Etiopia ha avuto il maggior numero di minori non accompagnati e separati registrati nel mondo. L’Etiopia ha una lunga storia di accoglienza dei rifugiati e mantiene una politica di asilo a porte aperte. Ma la maggior parte dei suoi rifugiati è ospitata in 26 campi con servizi e opportunità limitati. Dipendono in gran parte dall’assistenza umanitaria.

Il Sudan ha anche una tradizione di ospitare rifugiati. Per decenni ha tenuto le sue porte aperte alle persone in fuga dalla guerra, dalla fame e dalle difficoltà. Allo stesso tempo, centinaia di migliaia di sudanesi hanno cercato rifugio altrove e ci sono 2,1 milioni di sfollati interni in Sudan. Nella prima metà di quest’anno ci sono stati 39.000 nuovi sfollati associati a conflitti e violenze. Il conflitto nel Tigray sta costringendo le persone ad attraversare le frontiere oa cercare rifugio altrove nel proprio Paese.

Le ultime stime indicano che 27.000 etiopi si sono recati in Sudan attraverso il confine di Hamdayet nello stato di Kassala, Lugdi nello Stato di Gedaref e più a sud al confine di Aderafi. Dal 10 novembre donne, uomini e bambini hanno attraversato il confine al ritmo di 4.000 al giorno, superando rapidamente la capacità di risposta umanitaria sul campo. L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati avverte che si sta verificando una crisi umanitaria. Questo è il peggior afflusso in Sudan in 20 anni, da quando circa 80.000 rifugiati eritrei sono arrivati ​​nel 2000 per sfuggire alla guerra del loro paese con l’Etiopia. 1,1 milioni di rifugiati del Sudan vivono in campi, insediamenti rurali fuori dal campo e aree urbane.

Più della metà di coloro che vivono nei 21 campi del paese sono nati lì. Circa il 70% vive fuori dai campi in circa 100 insediamenti in tutto il paese. Alcuni sono grandi insediamenti collettivi in ​​cui migliaia di rifugiati vivono in aree “simili a campi” adiacenti ai centri di accoglienza. Ci sono anche piccoli insediamenti autonomi in cui i rifugiati si sono integrati con le comunità ospitanti. Molti insediamenti fuori dal campo si trovano in aree remote e sottosviluppate, dove le risorse, le infrastrutture ei servizi di base sono estremamente limitati. Finora l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati è riuscita a ricollocare 2.500 rifugiati dal confine al sito di insediamento di Um Raquba nel Sudan orientale. Ma è necessario identificare più siti e fornire immediatamente cibo, acqua e servizi sanitari.

Il conflitto colpisce anche i quasi 100.000 rifugiati eritrei nel Tigray. Questi rifugiati, alcuni dei quali sono fuggiti dal loro paese quando è scoppiata la guerra con l’Etiopia nel 1998, fanno affidamento sull’assistenza dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati e dei suoi partner. Altri arrivi eritrei stanno sfuggendo alla persecuzione del governo o alla disoccupazione, o stanno ricongiungendo con la famiglia. I combattimenti tra le forze del governo centrale e le forze del Tigray si sono avvicinati al campo profughi di Shimelba, che è stato istituito nel 2004, e che attualmente ospita 6.500 rifugiati eritrei. Ciò ha sollevato preoccupazioni per lo spostamento di massa dal campo. I rifugiati hanno già iniziato ad arrivare al campo di Hitsats, a 50 km da Shimelba. I rifugiati possono ancora accedere ai quattro campi profughi nel Tigray, vale a dire Adi Harush, Hitsats, Mai-Aini e Shimelba, dove sono ancora disponibili i servizi di base.

Tuttavia, a causa di problemi di sicurezza, il numero del personale che serve i campi è stato ridotto, con sole missioni giornaliere sul campo. Anche il numero degli sfollati interni cresce ogni giorno. Attualmente si stima che siano 100.000, allungando un quadro di risposta umanitaria già gravoso. Nello stesso Tigray, la mancanza di elettricità, accesso alle telecomunicazioni, carburante e contanti sta ostacolando la risposta umanitaria. È stato difficile spostare merci dentro e fuori la regione.

Il Sudan ha una tradizione nell’accogliere i rifugiati. Ha rifugiati da Eritrea, Siria, Yemen e Ciad e per molti di loro il rimpatrio non è un’opzione. Nonostante questa reputazione di lunga data, tuttavia, due giorni dopo l’inizio dei combattimenti nel Tigray, il Sudan ha annunciato la chiusura di parti del suo confine orientale con l’Etiopia. Tre punti di confine sono stati tenuti aperti e i rifugiati etiopi continuano ad attraversare il Sudan attraverso di loro. I rapporti dall’interno del Sudan indicano che il commercio al confine con l’Etiopia è stato limitato. Ai camionisti del Tigray viene impedito di portare le loro spedizioni in Sudan per timore che le autorità federali di Addis Abeba possano coinvolgere il Sudan nella resistenza del Tigray.

Oltre al Sudan, che sta vivendo la sua difficile transizione politica, anche gli eritrei sono stati colpiti dalle ricadute nel vicino Tigray. Il Paese è stato storicamente in contrasto con il Fronte di liberazione popolare del Tigray.

Mentre continuano gli sforzi per gestire la crisi degli sfollati, è chiaro che le autorità in Etiopia, Sudan e nella regione devono garantire che la popolazione civile sia protetta dai combattimenti. I diritti umani fondamentali devono continuare ad applicarsi in situazioni di conflitto armato. Inoltre, abitazioni, rifugi, zone ospedaliere e altre installazioni utilizzate dai civili non dovrebbero essere oggetto di operazioni militari. E soprattutto, tutte le parti in conflitto devono rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, dei diritti umani e dei rifugiati.

Ciò significa che è necessario compiere ogni sforzo per proteggere le popolazioni civili. In base al diritto internazionale dei diritti umani, il governo etiope ha la responsabilità primaria di soddisfare le esigenze delle persone sul suo territorio. Deve muoversi con rapidità per revocare le ampie restrizioni sui servizi e garantire alle agenzie umanitarie l’accesso per servire le popolazioni colpite e scongiurare un’imminente crisi umanitaria. Le autorità regionali del Tigray sono anche responsabili di far fronte alle necessità delle persone sotto il loro effettivo controllo.

Traduzione dell’articolo ‘Tigray conflict sets off new wave of refugees in a region still grappling with earlier crises’ di Cristiano d’Orsi, University of Johannesburg, per ‘The Conversation’

