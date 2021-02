Ufficialmente nessun scontro armato è in atto in Etiopia, il Tigray sarebbe tornato sotto il controllo del Governo federale etiope subito dopo l’attacco dello scorso 4 novembre per rimuovere il Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Di fatto, da novembre, gli scontri proseguono, la popolazione è al collasso, la carestia incombe, l’odio etnico è oramai fuori controllo, e sta esplodendo l’intolleranza autoritaria del governo di Addis Abeba non solo nella regione al centro degli scontri, bensì in tutto il Paese, con blocco delle comunicazioni, arresti di giornalisti non allineati al Governo, accesso negato all’ingresso in Tigray anche ai giornalisti stranieri, i quali denunciano che il «livello di intolleranza intorno al Tigray è estremo», e in queste ore il TPLF sembrerebbe in procinto di entrare a Makelle, la capitale del Tigray.

Una guerra civile è in atto, ma non solo, considerato il coinvolgimento di forze straniere al fianco del governo federale (l’Esercito dell’Eritrea) e di altre al fianco del TPLF (pare evidente un coinvolgimento di Egitto e Sudan e forse Emirati Arabi Uniti), il conflitto si è regionalizzato, ovvero è diventato un affare internazionale.

Il Primo Ministro Abiy Ahmed, sotto accusa per aver deciso l’attacco al TPLF, lo scorso 6 febbraio, dalle colonne di ‘Project Syndicate‘, ha spiegato la sua posizione, ovvero quanto sta accadendo in Tigray e perchè sta accadendo secondo la sua lettura ufficiale. Un tentativo di recuperare la comunità internazionale che nelle ultime settimane ha chiaramente invitato il premier a ritornare suoi suoi passi e trovare un accordo con TPLF.

Pubblichiamo di seguito integralmente l’intervento.

«Le operazioni intraprese dal Governo federale etiope hanno liberato il popolo del Tigray da decenni di malgoverno da parte del Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Ciò ha acceso nuove speranze, ma anche ansie, sul futuro dell’Etiopia e sul suo ruolo nel Corno d’Africa e oltre.

Le speranze nascono dalla rimozione -per sempre- del corrotto e dittatoriale TPLF. Gli etiopi possono ora immaginare un futuro basato non sullo sciovinismo etnico, ma sull’unità, l’uguaglianza,la libertà e la democrazia. Inoltre, la fonte della divisione etnica che aveva avvelenato le relazioni interstatali nel Corno d’Africa è stata ora superata.

Ma non posso negare che la rimozione del TPLF abbia alimentato il disagio nella comunità internazionale. Le preoccupazioni sulla definizione dei profili etnici nel Tigray e gli ostacoli agli aiuti umanitari abbondano. Il mio governo è determinato ad affrontare e dissipare queste preoccupazioni. Quindi, per prendere in prestito da Thomas Jefferson, «un dignitoso rispetto per le opinioni dell’umanità» mi costringe a spiegare perché il mio governo ha agito per riportare la pace nel Tigray, come stiamo alleviando la sofferenza lì e perché i nostri sforzi -sostenuti, spero, da la comunità internazionale- andrà a beneficio di tutta la popolazione del mio paese, compresi quelli nel Tigray e in tutto il Corno Maggiore.

Nessun governo può tollerare che i suoi soldati e civili innocenti vengano presi a dozzine in imboscate e uccisi, come è successo per mano del TPLF lo scorso autunno. Il mio compito principalecome primo ministro e comandante in capo delle forze armate nazionali, dopotutto, è proteggere l’Etiopia e il suo popolo dai nemici interni ed esterni.

Le nostre operazioni nel Tigray erano progettate per riportare rapidamente la pace e l’ordine. In questo ci siamo riusciti, ma le sofferenze e le morti che si sono verificate nonostante i nostri migliori sforzi hanno causato molta angoscia a me personalmente così come a tutte le persone amanti della pace qui e all’estero.

Porre fine alle sofferenze nel Tigray e in tutto il Paese è ora la mia massima priorità. Questo è il motivo per cui chiedo alle Nazioni Unite e alle agenzie umanitarie internazionali di collaborare con il mio governo in modo che possiamo, insieme, fornire un aiuto efficace a tutti nel Tigray che ne hanno bisogno.

Nel frattempo, stiamo lavorando, giorno e notte, per fornire i rifornimenti necessari ai nostri cittadini nel Tigray e ai bisognosi nelle province vicine, nonché per garantire il rispetto dei diritti umani e il ripristino di una vita normale. Per avere successo, molte sfide devono essere superate.

Ad esempio, ricollegare le linee di comunicazione deliberatamente distrutte dal TPLF sta mettendo alla prova la nostra capacità di fornire aiuti umanitari. In questo lavoro di ricostruzione, la comunità internazionale può essere di enorme aiuto.

Il mio governo è anche pronto ad assistere i leader delle comunità del Tigray che si dedicano alla pace. In effetti, li stiamo già contattando.

La comunità internazionale ha capito cosa fosse il TPLF. Molti avevano condannato la sua violenza su base etnica. Purtroppo, alcuni erano pronti a chiudere un occhio davanti alla tortura, alle sparizioni e alle uccisioni extragiudiziali del TPLF. Senza il TPLF, si diceva, l’Etiopia avrebbe rischiato di frammentarsi lungo linee etniche, come la Jugoslavia negli anni ’90. Il crollo dell’Etiopia, si diceva, avrebbe inaugurato il caos in tutto il Corno d’Africa.

Il buon senso ci dice che un regime basato sulla divisione etnica non può durare; ma, come si suol dire, il buon senso non è sempre comune. Fortunatamente, le società umane possono tollerare la violenza razziale, etnica e religiosa solo per così tanto tempo.

Nei circa cinque anni che hanno portato alla mia elezione nell’aprile 2018 a leader dell’allora al governo Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front, che fino ad allora aveva incluso il TPLF, le sfide popolari al regime si sono moltiplicate. Il TPLF ha risposto con la sua solita brutalità. Il voto del 2018 ha spostato il Paese in una direzione nuova e inclusiva. Il partito politico che ora guido è il primo in Etiopia che non si basa su razza, religione o etnia.

La politica regionale del TPLF era una grossolana estensione della sua strategia nazionale divide et impera. Il TPLF Etiopia, ad esempio, ha adottato una politica di esclusione e ostracismo nei confronti dell’Eritrea, contro la quale ha condotto guerre per procura dal territorio sovrano dei paesi confinanti instabili, rafforzando la loro fragilità.

Un’Etiopia libera dal TPLF sosterrà la pace e lo sviluppo inclusivo. Internamente, la nostra ‘Nuova Etiopia’ sarà basata sull’uguaglianza tra tutti i nostri gruppi costituenti, comprese le persone sofferenti del Tigray. All’esterno, agiremo in modo da riconoscere che i nostri interessi nazionali sono legati in modo inscindibile a quelli dei nostri vicini.

L’accordo di pace firmato con l’Eritrea nel 2018 è un esempio vivente di ciò che l’Etiopia è in grado e disposto a fare. Quell’accordo ha risolto un violento stallo di due decenni e ha permesso all’Eritrea di reintegrarsi nel Corno e nella comunità globale. La cosa più importante è che i suoi cittadini e coloro che nel mio Paese risiedono lungo il confine possono ora vivere senza l’ombra della guerra che incombe su di loro.

Il mio governo ha anche cercato di ripristinare le relazioni dell’Etiopia con gli altri nostri vicini. Dopo la crisi politica in Sudan nel 2019, l’Etiopia è stata determinante nel riportare quel Paese sull’orlo della guerra civile, contribuendo a creare un governo di transizione di civili e rappresentanti militari. Allo stesso modo, il ruolo stabilizzatore dell’Etiopia in Somalia non è secondo a nessuno, e i nostri sforzi per portare stabilità nel Sud Sudan sono ininterrotti.

L’attuale politica estera dell’Etiopia si basa sulla convinzione che una più stretta integrazione regionale avvantaggi tutti. I nostri sforzi per rendere operativa la zona di libero scambio continentale africana sono una parte fondamentale di questo. Più concretamente, solo poche settimane fa, abbiamo inaugurato un’autostrada che collega il Corridoio Addis Abeba-Nairobi-Mombasa, un progetto che rimuove le barriere fisiche al commercio transfrontaliero tra Kenya ed Etiopia. Allo stesso modo, la strada da Addis Abeba al porto eritreo di Assab viene riabilitata come arteria di trasporto per il commercio internazionale.

Inoltre, in collaborazione con il settore privato, sono in programma nuove superstrade per collegare l’Etiopia con i porti di Gibuti e Assab (in sostituzione della vecchia strada ora in fase di riabilitazione), che sarà poi collegata con Juba, capitale del Sud Sudan. Sono inoltre in fase di sviluppo progetti comuni nei porti e nella logistica, nei parchi industriali e nell’estrazione di cloruro di potassio. Ed è mia profonda speranza che la Grand Ethiopian Renaissance Dam, una volta completata, ottenga il sostegno di tutti i nostri vicini e offra opportunità senza precedenti per tutti in Africa orientale.

Solo un’Etiopia in pace, con un governo vincolato da norme di condotta umane, può svolgere un ruolo costruttivo in tutto il Corno d’Africa e oltre. Siamo determinati a lavorare con i nostri vicini e la comunità internazionale per mantenere questa promessa».

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti