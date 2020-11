Venerdì 26 aprile 1991, Diego Maradona ha incontrato l’inferno. Per la prima volta. La polizia federale argentina lo ha arrestato per possesso di cocaina da un appartamento nel quartiere di Caballito, a Buenos Aires. Una folla riempiva i marciapiedi.Saltava e gridava al ritmo di “Maradó! Maradó!”La maggior parte erano adolescenti usciti da una scuola vicina.Adolescenti ribelli quasi quanto l’idolo che sostenevano nonostante tutto.

Maradona ha condotto una vita consumata dalla droga, piena di contraddizioni e segnata da un asse: la ribellione tipica di un adolescente. In questo caso, tipico di chi è nato in un quartiere molto umile dell’Argentina e che ha conquistato il mondo con i suoi obiettivi indimenticabili, come quello che ha fatto agli inglesi nel Mondiale del 1986. In realtà, due: uno con il famoso “La mano di Dio”.

La ribellione di Maradona ha coperto quasi tutta la sua vita. In Italia, prima del suo breve arresto per possesso di droga (ha trascorso una notte in prigione, ha pagato una cauzione di $ 20.000 e ha dovuto solo riabilitare), si è rifiutato di pagare le tasse. Il tesoro ha chiesto circa 40 milioni di euro.

Nel Mondiale 1994, agli occhi del mondo, è risultato positivo dopo la partita Argentina-Nigeria. Di nuovo, la droga, in questo caso l’efedrina, e ancora la ribellione, simile a quella di un ragazzo di 19 anni. Come quello che vinse il Campionato mondiale giovanile nel 1979 e si congratulò con il dittatore Jorge Rafael Videla nel bel mezzo del processo militare.

Nelle arene della politica, Maradona ha sempre mostrato una rotta a zig zag. È vero che Videla lo ha chiamato e che non c’è traccia delle sue simpatie per il Processo.Nel 1986, dopo il grande trionfo dei Mondiali in Messico, Maradona era sul balcone di Casa Rosada. Anche in questo caso, la politica lo ha guidato per mano ai tempi del presidente radicale Raúl Alfonsín.

L’anno successivo incontra Fidel Castro a Cuba e Maradona appare sempre più ribelle, in termini latinoamericani. Ha reso pubblica la sua ammirazione per Che Guevara, di cui avrebbe tatuato il viso. Ma, nel 1989, di nuovo ribellione. In questo caso, il tuo. Maradona ha sostenuto Carlos Menem, un peronista che l’ha giocato da neoliberista e che lo ha dichiarato ambasciatore sportivo dell’Agentina.La storia d’amore fu di breve durata perché Maradona ha persino accusato il Peronismo di aver organizzato il raid del 1991.

Ancora una volta, nel 2000, ha mostrato la sua simpatia per il presidente Fernando de la Rúa.E ancora, la domanda era fugace.Ben presto lo riempì di critiche.Il presidente più ribelle, almeno nel suo aspetto pubblico, doveva ancora arrivare e Maradona, ora, sarebbe stato coerente.

Al Vertice delle Americhe nel 2005, Maradona ha partecipato attivamente insieme al presidente Néstor Kirchner, insieme a Hugo Chávez.Il suo Che tatuato su un braccio lo mostrava, ancora una volta, come un adolescente idealista.Tuttavia, la maturità politica era arrivata.Se del caso, ha sostenuto pubblicamente Cristina Kirchner e ha criticato duramente Mauricio Macri. In questi mesi ha elogiato Alberto Fernández, che è venuto a riceverlo a Casa Rosada per ricreare il saluto sul balcone nel 1986.

In un’occasione Maradona ha spiegato questo corso: “Chi non mi piace ripete mille volte che ho sostenuto tutti i partiti politici che hanno governato l’Argentina (…) Non sono andato a bussare alla porta e chiedere una foto, erano loro quelli che mi hanno invitato ”.

In una vita segnata dalla droga e dai successivi ricoveri, il ribelle, il trasgressore permanente, ebbe anche una vita privata molto impegnata. Sposato con la sua giovane fidanzata, Claudia Villafañe, dopo il divorzio ha avuto come coppia Verónica Ojeda e Rocío Oliva. In tutti i casi, le separazioni e le riconciliazioni hanno confermato che non poteva stare fermo e anche che, nei suoi momenti peggiori, ha avuto l’aiuto delle sue donne. Dal 2018 è solo. La ribellione, in questo caso una trasgressione quasi permanente delle regole, è una virtù o un disagio, come spiegato da Carlos Gustavo Motta nell’articolo ‘Cos’è veramente la ribellione?’ Motta lo considera come un incendio interno, come un’esplosione continua, il cui carburante in questo caso sarebbe la droga stessa.

William Shakespeare ha detto, riguardo alla giovinezza, che si ribella contro se stessa, anche quando nessuno la molesta. Motta aggiunge che può essere considerato un disagio “quando cerca di imporre un nuovo ordine costruito sulle promesse e costituisce un detto monolitico, ostile, insopportabile, intollerante e odioso. Una voce tirannica unica che governa solo attraverso i suoi capricci immutabili nel tempo ”.

J.A. Miller spiega in ‘How to rebel’ che “la ribellione, in quanto tale, non ha fede, non specula sul futuro, brilla nel momento. Avviene tutto nell’incontro di ciò che chiamiamo l’impossibile da sopportare e nella decisione, l’atto, viene seguito immediatamente, senza tempi morti ”. Miller aggiunge: “Quel viaggio estatico ti cattura come un tutto raccolto e condensato nell’unità del tuo essere e di esso, verso e per la morte”. Ma nel caso di Maradona, forse, questa ribellione o trasgressione quasi costante ci riporta, di nuovo, a Shakespeare. Perché, ha detto, chiunque mantenga quel tratto rimarrà giovane per sempre. Come spiega Motta, la ribellione ferma il tempo. Come è successo oggi per molte persone nel mondo.

Traduzione dell’articolo ‘Maradona, el adolescente eterno’ di Fernando Arturo Muñoz Pace dell’Universidad de Palermo per ‘The Conversation’

