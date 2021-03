La conseguenza involontaria della guerra civile dell’Etiopia potrebbe essere una guerra di confine con il Sudan. A sostenerlo è Cameron Hudson, senior fellow presso l’Africa Center del think tank americano Atlantic Council.

«L’Etiopia è in guerra con se stessa e la comunità internazionale sta lottando per rispondere», afferma Hudson, già direttore per gli affari africani nel Consiglio di sicurezza nazionale nell’Amministrazione di George W. Bush. Nelle ultime settimane, «gli Stati Uniti e i loro alleati europei hanno lanciato una campagna diplomatica per convincere il Primo Ministro dell’Etiopia, un tempo venerato, Abiy Ahmed, a cedere nella sua campagna per sconfiggere militarmente la sua più grande minaccia politica, il Tigray People’s Liberation Front (TPLF)». Fino ad ora inutilmente.

Una comunità internazionale che sempre più evidentemente sta prendendo le distanze dal Governo di Abiy Ahmed. Bastino i fatti degli ultimi giorni.

Gli Stati Uniti hanno sollecitato nuovamente il ritiro immediato dal Tigrai di tutte le truppe eritree che fin dall’inizio della guerra combattono al fianco dell’Esercito federale etiopico e delle milizie amara. La richiesta è stata avanzata formalmente ai due Paesi e annunciata di fronte al Consiglio per i diritti umani dell’Onu, specificando che si basa su una serie di ‘credibili rapporti’ secondo i quali gravi violazioni dei diritti umani sarebbero attribuibili proprio a reparti delle forze armate eritree. Ed è stata ribadita ufficialmente dal Segretario di Stato americano, Antony Blinken, in un intervento durissimo nel quale si chiede il ritiro e dichiarazioni di cessazioni di ostilità da parte di tutti i soggetti coinvolti.

L’Unione Europea, da parte sua, ha preso atto dell’esito della missione del Ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto -incaricato dall’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Josep Borrell di visitare l’Etiopia e le regioni limitrofe in qualità di rappresentante dell’UE-: il Governo federale di Addis Abeba non ha ‘comprensione comune’ del conflitto nel nord dell’Etiopia, nega la portata del problema. La situazione «è molto fuori controllo dal punto di vista militare e dei diritti umani, dal punto di vista umanitario», ha detto Haavisto. La UE si è unita agli Stati Uniti nel chiedere il ritiro delle truppe eritree, e ora si attende da Borrell un rapporto da sottoporre ai 27 Paesi con proposte sulle misure da adottare.

In quasi quattro mesi di combattimenti nella regione del Tigray, «più di sessantamila rifugiati del Tigray sono fuggiti nel vicino Sudan e l’80% dei sei milioni di cittadini della regione è stato escluso dall’accesso umanitario salvavita». Mentre sono emerse « storie che dipingono un quadro raccapricciante di atrocità di massa, stupri diffusi, esecuzioni sommarie e distruzione totale delle infrastrutture critiche della regione».

Afferma Hudson: «temevo l’inizio di una sanguinosa lotta per il controllo del Tigray che avrebbe messo gli uni contro gli altri nemici quasi uguali in qualcosa di simile alla guerra interstatale convenzionale. Ma ciò che è invece emerso è una diffusa insurrezione del TPLF che potrebbe trascinarsi e prendere tante vite attraverso la privazione come avviene attraverso il combattimento. La posta in gioco nel Tigray è alta e il bilancio dei civili potrebbe essere considerevole». Ma c’è anche di peggio.

C’è un altro scenario, «con il potenziale per esigere un tributo ancora più alto, che molti osservatori stanno trascurando: la guerra convenzionale che potrebbe scoppiare in qualsiasi momento tra il Sudan e l’Etiopia e i loro numerosi alleati. In effetti, è questa possibile conseguenza non intenzionale dell’‘operazione di legge e ordine‘ di Abiy nel Tigray che potrebbe causare il danno più esteso nella regione». Un rischio che secondo Hudson potrebbe ancora essere evitato con l’impegno degli USA e dei suoi alleati nella regione, si tratta di prevenire «una guerra di confine che equivarrebbe a un errore strategico storico».

Bisogna tornare indietro nel tempo per trovare i «semi di questa potenziale calamità», afferma Hudson.

‘Semi’ piantati all’inizio del secolo scorso, quando il confine tra Etiopia e Sudan fu concordato per la prima volta, anche se mai formalmente delimitato, dal padre fondatore dell’Etiopia moderna, l’imperatore Menelik II, durante il condominio britannico-sudanese.

«Dal 1993, un appezzamento di terreno agricolo sul lato sudanese del confine, denominato Triangolo di al-Fashqa,è stato occupato dai contadini dell’Amara. Molti di loro erano stati trasferiti lì dal governo sudanese in riconoscimento delle storiche rivendicazioni nell’area da parte di questa potente minoranza. Dal 2008 esiste un accordo de facto in base al quale l’Etiopia ha riconosciuto lo storico confine legale che pone al-Fashqa all’interno del Sudan, mentre il Sudan ha concesso agli agricoltori dell’Amara il diritto di continuare a coltivare la terra. Gli sforzi per delimitare definitivamente il confine sono stati bloccati dall’ultima riunione di una commissione di frontiera ad hoc l’anno scorso, ma i progetti del Sudan sulla regione non sono mai venuti meno. Infatti, non più tardi di agosto 2020, in osservazioni del capo dell’Esercito sudanese e presidente del Sovrano Consiglio del governo di transizione, il tenente generale Abdel Fattah al-Burhan, al comando generale dell’esercito, ha annunciato che avrebbe “alzato la bandiera del Sudan sopra al-Fashqa … e non sprecato. un pollice della patria”.

Ciò che ha infranto lo status quo di oltre dieci anni è l’inizio del conflitto nel Tigray e una serie di calcoli strategici e tattici da parte delle forze armate sudanesi (SAF)».

«I funzionari sudanesi di alto livello affermano di non essere stati sorpresi dal brutale assalto del TPLF all’avamposto del Comando settentrionale dell’Etiopia National Defence Force (ENDF) a Mekelle, la capitale regionale del Tigray, nella notte del 4 novembre.

Una settimana prima, una delegazione guidata dal vice capo del Sovrano Consiglio del Sudan e capo della milizia delle Forze di supporto rapido (RSF), il generale Mohammed ‘Hemedti‘ Dagalo, si è incontrato con Abiyad Addis, dove l’irrequieta regione del Tigray, crescendo le tensioni ai confini, e le trattative in stallo sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam ( GERD ) erano tutti argomenti di discussione secondo quanto riferito.

Più sorprendente per i sudanesi è stata la necessità quasi immediata da parte del Governo etiope di truppe supplementari -ritirate dagli schieramenti etiopi in Somalia e, in particolare, dal triangolo al-Fashqa- per rispondere all’attacco del TPLF a Mekelle. Il successivo ingresso nel conflitto del Tigray delle forze eritree e delle milizie dello Stato di Amhara ha inoltre indicato che l’ENDF non era in grado di sottomettere la rivolta del TPLF da solo e stava operando da una posizione di relativa debolezza maggiore di quanto forse previsto.

A dicembre, mentre le forze SAF principalmente si sono riunite lungo il lato sudanese del confine per monitorare l’attraversamento dei rifugiati del Tigray e le possibili forze del TPLF in ritirata, le truppe SAF ed ENDF si sono trovate più vicine che mai, aumentando il rischio di scontri. Assalti multipli ENDF a sorpresa contro gli ufficiali dell’esercito SAF hanno spinto le forze SAF a muoversi, nella notte del 29 dicembre, in una incursione. Le forze SAF hanno distrutto avamposti dell’esercito etiope e centri amministrativi».

«Il Sudan ha presentato la sua decisione tattica come una risposta legittima alla luce delle incursioni non provocate dell’ENDF contro le pattuglie sudanesi e delle rivendicazioni storiche e legali di Khartoum nell’area. Ma non c’è dubbio che il SAF, che ha assistito al suo declino politico, sotto il governo di transizione a guida civile del Paese, veda nella sua difesa dell’integrità territoriale del Sudan un’opportunità per affermare ancora una volta il suo primato come protettore dello Stato sudanese».

«Mentre la retorica bellicosa di entrambe le parti è aumentata nelle ultime settimane, Khartoum e Addis sono arrivati a inquadrare la minaccia di perdita territoriale in termini di sicurezza nazionale e persino esistenziali, simili per certi aspetti a come ciascuna parte ha recentemente descritto i colloqui controversi e protratti del GERD». In questa situazione, tutti i tentativi di mediazione condotti da Emirati Arabi Uniti, Turchia, Sud Sudan e Unione africana (UA), sono falliti.

In assenza di una mediazione esterna concertata, «entrambe le parti rischiano di rendere la loro guerra fredda molto più calda. E con una politica così intrecciata e una lunga storia, entrambe le parti hanno i punti di forza per farlo.

L’Etiopia attualmente fornisce la totalità delle truppe (più di cinquemila) alla missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (ONU) ad Abyei, la regione altamente contesa lungo il confine Sudan-Sud Sudan che rimane al centro delle tensioni tra questi due Paesi. Le preoccupazioni abbondano sul fatto che l’Etiopia possa ritirare quelle truppe, costringendo potenzialmente la SAF a colmare un vuoto di sicurezza che potrebbe innescare un nuovo conflitto con Juba. Ci sono anche preoccupazioni che il Sudan possa espellere unilateralmente quelle forze per paura che l’Etiopia possa usare queste forze come quinta colonna in caso di una prolungata esplosione di violenza lungo il suo confine, aprendo un nuovo fronte contro il Sudan ed espandendo notevolmente la loro zona di conflitto. Addis, da parte sua, ha ragione a temere la capacità di Khartoum di riarmare e rifornire i ribelli del TPLF qualora il Sudan desiderasse aprire il proprio fronte aggiuntivo in un conflitto di confine.

Ad aumentare la volatilità c’è stato un afflusso di eserciti e milizie alleati nella zona di confine tra il Sudan e l’Etiopia. Da parte etiope, non è solo l’ENDF, ma anche le milizie Amara e le forze di difesa eritree. Allo stesso modo, sul lato sudanese del confine, anche le milizie SAF, RSF e locali sono state identificate in numero sempre maggiore.

Data la mancanza di interazione tra molte di queste forze, unita al fatto che la stragrande maggioranza di questa mobilitazione si sta verificando lungo il confine largo solo pochi chilometri, è molto probabile che il minimo passo falso o errore di calcolo possa provocare uno scoppio di violenza su vasta scala e una rapida escalation tra tre eserciti nazionali e molte milizie statali e nazionali. Ciò è particolarmente vero all’interno del Sudan, dove SAF, RSF e milizie locali si sono persino rivoltate l’una contro l’altra nell’ultimo anno in aree come il Darfur e il Kordofan quando sono state dispiegate nelle immediate vicinanze.

In assenza di un qualche tipo di monitoraggio internazionale, ci sono semplicemente troppe forze armate troppo vicine con troppo poca esperienza di lavoro congiunto e coordinato per scartare il rischio che scoppi un conflitto catastrofico».

A questa situazione già pericolosissima, si aggiunge il rischio che ‘forze esterne aggiuntive‘ possano entrare in gioco e fare da detonatore, sostiene Cameron Hudson.Sono quelle dell’Egitto, sempre più nervoso per lo stallo nei negoziati GERD, e «spesso identificato come il principale potenziale istigatore».

Anche se «non c’è dubbio che l’Egitto abbia cercato di usare i suoi legami storici con il Sudan per produrre un risultato GERD di suo gradimento, i funzionari egiziani esprimono in privato una chiara consapevolezza che una Etiopia devastata dalla guerra interna e dal conflitto interstatale sarà incapace di concentrarsi su GERD, per non parlare del raggiungimento di un accordo politico e tecnico vincolante sulle questioni impegnative che presenta il GERD».

Sembra improbabile, afferma Hudson, «che in questa fase siano sufficienti richieste bilaterali ad hoc per la riduzione dell’escalation e il ritiro dalle aree contestate». È urgente«una mediazione esterna coordinata e di alto livello per evitare le conseguenze potenzialmente disastrose di un conflitto non solo per le popolazioni civili nell’area di confine, ma anche per i Paesi al centro della controversia e per il Corno d’Africa nel suo insieme. Il Sudan ha recentemente proposto una mediazione esterna per la fase finale dei negoziati GERD che includerebbe gli Stati Uniti, l’Unione Europea, le Nazioni Unite e l’Unione Africana. Vale la pena perseguire una sponsorizzazione della mediazione».

Sebbene tutte queste controversie siano collegate, «non esiste un singolo processo, individuo o istituzione che sia in grado di districare la sovrapposizione e la complicata politica dei conflitti in competizione. Ciò che è essenziale è il coordinamento», tra processi funzionali all’allentamento della guerra nel Tigray, trattativa GERD, risoluzione delle tensioni al confine.

Hudson sostiene che un ruolo centrale in ciò potrebbe e dovrebbe essere svolto da Washington.

A marzo gli Stati Uniti hanno assunto la presidenza del Consiglio di sicurezza dell’ONU. «L’ambasciatore statunitense appena insediato presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, dovrebbe dare la priorità a unasessione speciale del Consiglio di sicurezza per discutere le molteplici crisi emergenti nel Corno d’Africa, con ulteriore attenzione al conflitto ancora in corso nel Tigray e al GERD». Dati i molti interessi in competizione nel Corno, «la sessione dovrebbe includere la discussione di un gruppo di contatto internazionale».

Altresì, «gli Stati Uniti dovrebbero anche nominare un inviato del Corno d’Africa che sia in grado di definire l’agenda politica a Washington e di reclutare i leader in Europa e nella regione nel breve termine. A lungo termine, un inviato può avere successo solo se è dotato di una serie chiara di obiettivi politici e degli strumenti per portarli avanti».

Washington aveva individuato nell’Etiopia il Paese funzionale a proiettare il suo potere e la sua influenza sull’area, con Addis che ha perso la capacità di svolgere quel ruolo, l’onere si è spostato su Washington. Sarà un processo complicato, avverte Hudson, ma «prevenire una guerra è sicuramente un’impresa più allettante che finirla».

