Domenico Arcuri, già sposato con la giornalista Myrta Merlino, assomma su di sé diverse cariche: amministratore delegato di Invitalia e Commissario straordinario anti-Covid-19.

Già questa è una anomalia tutta italiana. Ad esempio, tra le pratiche su cui è impegnato come Invitalia c’è quella dell’Ilva, non esattamente una bazzecola. Come farà a occuparsi bene di entrambi gli impegni?

Ma il fatto è che su Arcuri si stanno concentrando i malumori di chi non dimentica le varie vicissitudine con le mascherine che non c’erano quando servivano e di cui si occupò lo stesso Arcuri.

Tra l’altro, è notizia recentissima, del sequestro preventivo per 70 milioni di euro voluto dalla procura di Roma per l’affidamento, da parte di Arcuri (che non risulta indagato) a tre consorzi cinesi per un totale di 1,25 miliardi di euro per un mega appalto di mascherine in piena emergenza.

Il Piano vaccini non decolla perché le aziende produttrici non hanno consegnato le dosi preventivate, tanto da paventare un ricorso ai tribunali.

Arcuri dice che la colpa non è sua, ma di chi dovrebbe essere allora, visto che lui è il responsabile, pagato con soldi pubblici?

Intanto il governatore del Veneto Luca Zaia dice di poter acquistare milioni di dosi di AstraZeneca e le ‘offre’ al lento Arcuri. Una specie di schiaffo morale a cui il frastornato manager non riesce a reagire.

Poi c’è la polemica sugli inutili padiglioni vaccinali allestiti, le famose ‘primule’, ideate dall’architetto Stefano Boeri. Che bisogno c’era di spendere soldi e tempo quando ci sono tanti luoghi pubblici, come caserme e stadi, disponibili? Ed infatti pare che finalmente questa bizzarria floreale sarà archiviata e si parla sempre più spesso di un coinvolgimento della Protezione Civile in una visione ‘militarizzata’, che vorrebbe il premier Mario Draghi.

L’Italia ha bisogno di vaccini e strutture grandi, capienti e soprattutto già disponibili, altro che dei ‘confetti rosa’ e dei tentennamenti di Arcuri.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti