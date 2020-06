Non si può davvero dire con sicurezza se sia corretto spendere in oro e bitcoin durante la pandemia. Ma è ovvio che ci deve essere un livello di cui non siamo a conoscenza, dobbiamo metterci nei panni degli esperti e degli investitori per ottenere la vera risposta. Ora, un po’ di ciò che si può capire è che il bitcoins-evolution della bilancia è stato introdotto da Facebook, ma c’è molto di più al di là di esso. Quindi dobbiamo capire tutto ciò, quindi iniziamo dal momento di investimento corretto.

In questi giorni abbiamo sentito parlare di storie di persone che sono diventate milionarie e miliardarie in pochissimo tempo. Ciò è accaduto principalmente colpendo la comunità dei bitcoin e l’industria dei bitcoin. Il mercato dei bitcoin offre a tutti l’opportunità di guadagnare un po’ di soldi e soprattutto le nuove generazioni.

Ci sono alcune risorse speculari, come la criptovaluta, l’oro, lo stock di cannabis ed è molto allettante per i giovani perché solo un buon gusto e un’idea possono portarti davvero in alto. Investire in tali attività potrebbe darti risultati fruttuosi ma allo stesso tempo, investire su tali elementi può anche comportare alcuni rischi per te. Devi essere preparato per il tipo di alti e bassi che arriveranno se inizi a investire in tutti questi settori.

Somiglianze tra oro e criptovaluta

Entrambi sono abbastanza simili e hanno alcune qualità simili come entrambe non portano alcun reddito agli investitori. L’idea è che li compriamo perché crediamo che qualcun altro in futuro potrebbe pagare di più per acquistarlo, quindi tendiamo a investire in tali articoli, il che è assolutamente corretto. Ma investire di nuovo così tanto denaro potrebbe essere un rischio per un investitore medio. Ovviamente non ti porta alcun reddito ma ti procura dei profitti.

Le obbligazioni sono più sicure

Se possiedi un’obbligazione, significa che stai guadagnando un’obbligazione di una società o di un governo. Ciò significa che la società o il governo promettono di rimborsarti. È come se prestassi dei soldi a qualcuno e una volta che quella persona ha abbastanza soldi, ti ripaga. Allo stesso modo, le obbligazioni svolgono lo stesso ruolo di qualsiasi individuo che acquista un bond di una società.

Gli stock hanno minori rischi

Ad alcune persone piace acquistare azioni, infatti, molte acquistano azioni solo per molti ritorni. Tutte le grandi aziende ti offriranno denaro sotto forma di dividendi o azioni, quindi le azioni sono meno rischiose. Ma devi pensare che le azioni dell’azienda che stai acquistando potrebbero non durare per i prossimi 5-10 anni. Questo è il motivo per cui ti consigliamo di acquistare azioni di società più grandi come Amazon, Netflix, Disneyland, Accenture, ecc. Queste sono alcune delle società che non chiuderanno tanto in fretta.

Tutto ciò che stiamo cercando di dire è che tutto quanto sopra è possibile e degno, ma devi essere sicuro di essere in grado di farlo correttamente. Ti abbiamo dato tutti i dettagli sui bitcoin qui, tutto ciò che devi sapere è ciò che è buono o cattivo per te. Devi sapere cosa è adatto a te, se potresti spendere o investire denaro in oro, bitcoin, azioni o obbligazioni. Dopo aver preso la decisione corretta, è necessario comprendere che è necessario soddisfare ciò che si sceglie e questo è tutto ciò che serve per investire.

