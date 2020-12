L’attacco missilistico del Fronte di liberazione popolare del Tigray contro l’Eritrea a metà novembre ha trasformato una crisi interna etiope in una crisi transnazionale. Nel mezzo dell’escalation del conflitto interno tra la provincia più settentrionale dell’Etiopia, il Tigray, e il governo federale, è stato un duro promemoria di una rivalità storica che continua a plasmare e rimodellare l’Etiopia.

Come spiega Richard Reid, Docente dell’University of Oxford, la rivalità tra il Fronte di liberazione popolare del Tigray e il movimento che ha governato l’Eritrea in tutto tranne il nome negli ultimi 30 anni – il Fronte di liberazione popolare eritreo – risale a diversi decenni fa. Le storie dell’Eritrea e dell’Etiopia sono state a lungo strettamente intrecciate. Ciò è particolarmente vero per il Tigray e l’Eritrea centrale. Questi territori occupano il massiccio centrale del Corno d’Africa. I tigrini sono il gruppo etnico predominante sia nel Tigray che negli altopiani eritrei adiacenti. L’inimicizia tra il Fronte di liberazione popolare del Tigray e il Fronte di liberazione popolare eritreo risale alla metà degli anni ’70, quando il fronte del Tigray è stato fondato nel mezzo delle turbolenze politiche in Etiopia. L’autoritario regime marxista – noto come Derg (amarico per ‘comitato’) – ha inflitto violenza a milioni di suoi stessi cittadini. Presto fu confrontato con una serie di insurrezioni armate e movimenti socio-politici. Questi includevano il Tigray e l’Eritrea, dove la resistenza era più feroce.

Il fronte del Tigray – sottolinea Reid – era inizialmente vicino al fronte eritreo, fondato nel 1970 per combattere per l’indipendenza dall’Etiopia. In effetti, gli eritrei aiutarono ad addestrare alcune delle prime reclute del Tigray nel 1975-6, nella loro lotta condivisa contro le forze del governo etiope per la rivoluzione sociale e il diritto all’autodeterminazione. Ma nel bel mezzo della guerra contro il regime di Derg, il rapporto si è rapidamente inasprito sull’identità etnica e nazionale. C’erano anche differenze sulla demarcazione dei confini e ideologia. Il fronte del Tigray ha infine riconosciuto il diritto all’autodeterminazione degli eritrei, anche se a malincuore, e ha deciso di lottare per la liberazione di tutti i popoli etiopi dalla tirannia del regime di Derg.

Ognuno ha ottenuto vittorie seminali alla fine degli anni ’80. Insieme, il Fronte democratico rivoluzionario popolare etiope guidato dai Tigrini e il fronte eritreo rovesciarono il Derg nel maggio 1991. Il fronte guidato dai Tigrini formò un governo ad Addis Abeba mentre il fronte eritreo liberò l’Eritrea che divenne uno stato indipendente. Ma questo era solo l’inizio di una nuova fase di una profonda rivalità. Ciò è continuato tra i governi fino al recente ingresso del primo ministro Abiy Ahmed.

Se c’è una lezione da imparare da anni di manovre militari e politiche, è, secondo il Professor Reid, che il conflitto nel Tigray è inevitabilmente una questione di intenso interesse per la leadership eritrea. E Abiy farebbe bene a ricordare che il conflitto tra Eritrea e Tigray ha rappresentato a lungo una linea di frattura destabilizzante per l’Etiopia e per l’intera regione.

All’inizio degli anni ’90 si parlava molto di riconciliazione e di nuovi inizi tra Meles Zenawi dell’Etiopia e Isaias Afeworki dell’Eritrea. I due governi hanno firmato una serie di accordi sulla cooperazione economica, difesa e cittadinanza. Sembrava che l’inimicizia della guerra di liberazione fosse dietro di loro. Meles lo ha dichiarato alle celebrazioni per l’indipendenza dell’Eritrea del 1993, in cui è stato un ospite notevole. Ma ben presto riaffiorarono tensioni profonde. Nel corso del 1997, le controversie irrisolte sui confini sono state aggravate dall’introduzione di una nuova moneta da parte dell’Eritrea. Ciò era stato previsto in un accordo economico del 1993. Ma alla fine i commercianti del Tigray spesso si rifiutarono di riconoscerlo e ciò causò un crollo del commercio. Nel maggio 1998 – dice Reid – scoppiò una guerra su vasta scala sulla contesa frazione di confine di Badme. I combattimenti si estesero rapidamente ad altri tratti della frontiera condivisa, lunga 1.000 km. Furono lanciati attacchi aerei da entrambe le parti. È stato subito chiaro anche che si trattava solo superficialmente dei confini. Si trattava più sostanzialmente di potere regionale e antagonismi di lunga data che correvano lungo linee etniche.

La retorica indignata del fronte anti-Tigray del governo eritreo trovava eco nel disprezzo popolare per il cosiddetto Agame, il termine usato dagli eritrei per i lavoratori migranti del Tigray. Per il fronte del Tigray, il fronte eritreo era l’espressione più chiara della presunta arroganza eritrea. Quanto allo stesso Isaias, considerato un signore della guerra impazzito che aveva condotto l’Eritrea su un sentiero che sfidava la logica economica e politica, era la personificazione dell’arroganza. L’Etiopia ha deportato decine di migliaia di eritrei ed etiopi di discendenza eritrea. La decisiva offensiva finale dell’Etiopia nel maggio 2000 ha costretto l’esercito eritreo a ripiegare in profondità nel proprio territorio. Sebbene gli etiopi siano stati fermati e un cessate il fuoco messo in atto dopo aspri combattimenti su diversi fronti, l’Eritrea era stata devastata dal conflitto. L’accordo di Algeri del dicembre 2000 è stato seguito da anni di stallo, scaramucce occasionali e scambi periodici di insulti. Durante questo periodo l’Etiopia consolidò la sua posizione di potenza dominante nella regione. E Meles come uno dei rappresentanti del continente sulla scena mondiale.

Da parte sua, l’Eritrea si è ritirata. La sua politica interna era incentrata sul servizio nazionale a tempo indeterminato per i giovani. La sua politica estera era in gran parte interessata a minare il governo etiope in tutta la regione. Ciò era particolarmente evidente in Somalia, dove il suo presunto sostegno ad al-Shabaab ha portato all’imposizione di sanzioni ad Asmara. Lo scenario è continuato anche dopo la morte improvvisa di Meles nel 2012. La situazione ha cominciato a cambiare solo con le dimissioni di Hailemariam Desalegn sullo sfondo della crescente protesta in tutta l’Etiopia, in particolare tra gli Oromo e gli Amhara, e l’ascesa al potere di Abiy. Ciò che seguì fu l’effettivo rovesciamento del Fronte di liberazione popolare del Tigray, che era stata la forza dominante nella coalizione del Fronte democratico rivoluzionario popolare etiope dal 1991. Ciò ha fornito a Isaias un chiaro incentivo a rispondere alle aperture di Abiy.

Un accordo di pace tra Etiopia ed Eritrea, è stato firmato nel luglio 2018 da Abiy e dal presidente eritreo Isaias Afeworki ed ha formalmente concluso la loro guerra del 1998-2000. Ha anche sancito l’emarginazione del Fronte di liberazione popolare del Tigray. Molti nel Fronte di liberazione popolare del Tigray non erano entusiasti. Dalla guerra del 1998-2000, in gran parte grazie alle astute manovre del defunto Primo Ministro Meles Zenawi, l’Eritrea era esattamente dove lo voleva il Fronte popolare di liberazione del Tigray: uno stato isolato e paria con scarso potere diplomatico. In effetti, è improbabile che Isaias sarebbe stato così ricettivo all’accordo se non avesse comportato l’ulteriore emarginazione del Fronte di liberazione popolare del Tigray, qualcosa che presumibilmente Abiy aveva capito. Isaias aveva evitato la possibilità di colloqui con il predecessore di Abiy, Hailemariam Desalegn. Ma Abiy era una cosa diversa. Riformatore politico e membro del gruppo etnico più grande ma a lungo sottomesso in Etiopia, gli Oromo, era determinato a porre fine al dominio della politica etiope da parte del Fronte di liberazione popolare del Tigray. Ciò è stato effettivamente raggiunto nel dicembre 2019 quando ha abolito il Fronte democratico rivoluzionario popolare etiope e lo ha sostituito con il Partito della prosperità. Il Fronte di liberazione popolare del Tigray ha rifiutato di unirsi ai risultati visibili dell’attuale conflitto. Ogni sforzo per impegnarsi con la leadership del Tigray – compreso il Fronte di liberazione popolare del Tigray – alla ricerca di una risoluzione pacifica deve anche significare tenere l’Eritrea fuori dal conflitto. A meno che Isaias non sia disposto a svolgere un ruolo costruttivo – non ha una buona esperienza in nessuna parte della regione a questo riguardo – deve essere tenuto lontano, non da ultimo per proteggere lo stesso accordo di pace del 2018.

