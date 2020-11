Comencen a negociar-se a les Corts espanyoles els Pressupostos Generals de l’Estat. Una llei importantíssima, perquè és la que ha de permetre fer front a les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària. Oimés si tenim en compte que el Govern no va aconseguir aprovar pressupostos ni pel 2020 ni pel 2019: Espanya ha funcionat dos anys amb els pressupostos prorrogats del 2018, elaborats la tardor de 2017 per l’equip de Mariano Rajoy i Cristóbal Montoro. Si ara no se n’aproven de nous, la catàstrofe econòmica no tindrà remei.

Però el Govern s’ha presentat al Congrés amb un projecte que preveu una partida de 2.342 milions d’euros per gastar en armament. Comptant totes les despeses del ministeri de defensa, la xifra prevista s’enfila als 10.499 milions €.



Armes!

Els treballadors autònoms s’ofeguen, als hospitals falten metges i infermeres, als instituts falten professors, les empreses pleguen per falta d’activitat, teatres i auditoris s’arruïnen, milions de persones s’angoixen per sobreviure… i el govern vol destinar una milionada d’euros en industria militar!

Al Congrés dels Diputats, ses senyories s’escridassen com energúmens. ¿Estan escandalitzats per la compra massiva d’armes de destrucció? No! S’escandalitzen que el govern prefereixi pactar amb uns grups i no amb els altres! Fan escarafalls per les companyies, però no aixequen la veu per aturar el disbarat imminent! ¿Que potser és el Rei, qui pressiona per afavorir l’exèrcit? ¿A canvi de quin volum de comissions? ¿Encara no ha robat prou?

Entre els diputats bascos i catalans, la discussió és si cal negociar un pressupost amb un Estat que no respecta els drets de les minories nacionals; Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya, amb els líders a la presó i a l’exili, ¿han de negociar amb el govern que no és capaç d’aturar la repressió contra els dissidents polítics? ¿Entendran els electors que un partit negociï amb els seus carcellers? És permès dubtar-ne. El que no crec que els electors perdonin és que els partits donin suport a uns pressupostos que prioritzin les armes sobre les necessitats reals dels ciutadans.

¿Contra qui vol utilitzar aquest arsenal d’armes l’exèrcit espanyol? ¿De qui té por? ¿Dels milers d’africans que s’ofeguen al Mediterrani cada mes, fugint de la misèria provocada per la política europea de pesca, que s’ha apropiat dels seus caladors? ¿Volen disparar contra els restauradors que s’arruïnen per què no els deixen obrir i amenacen de fer bullangues? ¿Contra els músics, cantants i actors que han vist cancel·lar els seus contractes? ¿Contra els desesperats empresaris i treballadors del sector turístic, que fa aigües per tot arreu?



Pensar que, poc després de la investidura, els socis de govern es presentaven a sí mateixos com el govern més progressista de la història d’Espanya…

Vergonya per vostès, senyories!

