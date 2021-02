L’obiettivo dei vaccini anti – Covid-19 in fase di lancio in tutto il mondo è stimolare il nostro sistema immunitario a creare una risposta protettiva contro il coronavirus, in particolare generando anticorpi. Questi anticorpi circolano quindi nel nostro sangue fino a quando non saranno necessari in futuro, attaccando e rimuovendo rapidamente il coronavirus dai nostri corpi se veniamo infettati. Come afferma Steven Smith, esperto di Scienze biomediche della Brunel University London, la domanda chiave è quanto durerà la protezione che riceviamo dalla vaccinazione, o addirittura dall’infezione con il virus stesso. Sappiamo, ad esempio, che i livelli di anticorpi diminuiscono abbastanza rapidamente a seguito di un’infezione da COVID-19.

La notevole capacità del nostro corpo di ricordare gli incontri passati con microrganismi infettivi e di mantenere solide difese contro di loro è dovuta, spiega Smith, al fenomeno della memoria immunologica. Questa memoria risiede nei globuli bianchi noti come linfociti, di cui esistono due tipi principali: cellule T e cellule B. Quando il corpo affronta una nuova sfida – una nuova infezione o un vaccino – vengono reclutati cellule T e cellule B specifiche per affrontarla. Le versioni ‘memoria’ di queste celle specifiche vengono quindi mantenute in standby nel caso in cui lo stesso problema si ripresenti in futuro e sono responsabili del rilascio di anticorpi nel sangue.

Quando si verifica un’infezione o una vaccinazione, continua Smith, alcune di esse si trasformano in fabbriche specializzate per la produzione di anticorpi, note come plasmacellule. Gli anticorpi sono proteine ​​e, come ogni altra proteina, verranno decomposte naturalmente e rimosse dall’organismo entro pochi mesi al massimo. Questo è il motivo per cui la protezione dagli anticorpi che riceviamo passivamente, ad esempio dalle nostre madri nel grembo materno o attraverso il latte materno, non dura molto a lungo. Per una protezione a lungo termine, dobbiamo produrre anticorpi per noi stessi.

La capacità del nostro corpo di mantenere i livelli di anticorpi dopo l’infezione o la vaccinazione è, sottolinea l’esperto, il risultato di due meccanismi. Nelle fasi iniziali, se le cellule B della memoria rilevano un’infezione o un vaccino persistente, alcuni continueranno a trasformarsi in nuove plasmacellule che producono anticorpi. Una volta che l’infezione o il vaccino sono stati completamente rimossi, le cellule B della memoria non reintegrano più la popolazione delle plasmacellule, che diminuisce. Tuttavia, alcune possono persistere come plasmacellule a lunga vita (LLPC), che possono vivere per molti anni nel nostro midollo osseo, producendo e rilasciando continuamente grandi quantità di anticorpi. Gli LLPC non vengono sempre creati dopo un’infezione, ma se lo sono, gli anticorpi contro una specifica infezione possono essere trovati nel sangue per molto tempo dopo che l’infezione è scomparsa.

Sebbene non comprendiamo ancora appieno quali condizioni di immunizzazione siano le migliori per generare LLPC, la loro presenza è stata collegata a determinate località. Ad esempio, un gruppo statunitense ha scoperto che gli LLPC sembrano preferire il midollo di alcune ossa rispetto ad altri. Una spiegazione interessante potrebbero essere le differenze nel livello di grasso del midollo osseo. È stato scoperto che gli LLPC sono circondati da un gran numero di cellule adipose in queste ossa. Ciò suggerisce che potrebbe essere il contenuto di grasso del midollo osseo a influenzare la capacità degli LLPC di spostarsi e risiedere a lungo termine in determinate ossa. Ma, afferma l’esperto, se gli LLPC non vengono creati, ciò non significa che qualcuno non possa generare più anticorpi contro una minaccia se si incontrerà di nuovo in futuro. A condizione che la persona abbia generato cellule B della memoria, queste riconosceranno la minaccia familiare e ancora una volta alcune inizieranno a trasformarsi in nuove plasmacellule, per iniziare ancora una volta la produzione di anticorpi.

Non è certo che vaccinazione e infezione possano garantire una protezione duratura. Alcuni di questi sono dovuti alla variazione individuale nella nostra risposta a un dato vaccino. Tuttavia, spiega Smith, le caratteristiche dei vaccini stessi determinano anche la natura della risposta anticorpale. Uno studio ha rilevato che sebbene una percentuale maggiore di individui che hanno ricevuto vaccini contro il tetano e la difterite sviluppasse anticorpi protettivi, questi anticorpi svanivano più rapidamente di quelli generati da vaccini contro morbillo, parotite o vaiolo.

La differenza fondamentale tra questi vaccini è che quelli contro il tetano e la difterite contengono solo proteine ​​isolate (versioni modificate delle tossine prodotte dai batteri del tetano e della difterite), mentre i vaccini contro morbillo, parotite e vaiolo contengono versioni vive e indebolite di questi virus. Alcune persone potrebbero non produrre buone risposte ai vaccini vivi a causa della preesistente immunità al vaccino stesso, avendo già avuto un’infezione naturale. Tuttavia, quelli che rispondono bene tendono a mantenere le loro risposte più a lungo. Ciò è in parte dovuto alla persistenza del vaccino vivo nel corpo, che incoraggia il rifornimento a breve termine delle plasmacellule.

È anche probabile, conclude Smith, che i vaccini vivi siano migliori nella produzione di LLPC. Abbiamo già visto che il tasso di decadimento degli anticorpi a seguito di COVID-19 può variare, ad esempio tra uomini e donne. Molti dei nuovi vaccini COVID-19 si basano su nuovi metodi di somministrazione, come vettori virali o molecole di RNA messaggero. Chiaramente questi sono molto efficaci nel fornire una protezione rapida. Ma, secondo Smith, resta da vedere quanto bene attiveranno le cellule B della memoria e gli LLPC, conferendo un’immunità di lunga durata.

