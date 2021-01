L’Etiopia è stata a lungo considerata una delle potenze economiche dell’Africa. Fino a poco tempo fa, aveva una relativa tranquillità politica rispetto ad altri Paesi del continente. E, con un tasso di crescita medio del PIL del 10% nell’ultimo decennio e un governo che ha istituito politiche amichevoli per gli investitori stranieri, il Paese è stato in grado di attrarre produttori di abbigliamento dell’Asia meridionale e orientale. Questi vendono a marchi internazionali, come Decathlon e H&M.

Ma, afferma Dorothee Baumann-Pauly, direttrice del dipartimento business e diritti umani dell’Université de Genève, negli ultimi due mesi, il violento conflitto nella regione del Tigray settentrionale dell’Etiopia, alimentato dalla politica del potere etnico, ha minacciato l’ordine politico del Paese. La violenza ha probabilmente ucciso migliaia di persone, tra cui molti civili, sfollato internamente più di un milione di persone e portato circa 50.000 a fuggire in Sudan. La portata del conflitto potrebbe spaventare gli investimenti stranieri nell’industria dell’abbigliamento del Paese.

Questo settore, sostiene Baumann-Pauly, è estremamente importante per l’Etiopia, che mirava a spingere la sua economia agricola verso un futuro più prospero costruito sulla fornitura di abbigliamento ai consumatori occidentali. Sebbene l’industria tessile e dell’abbigliamento etiope sia ancora piccola – la sua quota di esportazione non supera il 10% delle esportazioni totali e i suoi prodotti rappresentano solo lo 0,6% del PIL totale – si prevede che il settore cresca di circa il 40% all’anno nel prossimo pochi anni.

Nel marzo 2019, Baumann-Pauly ha valutato l’industria dell’abbigliamento in Etiopia insieme a due colleghi dello Stern Center for Business and Human Rights della New York University. Volevano vedere se l’Etiopia, in quanto nuova frontiera della produzione di abbigliamento, avesse imparato dagli errori di altri paesi di provenienza. Hanno analizzato le prospettive del settore e le condizioni di lavoro con uno sguardo ravvicinato al fiore all’occhiello dell’Hawassa Industrial Park. Si tratta di una struttura vasta e ancora solo parzialmente riempita, che attualmente impiega 25.000 lavoratori a circa 225 km a sud della capitale Addis Abeba.

I produttori – afferma Baumann-Pauly – hanno parlato delle molte sfide che si presentano nel fare affari in Etiopia. Questi includevano ostacoli burocratici e logistici e i problemi che derivano da una forza lavoro non qualificata che non aveva precedenti esperienze di lavoro in un ambiente industriale. I lavoratori hanno riferito che riuscivano a malapena a sopravvivere con il loro salario mensile di base a partire da 26 dollari. L’entusiasmo del governo di attrarre investimenti stranieri lo ha portato a promuovere il salario di base più basso in qualsiasi paese produttore di abbigliamento.

Oltre a questo contesto lavorativo già teso, il rapporto che gli studiosi hanno pubblicato indica quella che abbiamo visto come la sfida più grande di tutte: le tensioni etniche. Ad Hawassa, la tensione etnica è esplosa nel luglio 2019 e ha causato disagi al parco industriale. Il nuovo conflitto nella regione del Tigray in Etiopia potrebbe essere il punto di svolta per gli investitori stranieri nel settore dell’abbigliamento. I produttori avevano detto che un’ulteriore conflittualità nel Paese avrebbe messo a repentaglio tutte le attività future. Il crollo di questo settore sarebbe disastroso. Decine di migliaia di persone perderebbero il lavoro e gli investimenti fatti in questa impresa andrebbero sprecati. Inoltre, gli investitori stranieri e il governo etiope devono capire che il suo crollo potrebbe avere un simbolico effetto a catena nella regione: il settore dell’abbigliamento in Etiopia è spesso visto come un esperimento pionieristico che dimostra che la trasformazione strutturale in Africa è possibile.

I produttori di abbigliamento, conferma Baumann-Pauly, stavano già concorrendo per fare affari. Gli studiosi hanno anche scoperto che i lavoratori, insoddisfatti delle loro condizioni di lavoro e della loro retribuzione, erano sempre più disposti a protestare interrompendo il lavoro o addirittura smettendo.

Ci sono anche problemi con le materie prime, quasi tutte da importare in Etiopia dall’India o dalla Cina. Il governo ha pubblicizzato la disponibilità di oltre 3 milioni di ettari per colture da reddito, inclusa la coltivazione del cotone nel 2010. In effetti, solo circa 60.000 ettari venivano utilizzati entro il 2019 per coltivare cotone, e tale cifra sta diminuendo mentre gli agricoltori locali passano allo zucchero, al sesamo. e altre colture in contanti più redditizie.

Le tensioni etniche hanno ulteriormente interrotto le attività di fabbrica. Quando Abiy Ahmed ha assunto la carica di Primo Ministro nel 2018, dice Baumann-Pauly, le sue riforme – che miravano a creare un governo più etnicamente inclusivo – hanno turbato la coalizione di governo e aperto uno spazio politico per il riaffiorare delle tensioni etniche. Ad esempio, a Hawassa, un gruppo del popolo Sidama – che è il gruppo etnico maggioritario nello stato di Hawassa – ha spinto per l’indipendenza nel 2019. Il conflitto etnico si traduce in incertezza economica per gli investitori.

Ad Hawassa sono emerse preoccupazioni per la sicurezza dei lavoratori locali e del personale straniero. I turni notturni dovevano essere annullati in modo che i lavoratori potessero tornare a casa sani e salvi prima del tramonto. Manifestazioni politiche al recinto del parco e all’interno del parco hanno interrotto la produzione. Le persone Sidama si sono anche mobilitate all’interno delle fabbriche e hanno chiesto più posti di lavoro per le loro persone con conseguenti brevi scioperi e occasionali chiusure in tutto il parco.

Quando la pandemia COVID-19 è scoppiata all’inizio del 2020, secondo Baumann-Pauly, il settore era appeso a un filo. Nel giugno 2020, l’Organizzazione internazionale del lavoro ha pubblicato un rapporto, che descriveva ordini ridotti e una situazione per i lavoratori ancora più pericolosa di prima. Entro la fine del 2020, molti degli oltre 60.000 lavoratori dell’abbigliamento in Etiopia avevano perso il lavoro o avevano troppa paura di tornare al lavoro, temendo di prendere il coronavirus.

L’attuale conflitto etnico potrebbe essere l’ennesima difficoltà. Ad esempio, il parco industriale di Mekelle costruito per 20.000 lavoratori – e con un’occupazione nel 2020 di circa 3.500 lavoratori – è attualmente chiuso. L’attuale blackout di Internet e del telefono nella regione del Tigray rende ora impossibile qualsiasi comunicazione tra gli acquirenti e le fabbriche. Un peggioramento della situazione dei diritti umani crea rischi reputazionali e operativi per investitori e acquirenti. Aumenta l’incertezza sulla capacità di completare gli ordini e spedirli in tempo. Aumenta anche i rischi per la sicurezza del personale e dei lavoratori. Tutto ciò può causare danni a lungo termine alla fiducia degli investitori e all’opportunità di uno sviluppo economico sostenibile.

Per assicurare investitori e acquirenti, il primo ministro Abiy Ahmed, secondo Baumann-Pauly dovrebbe porre fine al blackout nella regione del Tigray, proteggere meglio giornalisti e civili e consentire agli osservatori indipendenti dei diritti umani di valutare le condizioni.In questo momento critico, le aziende di abbigliamento e i produttori che hanno investito in Etiopia devono raddoppiare i loro impegni di affari nel Paese. Ciò significa che devono rimanere nel Paese.Una volta che le tensioni etniche si saranno allentate, sarà ancora necessario lavorare ancora da parte del governo e dei produttori stranieri per rafforzare il settore. Ciò include lo sviluppo di una catena di fornitura domestica e la definizione di un salario minimo che garantisca condizioni di vita dignitose per i lavoratori. Ma prima, il futuro del settore deve essere assicurato.

