La vaccinazione previene completamente l’infezione?

La risposta breve è no. Puoi ancora essere infettato dopo essere stato vaccinato. Ma le tue possibilità di ammalarti gravemente sono quasi pari a zero. Molte persone pensano che i vaccini funzionino come uno scudo, impedendo a un virus di infettare del tutto le cellule. Ma nella maggior parte dei casi, una persona che viene vaccinata è protetta dalla malattia, non necessariamente dall’infezione. Il sistema immunitario di ogni persona è leggermente diverso, quindi quando un vaccino è efficace al 95%, significa che il 95% delle persone che ricevono il vaccino non si ammalerà. Queste persone potrebbero essere completamente protette dalle infezioni o potrebbero essere infettate ma rimangono asintomatiche perché il loro sistema immunitario elimina il virus molto rapidamente. Il restante 5% delle persone vaccinate può contrarre l’infezione e ammalarsi, ma è estremamente improbabile che venga ricoverato in ospedale. La vaccinazione non ti impedisce al 100% di essere infettato, ma in tutti i casi dà al tuo sistema immunitario un enorme vantaggio sul coronavirus. Qualunque sia il tuo risultato, che si tratti di una protezione completa dall’infezione o di un certo livello di malattia, starai meglio dopo aver incontrato il virus che se non fossi stato vaccinato.

L’infezione significa sempre trasmissione?

La trasmissione avviene quando un numero sufficiente di particelle virali da una persona infetta entra nel corpo di una persona non infetta. In teoria, chiunque sia stato infettato dal coronavirus potrebbe potenzialmente trasmetterlo. Ma un vaccino ridurrà le possibilità che ciò accada. In generale, se la vaccinazione non previene completamente l’infezione, ridurrà in modo significativo la quantità di virus che esce dal naso e dalla bocca – un processo chiamato spargimento – e abbrevierà il tempo in cui si elimina il virus. Questo è un grosso problema. Una persona che emette meno virus ha meno probabilità di trasmetterlo a qualcun altro. Questo sembra essere il caso dei vaccini contro il coronavirus. In un recente studio di preprint che deve ancora essere rivisto tra pari, i ricercatori israeliani hanno testato 2.897 persone vaccinate per i segni di infezione da coronavirus. La maggior parte non aveva virus rilevabili, ma le persone infette avevano un quarto della quantità di virus nel loro corpo rispetto alle persone non vaccinate testate in tempi simili dopo l’infezione. Meno virus del coronavirus significa meno possibilità di diffonderlo e se la quantità di virus nel tuo corpo è abbastanza bassa, la probabilità di trasmetterlo potrebbe raggiungere quasi zero. Tuttavia, i ricercatori non sanno ancora dove sia quel limite per il coronavirus e poiché i vaccini non forniscono una protezione al 100% dalle infezioni, i Centers for Disease Control and Prevention raccomandano che le persone continuino a indossare maschere e distanza sociale anche dopo sono stato vaccinato.

E le nuove varianti di coronavirus?

Negli ultimi mesi sono emerse nuove varianti del coronavirus e studi recenti dimostrano che i vaccini sono meno efficaci contro alcuni, come la variante B1351 identificata per la prima volta in Sud Africa. Ogni volta che SARS-CoV-2 si replica, riceve nuove mutazioni. Negli ultimi mesi, i ricercatori hanno scoperto nuove varianti più infettive, il che significa che una persona ha bisogno di respirare meno virus per essere infettata e altre varianti più trasmissibili, il che significa che aumentano la quantità di virus che una persona trasmette. E i ricercatori hanno anche trovato almeno una nuova variante che sembra essere migliore nell’eludere il sistema immunitario, secondo i primi dati.

Quindi come si collega ai vaccini e alla trasmissione?

Per la variante del Sudafrica, i vaccini forniscono ancora una protezione superiore all’85% dall’ammalarsi gravemente di COVID-19. Ma quando si contano casi lievi e moderati, forniscono, nella migliore delle ipotesi, solo circa il 50% -60% di protezione. Ciò significa che almeno il 40% delle persone vaccinate avrà ancora un’infezione abbastanza forte – e abbastanza virus nel loro corpo – da causare almeno una malattia moderata. Se le persone vaccinate hanno più virus nel loro corpo e ci vuole meno virus per infettare un’altra persona, ci sarà una maggiore probabilità che una persona vaccinata possa trasmettere questi nuovi ceppi del coronavirus. Se tutto va bene, i vaccini ridurranno molto presto il tasso di malattie gravi e di morte in tutto il mondo. A dire il vero, qualsiasi vaccino che riduce la gravità della malattia riduce anche, a livello di popolazione, la quantità di virus che viene dispersa nel complesso. Ma a causa dell’emergere di nuove varianti, le persone vaccinate hanno ancora il potenziale per eliminare e diffondere il coronavirus ad altre persone, vaccinate o meno. Ciò significa che probabilmente ci vorrà molto più tempo prima che i vaccini riducano la trasmissione e che le popolazioni raggiungano l’immunità di gregge rispetto a se queste nuove varianti non erano mai emerse. Il tempo esatto che richiederà è un equilibrio tra l’efficacia dei vaccini contro i ceppi emergenti e quanto siano trasmissibili e infettivi questi nuovi ceppi.

Traduzione dell’articolo ‘Can vaccinated people still spread the coronavirus?’ da ‘The Conversation’

