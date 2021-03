Uno dei temi in discussione in questi giorni, con toni spesso ridicoli ed esagitati ma talvolta seri e riflessivi, è quello della democrazia. Che detto così è tutto e niente al tempo stesso: dai pochi cenni sull’universo alla scelta tra Topolino e Pluto.

Abbiamo un partito in trasformazione, che si reca non si sa dove, guidato da non si sa, o meglio, non sa il guidatore, dove, sempre che quello che dovrebbe esserne il guidatore non si accorga di essere solo il bigliettaio. La sua ideologia è di non avere ideologie, che già così diventa un rebus, ma uno dei suoi principali ideologi ha detto, deciso e sicuro di sé, che sarà un partito liberale-moderato. Potrei invitare l’ideologo in questione a leggersi l’articolo di Gianfranco Pasquino su ‘Domani‘, ma siccome non sono sicuro che domani Pasquino su ‘Domani‘ approfondisca il tema, non mi resta che domandarmi con angoscia che diamine significherà mai, dove l’angoscia deriva solo dal fatto che dubito assai che qualcuno mi risponda, ideologo incluso, e quindi mi sforzo a capire da me.

Quel che mi turba non è tanto il ‘liberale‘, che in sé non significa nulla perché significa troppo, ma quel ‘moderato‘. Che è come dire: io sono moderatamente uomo, o anche (se no le donne mi criticano perché non ne parlo mai) sono moderatamente incinta. Anche perché, avendo, temo, l’ideologo poche idee ma confuse, non vorrei che dicendo ‘liberale‘ intendesse –o i ‘suoi’ intendessero- ‘democratico‘. Tanto più che quanto a democrazia, non mi sembra che i post-ideologici ne sappiano molto, ma specialmente ne vogliano.

Anzi, ieri, a conferma della totale confusione di idee che li attanaglia, sul foglio ufficiale, si gridava all’arrivo dei generali. Tutto perché Mario Draghi ha nominato un generale di nome Francesco Paolo Figliuolo, quindi con un nome di una non aggressività perfino tenera, a dirigere la distribuzione dei vaccini massivamente, sempre che, però, arrivino, e finora se ne sono visti pochi.

Incidentalmente, mi sembra che la decisione, sia per quanto attiene al generale, sia per quanto attiene alla Protezione Civile (qui, mi sembra un po’ meno limpida, ma tant’è), sia stata assunta allo scopo di centralizzare al massimo le cose. Cosa sana e giusta e opportuna e necessaria e urgente: non se ne può più delle bizze e della stranezze dei vari Fontana, Moratti, Toti, De Luca, Bonaccini, Emiliano, ecc., sono perfino peggio dei virologi. È un casino, e lo stiamo dicendo da mesi, ma da qui a gridare al colpo di Stato perché arrivano i generali, ci corre. Semmai, ciò che mi sfugge (colpa mia sicuramente) è il perchè la nomina di Franco Gabrielli ai servizi segreti vada letta in relazione alle altre due: che c’entrano i servizi segreti con la pandemia?

L’unica cosa ovvia, diciamoci la verità, è che Draghi sta facendo ciò che giustamente vuole e deve fare: prendersi la responsabilità e agire. Dubito che punti al colpo di Stato, grazie ai carri armati del dolcissimo (nel nome) Figliuolo.

Ma talvolta, con infinita maggiore serietà, il tema della democrazia è discusso in termini molto più colti e preparati in relazione alla legittimità (addirittura!) del Governo Draghi in termini di democrazia. Sorvolo sul fatto, per me incomprensibile, che talvolta chi lo fa usa toni sprezzanti verso chi la pensi diversamente, ma l’argomento è importante. Perché il tema, detto a livelli non da foglio di partito, è se sia stata lecita la decisione di Sergio Mattarella di nominare Draghi (non un Governo tecnico: Draghi e basta), non eletto, né membro di partito, tagliando in pratica fuori i partiti, ma, specialmente, aggirando, anzi, annullando, le maggioranze, cioè inducendo i partiti a partecipare tutti al Governo. Bisognava, invece, posto che non si riuscisse a fare un Governo ‘politico’ (come se quello di Draghi fosse altro) andare alle elezioni.

Orbene, cerchiamo di approfondire. Se è vero, come è vero, che le forze politiche è bene che abbiamo voce in capitolo nella formazione dei governi, e se è vero come è vero, che non c’è una sillaba nella Costituzione che obblighi a formare governi fatti di parlamentari (e nel Governo Draghi, tra l’altro, ce ne è da vendere), è anche vero e indiscutibile, che le maggioranza delle forze politiche, inequivocabilmente, le elezioni non le voleva (ripeto: la maggioranza delle forze politiche in Parlamento), ma è anche vero che non solo il Capo dello Stato, ma tutti volevano tutto salvo che andare alle elezioni, non solo nel pieno dell’epidemia, ma nel pieno di un lavoro importantissimo come la compilazione, la consegna e la difesa del piano di rinascita, al quale è legata letteralmente la nostra sopravvivenza.

Mattarella lo ha detto chiaro e tondo, prima, durante e dopo l’inizio della crisi: che le elezioni erano l’unica cosa che avrebbe evitato a tutti i costi. Che -attenzione per favore- non vuol dire impedito! E dunque, visto che non se ne veniva a capo ha saltato tutte le fasi intermedie destinate a fallire o a dare risultati incerti, ed è ‘saltato’ immediatamente sulla bomba grossa: Draghi. Il senso chiaro e netto era: o Draghi o, peggio per noi tutti, andiamo alle elezioni con un Governo tecnico di sopravvivenza, con i danni che ne conseguiranno. Lo sapevamo tutti che oltre (qualcuno diceva, prima) Draghi c’erano altre possibilità meno forti, che avrebbero potuto solo portarci al voto. E dunque, invece di provarle prima e poi passare in extremis a Draghi, Mattarella ha ragionato … udite, udite che scandalo: politicamente. Ammesso e non concesso che se fosse un notaio non vedo che altro avrebbe potuto fare, il Presidente della Repubblica non è, non è, assolutamente un notaio. È il Capo dello Stato, il Capo delle Forze Armate, il Capo della Magistratura, il massimo responsabile del nostro Stato.

E qui, parte la discussione.

C’è chi dice (io, ad esempio, ma sono l’ultima ruota del carro) che la Costituzione repubblicana non dice da nessuna parte che i Governi debbano essere formati dai partiti, che vengono riconosciuti proprio come cinghia di trasmissione della volontà del popolo, al quale spetta la sovranità. Ricordate? Il Presidente del Consiglio lo nomina il Capo dello Stato e basta. Che poi la prassi abbia inventato le consultazioni e quant’altro, è perfetto, va benissimo, il Capo dello Stato non può farne a meno, ma poi è lui che decide, sia il Presidente che i Ministri. E Mattarella lo ha fatto, e lo ha fatto in modo trasparente, diversamente da altri, che hanno boicottato sotto banco soluzioni o ministri, ecc. Diciamoci la verità: il Governo la ha fatto, letteralmente, Mattarella, forse dicendo a Draghi, che so: “prenditi cinque o sei ministri di cui ti fidi e lascia il resto ai partiti”. E Draghi lo ha fatto puntuamente.

Ciò che invece certamente non compete al Capo dello Stato, e cito con rispetto le parole di Gustavo Zagrebelski dalle quali dissento,: «il compito del presidente della Repubblica è di registrare la situazione politico-parlamentare e di favorire, ove occorra, la formazione d’una maggioranza che esprima, sostenga il governo e gli conferisca la fiducia che è necessaria per governare». Eh no, proprio no, ‘favorire la costruzione della maggioranza ecc.’ equivale a coartare la libera volontà dei partiti e quindi dei cittadini, scherziamo? E sorvolo sul fatto che considerare il Capo dello Stato un ‘registratore’, mi pare proprio … stavo per dire offensivo; beh no, lo dico.

Ripeto quanto ho già scritto proprio qui. La nostra è una Costituzione che ha una impronta chiarissima: la netta e insuperabile divisione dei poteri. Il Parlamento ha voce quando il Governo si presenta a chiedere la fiducia: lì può dire al Presidente della Repubblica ‘hai sbagliato, non ci piace’.

Ci sono state ben altre violazioni della Costituzione e tentativi di stravolgerla, in direzioni autoritarie. Ma oggi come oggi la Costituzione dice così. Che poi una certa prassi induca a pensare che senza la partecipazione dei partiti della maggioranza un Governo non si riesca a fare, è altra cosa. La cosiddetta ‘Costituzione vivente’, quella derivante da una prassi costituzionale, insomma, può certo costruire norme costituzionali, ma non tali da stravolgere le regole di ciò che è scritto, che invece, se si vuole, può essere cambiato. In altre parole: che le consultazioni siano diventate un obbligo per il Capo dello Stato, si può tranquillamente accettare come molto verosimile. Ma che si debba accettare anche che debba necessariamente fare parte del Governo il membro di un partito, magari un imbecille ma forte nel Partito, questo assolutamente no, non avrebbe senso.

