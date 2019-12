Il 20 novembre 2019 potrebbe entrare nella storia come uno dei punti di svolta per il federalismo in Etiopia. È il giorno in cui, con il referendum, è stata messa in pratica una clausola della costituzione etiopica che conferiva alle comunità etniche il diritto di stabilire il proprio Stato.

Hanno chiesto il proprio stato i Sidama che rappresentano un gruppo più numeroso rispetto ad altre comunità etniche che hanno i loro stati.

Secondo i risultati annunciati dal Consiglio elettorale nazionale, il 98,5% ha votato per la creazione dello stato di Sidama.

Ciò rappresenta l’introduzione di uno stato più etnicamente definito, rafforzando ulteriormente le basi etniche del sistema federale dell’Etiopia.

D’altra parte, il voto di Sidama potrebbe essere un duro colpo per coloro che hanno sempre considerato le comunità che compongono lo Stato delle nazioni del Sud, nazionalità e popoli, da cui i Sidama hanno scelto di staccarsi, come una delle roccaforti di l’idea di cittadinanza etiope. Lo stato ospita oltre 56 gruppi etnici.

Il risultato del voto di Sidama apre la strada all’inserimento di un decimo stato nella federazione etiopica. Ma, come afferma Yonatan Fessha dell’University of Western Cape, cosa succede dopo non è chiaro.

Ad esempio, porterà lo stato di Sidama ad essere aggiunto all’articolo 47 della costituzione, che elenca gli stati che compongono la federazione etiopica? Non è chiaro come il governo federale intenda procedere al riguardo.

Ciò sarebbe realizzato con un semplice atto del parlamento? O richiederà un emendamento alla costituzione del Paese? Sarebbe difficile considerare l’inclusione di un nuovo stato nell’articolo 47 della costituzione come qualcosa di meno che un emendamento costituzionale. La difficoltà con un emendamento costituzionale è che richiede la benedizione delle due camere del parlamento federale e il sostegno dei parlamenti statali.

Ciò potrebbe sembrare impossibile, tranne per il fatto che l’Etiopia è dominata da un partito che controlla il governo federale e tutti i governi statali. È quindi una scommessa sicura – dice Yonatan Fessha – che il partito che governa sarà in grado di sostenere i governi statali con un emendamento costituzionale volto al riconoscimento del nuovo stato.

Esiste un’altra possibilità: che il governo federale ignori un emendamento costituzionale e agisca semplicemente come se l’attività di creazione di un nuovo stato fosse completata. Ma questo non sarebbe bello per un governo e un primo ministro che professa di supervisionare una nuova era di costituzionalismo e stato di diritto.

Il voto di Sidama potrebbe aprire le porte per altre comunità che vogliono lo stesso. Ma ci sono preoccupazioni. In un paese in cui ci sono più di 80 gruppi etnici, la soluzione territoriale non è fattibile. Non tutti i gruppi etnici possono avere il proprio stato.

Fornire una soluzione territoriale sotto forma di un nuovo stato potrebbe anche creare un effetto pericoloso, dato che le entità territoriali sono anche i proprietari delle risorse. Ma queste preoccupazioni devono considerare rispetto alle legittime richieste di altri gruppi che non dovrebbero semplicemente essere respinte.

L’Etiopia non sarà la prima federazione a vedere la rottura degli stati esistenti e la creazione di nuovi. La Nigeria è nata come una federazione di tre stati. Ora è composto da 36.

È anche importante ricordare che l’Etiopia ha iniziato la strada verso il federalismo con 14 stati prima che l’attuale costituzione lo riducesse a nove stati e due città autonome.

È importante sottolineare, afferma Yonatan Fessha, che è necessario un governo federale che non crede che sia in gioco il destino del Paese ogni volta che deve far fronte a una richiesta di nuovo stato. Il governo dovrebbe accogliere richieste ragionevoli per la creazione di nuovi stati e allo stesso tempo spingendo le richieste per la creazione di nuovi stati come risultato di negoziati che guardano sempre più oltre l’omogeneità etnica e considerano anche convenienza amministrativa e redditività economica.

Come il caso di Sidama ha ampiamente dimostrato – più di due dozzine di persone sono morte quest’anno mentre la gente faceva una campagna per un nuovo stato – semplicemente ignorare le preoccupazioni di chi fa simili richieste potrebbe costare caro al paese.

La decisione del governo di respingere la dichiarazione unilaterale della creazione di un nuovo stato – e costringere gli attori a seguire il percorso costituzionale – era appropriata. Ma quello che succederà dopo avrà un profondo effetto a lungo termine sul travagliato sistema federale dell’Etiopia?

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti