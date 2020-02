L’Etiopia, afferma Mulugeta G Berhe della Tufts University, ha visto drammatiche trasformazioni e cambiamenti nel secolo scorso. Due dei maggiori cambiamenti sono stati la vittoria nel 1991 del Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope che è rimasto il partito dominante da allora e, più recentemente, l’adesione al potere di Ahmed Abiy come Primo Ministro.

Dopo 29 anni di incontrastato potere il Fronte Popolare di Liberazione del Tigrai – TPLF uscirà dalla coalizione di governo Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope EPRDF.

La coalizione, ricorda il docente, ha comunque ottenuto risultati notevoli. Il più notevole fu il fatto che milioni di etiopi furono sollevati dalla povertà. Ma il più recente cambiamento nella leadership dell’Etiopia fa presagire, un periodo pericoloso per il Paese.

Negli ultimi 29 anni la politica etiopica è passata da un sistema politico centralizzato sotto Meles Zenawi a quello del periodo di Hailemariam Desalegn. L’unità di intenti dei membri della coalizione andò persa mentre ognuno si contendeva il dominio.

Sotto Ahmed Abiy si è spostato ulteriormente nella competizione in cui la maggior parte dei membri della coalizione ha smesso di esistere come unità organizzate. I loro leader sono divisi in gruppi che combattono l’uno contro l’altro per il dominio.

La conclusione è che, nonostante sia iniziata la liberalizzazione economica del regime di Abiy, l’Etiopia è ben lungi dall’essere un programma di riforme significativo. Ancora più preoccupante, che stia rapidamente diventando uno stato fallito.

Il Fronte di liberazione del popolo Tigray, nota Berhe, è stato creato come una ribellione armata nazionalista contro il regime militare che ha governato l’Etiopia per 17 anni. Nel corso della sua lotta armata ha creato alleanze di successo con altre forze di opposizione etiopi. Ciò portò alla creazione della coalizione del Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope, che allargò la ribellione al resto dell’Etiopia. Questa coalizione prese finalmente il potere nel maggio 1991 dopo una lunga guerra di 17 anni.

Dopo aver preso il potere, l’EPRDF ancorato al Fronte di liberazione del popolo del Tigray ha iniziato a ripristinare i diritti democratici e ad installare un sistema democratico di governo. Ha iniziato a costruire una federazione composta da un certo numero di stati basati sull’identità nazionale.

La coalizione ha ottenuto notevoli successi. Ad esempio, gli obiettivi di assicurare la crescita economica e ridurre la povertà hanno avuto un grande successo. Per un periodo di 15 anni, dal 2000 al 2016, la Banca mondiale ha elencato l’Etiopia come l’economia in più rapida crescita nella regione sub-sahariana. Inoltre, l’aspettativa di vita è stata aumentata da 47 anni nel 1991 a 65 anni nel 2018.

Nel tempo la coalizione, dice il docente della Tufts University, si è allontanata dai suoi obiettivi politici rivoluzionari e progressivi.

Ciò significava che i benefici della crescita economica non erano universalmente condivisi. C’erano molti problemi dietro i limiti della coalizione.

Innanzitutto, c’è stata la trasformazione incompleta del suo stile di leadership in guerra e della cultura organizzativa. Ciò includeva l’adesione alle eredità dalla lotta armata. Questi erano i semi per il caos successivo. Inoltre, i problemi nella coalizione vennero alla luce a causa della perdita del suo presidente di lunga data, Meles Zenawi. Come primo ministro dal 1995 fino alla sua morte nel 2012, ha guidato il paese dal centro con formidabili capacità politiche.

Con il suo successore Hailemariam Desalegne . Il paese andò alla deriva, costringendo alla fine Hailemariam a dimettersi. Fu sostituito da Abiy.

Ci sono segni, conferma Berhe, che il potere di Abiy sia in difficoltà. Ciò non sorprende quando è salito al potere attraverso la competizione e la competizione piuttosto che la lunga tradizione del processo decisionale basato sul consenso.

Ha quindi preso una serie di misure che hanno alienato i protagonisti della coalizione. Ad esempio, ha optato per cercare di creare un nuovo collegio elettorale incanalando un programma contro l’establishment. Sta anche cercando di spostare la coalizione verso un partito unificato.

Il Fronte di liberazione del popolo Tigray non è sostanzialmente d’accordo con questo. Il risentimento verso di lui si sta approfondendo.

Il paese sta entrando in una fase pericolosa. La violenza è scoppiata in diverse regioni e molte si trovano in uno stato di emergenza non ufficiale. Il governo centrale ha dimostrato che non è in grado di mantenere l’ordine pubblico. Ciò ha comportato un numero senza precedenti di sfollati.

Ci sono dei passi che Abiy potrebbe prendere in considerazione. Questi includono il rilascio di tutti i prigionieri politici, il congelamento di nuove politiche governative ad eccezione delle decisioni in materia di bilancio e la creazione di un organo consultivo congiunto composto da rappresentanti di tutti i gruppi politici al fine di garantire il corretto svolgimento delle elezioni imminenti.

