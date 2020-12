In Etiopia, l’esercito nazionale sostiene di aver preso ‘il controllo completo’ di Mekelle, la capitale della regione dissidente del Tigray. Ma dall’inizio dei combattimenti a novembre, ci sono state preoccupazioni per i civili nella regione che potrebbero essere stati feriti o sfollati a causa del conflitto.

Come sostiene Eugène Bakama Bope, Docente dell’Université de Lubumbashi, quello che si sa è che i fornitori di aiuti umanitari non sono stati in grado di raggiungere i civili. Ci sono anche rapporti secondo cui centinaia di civili sono stati uccisi. Tuttavia, poiché parti della regione sono state tagliate fuori dalla rete di telefoni cellulari e Internet, è difficile accertare l’esatta situazione sul campo.

In qualità di esperto di diritti umani e diritto penale internazionale, Bope fornisce approfondimenti sulla legalità delle azioni del governo e se l’intervento armato abbia violato il diritto internazionale.

Al centro del diritto internazionale umanitario ci sono le Convenzioni di Ginevra. Sono stati una serie di incontri che hanno prodotto regole per i periodi di conflitto armato. Cercano di proteggere le persone che non prendono parte alle ostilità. Gli accordi sono nati nel 1864 e sono stati notevolmente aggiornati nel 1949 dopo la seconda guerra mondiale. L’Etiopia ha ratificato molte delle principali convenzioni internazionali sui diritti umani delle Nazioni Unite, le Convenzioni di Ginevra e la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli.

Secondo Bope, vi sono diversi casi in cui l’Etiopia avrebbe già potuto violare queste convenzioni. Ad esempio nella negazione degli aiuti umanitari e se i civili sono stati attaccati. Gravi violazioni di queste leggi possono essere considerate crimini di guerra e possono essere perseguite in tribunali nazionali o internazionali, come i tribunali istituiti per indagare sulle violazioni della legge nell’ex Jugoslavia e in Rwanda e la Corte penale internazionale. Le vittime del blocco umanitario potrebbero anche citare in giudizio il governo nei tribunali etiopi.

In base al diritto internazionale, il governo federale etiope ha il diritto di sopprimere la ribellione, la rivolta o l’ammutinamento di parti della popolazione contro il governo stabilito. Ma deve rispettare le regole delle leggi umanitarie internazionali. Ad esempio, deve garantire la protezione di tutti i civili. Il conflitto è scoppiato quando le forze fedeli al Tigray People’s Liberation Front (TPLF), il partito al governo della regione, hanno attaccato una base militare federale, uccidendo soldati federali. Questo atto costituisce un’insurrezione e il governo ha motivi legali per reprimerlo. Il governo del Tigray ha anche rifiutato gli ordini del governo federale di rinviare l’organizzazione delle elezioni regionali a causa del COVID-19. Ciò costituisce una ribellione, che ancora una volta fornisce al governo motivi legali per l’azione militare. Ma il governo etiope deve rispettare le regole del diritto internazionale umanitario, comprese le convenzioni di Ginevra. Riguardano la violenza legittima, la proporzionalità, il rispetto dei diritti umani e il divieto dell’uso della tortura. Queste leggi includono anche la protezione dei civili.

Sembra – anche se il governo lo nega – che i civili siano stati bombardati. Se questo è vero, afferma Bope, ciò viola il diritto internazionale umanitario: non è lecito attaccare i civili in un conflitto. È difficile verificare fino a che punto i civili siano stati colpiti, a causa di un blackout dei media. Ma alcuni rari rapporti mostrano che molte persone sono state ferite. Il governo è anche legalmente tenuto a proteggere la sua gente dal genocidio, dai crimini di guerra, dalla pulizia etnica e dai crimini contro l’umanità. Questo è noto come il ‘principio della responsabilità di proteggere’. Gli Stati devono garantire che le loro forze armate lo rispettino. Non basta che l’esercito etiope dica alle persone che vivono a Mekelle di “salvarsi da qualsiasi attacco di artiglieria”. Non proteggerli è una violazione del diritto internazionale.

C’è un’altra area di preoccupazione per quanto riguarda il diritto internazionale dei diritti umani: la questione degli sfollati a causa del conflitto. di migliaia di persone sono già state sfollate a causa della violenza. La ‘Convenzione di Kampala’ dell’Unione africana, di cui l’Etiopia è parte, obbliga lo Stato a consentire alle agenzie competenti di fornire protezione e assistenza agli sfollati interni. Se la situazione peggiora molto, l’Unione Africana può intervenire militarmente e far contare il governo. Il governo etiope ha sottolineato il suo impegno a ripristinare l’ordine nella regione del Tigray, ma alcune delle sue azioni violano il diritto internazionale umanitario. Il governo deve rispettare il diritto internazionale. E le Nazioni Unite e altre istituzioni devono ricordare all’Etiopia i suoi obblighi.

