Qual è il senso del profitto in Covid-era?Bisogna dare un senso al profitto per combattere il Covid-19 e la sindemia conseguente? La risposta più semplice ed immediata è che il profitto inteso come remunerazione dell’imprenditore o comunque dei portatori di interessi che si assumono il rischio economico dell’attività (shareholders), in Covid-era, deve avere il senso della funzionalità e della soddisfazione dei bisogni di base nel range del fisiologico e del normale.

Prima della Covid-era, si sarebbe detto ‘il senso della funzionalità e della soddisfazione dei bisogni OLTRE a quelli di base e sopra il livello del fisiologico e del normale’.

Le imprese devono dare un senso al profitto per riequilibrare il sistema e permettere alla gente di esercitare le proprie capacità di vivere ed anche di consumare per innescare il circuito virtuoso della ‘produzione-consumo-produzione’.

Il senso del profitto non è più assumere una direzione esclusiva verso le ‘casse’ dei soggetti economici-shareholders delle imprese, ma piuttosto l’orientamento ad obiettivi sociali, ambientali e di governance (ESG) utili per il mantenimento e la rivitalizzazione del sistema socio economico.

Però il realismo dice che per molte imprese in questo periodo non c’è profitto e quindi è necessario gestire la propria capacità reddituale per riprendere una attività profittevole quando il contesto lo permetterà.

Certamente il Covid-19 lascia un segno nelle imprese non solo per le difficoltà (tragedie economiche), ma anche per una visione che deve ripensare la propria attività e la propria gestione.

Per fare questo è necessario anche avere chiaro le definzioni economiche del finalismo generale dell’impresa.

In primis le imprese generano ‘valore’ inteso come concetto generale e astratto di ‘attività utile’ (che ha in sé la tensione verso il ‘valore aggiunto’) direttamente o indirettamente per le persone ‘uti singuli’ o in comunità sociale e, da questo, discende l’imperativo che ‘tutte le aziende devono produrre valore’. Contribuire ad elevare le condizioni del benessere della comunità e dei territori, orientamento al bene comune e bene collettivo non solo di tipo economico, ma anche sociale.

Generare valore può voler dire produrre ‘reddito‘ che in economia aziendale indica l’insieme dei valori concreti e quantificati della forma dei ‘valori di scambio’ e quindi consente di dare un giudizio sul livello di risposta (soddisfacente o non soddisfacente) che viene data a tutti i portatori di interesse (gli stakeholders) quali lavoratori (dipendenti e non dipendenti), conferenti di capitali (‘shareholders’ a titolo di proprietà o di prestito), clienti, fornitori, amministrazione pubblica (che si attende tributi), ecc..

Infine, dopo aver generato valore e prodotto reddito, si può avere ‘profitto’ e ‘utile’ (o ‘perdita’): questo concetto esprime il risultato contabile differenziale tra valori di scambio e rappresenta una ‘misura quantificata’ del profitto tanto che i due termini sono spesso usati come sinonimi nella pratica ed a volte anche nella teoria.

In Covid-era, per dare un senso al profitto, ci vogliono imprese sociali ad impatto sociale che ‘hanno l’obiettivo di massimizzare in modo assoluto e funzionale il reddito’, ma non il profitto. Infatti, si deve produrre (se ed in quanto possibile) il profitto sempre nel rispetto di un equilibrio economico-finanziario a valere nel tempo e relativamente alle condizioni di contesto. Quindi massimizzazione ‘relativa’ del profitto. Oppure mantenere una posizione di equilibrio senza profitto in attesa dinamica di svilupparlo in prospettiva.

Il dibattito su questa affermazione si è fatto più evidente e puntuale, seppur con alcune evidenze contraddittorie, in Covid-era.

Infatti è necessario un ridimensionamento o annullamento del profitto (lat. profictus-us), inteso come condizione di sussistenza dell’impresa che chiamiamo ‘minimo reddituale’ per il futuro.

E’ un problema di senso, direzione e valorialità: infatti la direzione esclusiva verso i soggetti economici-shareholders deve assumere la direzione anche per gli stakeholders in logica non solo di solidarietà valoriale, ma di solidarietà economica utile per riaccendere il motore dell’economia. E se non c’è profitto? Attingere alle riserve economico finaziarie costituite nei periodi precedenti.

In Covid-era alcune imprese hanno sviluppato profitto e assumiamo la fattispecie delle big pharma (Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac, Novavax, Sputnik) come imprese di ricerca e produzione di vaccini.

Esse hanno un un senso variegato dei loro profitti:

-Pfizer-Biontech è stata la prima farmaceutica a conquistare il mercato e sta facendo profitto per la sua dominanza temporale e di efficacia sul mercato;

-Moderna è simile al vaccino di Pfizer ed il suo profitto deriva da uno sviluppo di fatturato da 60 milioni di dollari a 10 miliardi di dollari con una capitalizzazione di 60 miliardi di dollari;

-AstraZeneca ha un profitto che per ora è contenuto perché vende a prezzo di costo, ma ha chiesto che da Giugno 2021 possa liberalizzare il prezzo di vendita ;

-Janssen è in pipe line per entrare sul mercato ed il suo profitto dovrebbe essere costante con il vantaggio competitivo che deriva dall’aver visto il comportamento dei propri concorrenti già sul mercato;

-Curevac e Novavax sono ancora lontane dall’approvazione e possono solo annunciare un possibile profitto;

-Sputnik è il vaccino russo del ‘colonialismo vaccinale’ per conseguire un profitto geopolitico crescente.

Come possono dare un senso al loro profitto?

1- Una quota del profitto può essere orientato al potenziamento della loro capacità produttiva considerando l’insufficienza dei vaccini sul mercato. Reinvestimento di una parte degli utili;

2- Permettendo l’applicazione degli accordi TRIPS (Marrakech -1994) tali per cui i brevetti possono essere sospesi temporalmente e quindi le nazioni possono introdurre le licenze obbligatorie che svilupperebbero siti produttivi in aggiunta a quelli delle imprese proprietarie dei vaccini, le bigpharma avrebbero una royalty sulla produzione data in ‘spin off’. Purtroppo, e per la cronaca, ricordo che in Italia manca la legge di recepimento di questa fattispecie dell’accordo TRIPS e quindi si dovrebbe varare velocemente una legge ad hoc. Francia e Spagna hanno la legge;

3- Sviluppando l’efficienza della ‘filiera di vaccinazione di massa’ tramite la fornitura non solo dei vaccini, ma anche del servizio di inoculazione. Questa opzione in previsione del non augurabile mantenimento del contagio;

4- Incrementare la produzione dei farmaci per le patologie non trasmissibili di sindemia (oncologiche, cardiologiche, ecc.) e sviluppare ‘filiere di servizio’.

Queste proposte pratiche sono modi di ‘dare un senso al profitto’ con una gradazione di valorialità non buonista, ma di responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità.

