Empiezan a negociarse en las Cortes españolas los Presupuestos Generales del Estado. Una ley importantísima, porque es la que debe permitir hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Máxime si tenemos en cuenta que el Gobierno no consiguió aprobar presupuestos ni del 2020 ni del 2019: España ha funcionado dos años con los presupuestos prorrogados de 2018, elaborados otoño de 2017 por el equipo de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro. Si ahora no se aprueban los nuevos, la catástrofe económica no tendrá remedio.

Pero el Gobierno ha presentado al Congreso un proyecto que prevé una partida de 2.342 millones de euros para gastar en armamento.

Contando todos los gastos del Ministerio de Defensa, la cifra prevista se eleva a los 10.499 millones €.

¡Armas!

Los trabajadores autónomos se ahogan, en los hospitales faltan médicos y enfermeras, en los institutos faltan profesores, las empresas pliegan por falta de actividad, teatros y auditorios se arruinan, millones de personas se angustian por sobrevivir … ¡y el Gobierno quiere destinar miles de millones de euros en industria militar!

En el Congreso, sus señorías vocean como energúmenos. ¿Están escandalizados por la compra masiva de armas de destrucción? ¡No! ¡Lo que les escandaliza es que el gobierno prefiera pactar con unos grupos y no con otros!Hacen aspavientos por las compañías, ¡pero no levantan la voz para detener el disparate inminente! ¿Acaso es el Rey, quien presiona para favorecer al ejército? ¿A cambio de qué volumen de comisiones? ¿Todavía no ha robado bastante?

Entre los diputados vascos y catalanes, la discusión es si hay que negociar el presupuesto con un estado que no respeta los derechos de las minorías nacionales; Esquerra Republicana de Cataluña y Junts por Cataluña, con los líderes en la cárcel y en el exilio, ¿tienen que negociar con el Gobierno que no es capaz de detener la represión contra los disidentes políticos? ¿Entenderán los electores que un partido negocie con sus carceleros? Lo dudo. Lo que no creo que los electores perdonen es que los partidos apoyen unos presupuestos que prioricen las armas sobre las necesidades reales de los ciudadanos.

¿Contra quién quiere utilizar este arsenal de armas del ejército español? ¿De quién tiene miedo? ¿De los miles de africanos que se ahogan en el Mediterráneo cada mes, huyendo de la miseria provocada por la política europea de pesca, que se ha apropiado de sus caladeros? ¿Quieren disparar contra los restauradores que se arruinan por qué no les dejan abrir sus negocios y amenazan con hacer bullangas? ¿Contra los músicos, cantantes y actores que han visto cancelar sus contratos? ¿Contra los desesperados empresarios y trabajadores del sector turístico, que hace aguas por todas partes?

Pensar que, poco después de la investidura, los socios de gobierno se presentaban a sí mismos como el Gobierno más progresista de la historia de España …

!Vergüenza para todos ustedes, señorías!

