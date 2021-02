Totes les ideologies són legítimes. Hom pot ser monàrquic o republicà; de dretes o d’esquerres; patriota o ciutadà del món; liberal o socialista. Hom pot creure en la transcendència o pensar que la vida és una pura aventura química. A priori, no hi ha ideologies bones i ideologies dolentes, i de veritats absolutes, poques. El debat polític ens permet contraposar raons, confrontar models, buscar consensos. Aquesta és la grandesa de la humanitat. Cap altra espècie animal no hi ha arribat.

Però hi ha una línia infranquejable que qui la travessa perd tota raó i tota legitimitat. L’Estat té les seves raons, però la injustícia flagrant i la mentida no són admissibles per raó d’estat.

Quan l’administració pública engega la maquinària repressiva contra ciutadans honorables per combatre les seves idees; quan aquests ciutadans, per esquivar problemes més grossos, acaben confessant delictes que no han comès; i quan són obligats a pagar multes o indemnitzacions per mals que no han causat, tot s’ha perdut. Si l’estat de dret empara arbitrarietats com aquestes, deixa de tenir sentit parlar de Dret, i evidencia que l’estat ha fet fallida.

Joves catalans han assumit pagar quantioses reparacions d’una furgoneta policial que no havien danyat; altres han hagut de pagar indemnitzacions per lesions d’uns agents que es van fer mal mentre colpejaven els manifestants tot intentant detenir-los. Alguns d’aquests joves han decidit declarar-se culpables i assumir penes petites; l’alternativa era defensar la seva innocència i ser víctimes de la llei que permet condemnar a fins a set anys de presó per alteració de l’ordre públic. Ho explica l’advocada penalista que ha seguit el procés.

Ser innocent i haver-se de declarar culpable:aquesta és una de les conseqüències més bèsties de la reforma del Codi Penal que el PP de Mariano Rajoy va impulsar el 2015 –una llei que el govern socialista espanyol es va comprometre a derogar. Pedro Sánchez porta des del maig del 2018 presidint el govern espanyol, i la llei segueix vigent.

Reconèixer delictes sota tortura, com passava quan qui feia els interrogatoris era la Inquisició; o sota amenaça de presó, amb el Codi Penal vigent, impedeix defensar la pròpia dignitat. Quan la llei comporta aquestes salvatjades, qui actua en nom de la llei és un miserable.

Les víctimes d’aquesta abjecta repressió són -oh, sorpresa!- manifestants que protestaven contra una altra sentència injusta: la que manté a la presó, després de més de tres anys, els líders que van intentar permetre a tots els catalans exercir el dret a l’autodeterminació: Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Dolors Bassa, Carme Forcadell -presidenta del Parlament!-, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Oriol Junqueras i Raül Romeva.

Ja poden els ministres espanyols anar criticant la vulneració de drets humans a la Xina, a Turquia o a Rússia. Quan es tracta del conflicte amb Catalunya, el règim espanyol no és menys miserable.

