Per più di cento anni, le scuole di economia di tutto il mondo hanno venerato Adam Smith, il padre del capitalismo. Per più di un secolo, gli studenti di queste facoltà hanno studiato economisti neoclassici, che hanno cercato di dimostrare matematicamente che l’economia di mercato ci ha offerto il meglio di tutti i mondi possibili.

L’idea essenziale di Adam Smith e dei classici era che, perseguendo l’interesse individuale, tutti noi collaboravamo alla prosperità collettiva. Una mano invisibile ci ha portato a prendere decisioni che, sebbene egoistiche, erano socialmente desiderabili. Oggi si direbbe che questa mano distribuisce schiaffi a destra e a manca.

Affascinati dalla fisica di Newton, gli economisti neoclassici volevano rappresentare la prosperità con sistemi di equazioni. Dovevano essere risolti solo per calcolare il risultato di equilibrio, cioè il massimo profitto per le aziende, il maggior consumo possibile per gli individui e l’allocazione più efficiente delle risorse.



Quando quegli eleganti teoremi matematici si dimostrarono inutili per risolvere la crisi derivata dal crollo del 1929, altri economisti apparvero, come John Maynard Keynes, per rivendicare il ruolo dello Stato come motore per la creazione di occupazione pubblica. Fu un contributo brillante, che in parte disattivò i movimenti rivoluzionari di comunisti e sindacalisti, a quel tempo abbagliati dalla Russia dei Soviet. Le teorie di Keynes hanno dato coerenza dottrinale alla socialdemocrazia europea nei trent’anni dopo la seconda guerra mondiale.

Dagli anni Settanta del XX secolo sono comparsi altri economisti, soprattutto quelli della scuola di Chicago -i neoliberisti- che volevano dimostrare che il settore pubblico era un ostacolo al dinamismo economico.

Gli uni e gli altri – classico, keynesiano, neoclassico e neoliberista – hanno proposto varie misure per raggiungere un unico, inalienabile obiettivo: la crescita economica.

Aumentando la produzione, si può consumare di più e meglio distribuirla.

In effetti, c’è stata una distribuzione di milionari in tutti i continenti, ma anche una distribuzione di miseria, sfruttamento e disoccupazione.

L’essenza del capitalismo è la competizione, e in ogni competizione ci sono vincitori e vinti. Sfortunatamente, il denaro è diventato la misura del successo o del fallimento non solo negli affari, ma nella vita. Cattivo sistema, il capitalismo, per artisti, intellettuali, musicisti, poeti e per tutti coloro che pensano che le cose migliori della vita non si possano comprare con i soldi.

Ma anche che l’obiettivo della crescita continua è un errore: se le risorse della terra sono limitate, non possiamo aumentare la produzione e il consumo indefinitamente. La pretesa di una crescita infinita ha portato al sovrasfruttamento della terra, alla distruzione di habitat naturali, all’estinzione di migliaia di specie, al riscaldamento globale e all’allevamento crudele di bestiame. Gli scienziati ci avvertono che tutti questi fenomeni possono essere cause remote della proliferazione di agenti patogeni tra gli esseri umani, e quindi, una probabile causa di Covid-19, … e poi Covid 20 … e vedremo quante altre pandemie.

Anche oggi, gli studenti di economia continuano a sentire elogi per la concorrenza perfetta; in classe, imparano a massimizzare i consumi individuali e le funzioni di vantaggio aziendale; sono addestrati in investimenti in azioni per ottenere il massimo guadagno in conto capitale. Il sogno dei più ambiziosi è quello di apparire un giorno sulla rivista ‘Forbes’, nella lista delle persone più ricche del mondo.

Spero in un cambio di orientamento delle Facoltà di Economia. Propongo di scambiare il concetto di concorrenza con quello di cooperazione; quello del massimo beneficio con quello del bene comune; quello della crescita economica con quello del recupero degli habitat naturali; quello del prodotto interno lordo con quello dell’indice di sviluppo umano. Penso che dovremmo essere meno attenti ai conti profitti e perdite delle società commerciali, ed essere più sensibili alla termodinamica planetaria. Meno teorie sulla concorrenza oligopolistica e più Teoria Gaya. E se si devono creare sistemi di equazioni, uno di essi dovrebbe avere il benessere degli animali come variabile all’interno della funzione di produzione animale.

Sfortunatamente, le istituzioni universitarie fanno parte del sistema e le facoltà di economia sono spesso indebitate nei confronti delle éliteimprenditoriali, economiche e politiche. Per queste élite, i concetti di etica, filosofia e persino termodinamica non sembrano avere molta rispettabilità accademica. Capisco. Ma visti i risultati, dovrebbero farseli apparire rispettabili.

Studenti, non accontentatevi di quello che vi spiegano. Poni domande che sconvolgano i tuoi insegnanti. Cerca di essere educatamente impertinente. Vai al fondo dei problemi. Scava attraverso le contraddizioni di così tanta teoria. Hai il diritto di protestare, che la nostra generazione ti sta lasciando un mondo che puzza.

