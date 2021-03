Dopo la variante inglese, c’è la variante brasiliana che sta dilagando, anche se con meno velocità. «Al momento, la variante del virus dominante in Italia è quella inglese. Ma se quella brasiliana dovesse diffondersi sempre di più, l’Italia rischia di ritrovarsi isolata a livello internazionale» ha detto Giorgio Gilestro, neurobiologo e docente dell’Imperial College di Londra.

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, c’è al momento una netta prevalenza della variante inglese (54%) ed una diffusione minima di quella sudafricana (0,4%), ma sembra in aumento la variante brasiliana (4,3%), in grado di diffondere più rapidamente il virus: «Sarà molto interessante vedere come cambiano le percentuali relative nelle prossime settimane. Con questi valori di P1 (variante brasiliana) mi aspetto che l’Italia sarà isolata a livello internazionale e mi aspetto che la brasiliana vinca sulle altre varianti, lo vedremo secondo me agli inizi di aprile» ha affermato Gilestro.

A volte chiamata la variante brasiliana, si teme che P1 sia più trasmissibile rispetto alle precedenti forme di coronavirus. Potrebbe anche essere parzialmente resistente all’immunità generata da precedenti infezioni o vaccinazioni, ma questo, come ha ieri dichiarato il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, deve essere ancora verificato.

Come spiega Simon Clarke, Professore associato di Microbiologia cellulare dell’University of Reading, si ritiene che la variante abbia avuto origine a Manaus, la capitale dello stato di Amazonas in Brasile, ed è quindi nota anche come ‘variante di Manaus’. È una preoccupazione a causa delle mutazioni che porta.

Una di queste, chiamata N501Y, presente anche nella variante originaria del Regno Unito, può consentire al virus di diffondersi più facilmente. P1 porta anche un’altra mutazione chiamata E484K, che potrebbe consentirle di resistere agli anticorpi generati contro le forme precedenti del virus.

Tuttavia, in questa fase, afferma Clarke, gli scienziati stanno ancora studiando le capacità di P1. Una delle prime ricerche – ancora da esaminare da altri scienziati – stima che P1 sia tra 1,4 e 2,2 volte più trasmissibile rispetto alla variante con cui il Regno Unito aveva a che fare la scorsa estate. La stessa ricerca suggerisce anche che tra le persone che hanno un’immunità naturale dopo essere state infettate da un precedente ceppo di coronavirus, P1 potrebbe essere in grado di reinfettarle tra il 25% e il 61% delle volte.

Secondo Clarke, è importante sottolineare che è altamente improbabile che la variante brasiliana sia completamente impermeabile all’immunità generata da un vaccino. Tuttavia, P1 condivide mutazioni (come E484K) e comportamenti con la variante sudafricana e le prove suggeriscono che questa variante ha una maggiore probabilità di infettare le persone che hanno ricevuto il vaccino Oxford / AstraZeneca rispetto alle versioni precedenti del virus. Entrambe le varianti avranno quindi probabilmente una maggiore resistenza anche ad altri vaccini.

Questo perché le mutazioni portate da queste varianti modificano la proteina spike, una struttura chiave sulla superficie del virus che utilizza per entrare nelle cellule e che è anche presa di mira dal sistema immunitario. Le mutazioni hanno rimodellato la proteina spike sufficientemente in modo che gli anticorpi non siano in grado di legarsi bene ad essa – che è ciò che consente al virus di aggirare l’immunità generata da precedenti infezioni o vaccini – ma non così tanto che il virus non può usare la proteina per entrare nelle nostre cellule.

Sebbene non sappiamo definitivamente quanto bene la variante brasiliana possa sfuggire all’immunità, ci sono prove osservative che suggeriscono che lo faccia. L’anno scorso, infatti, molti scienziati credevano che le infezioni da coronavirus fossero state così diffuse a Manaus che fosse stata raggiunta l’immunità della mandria e che il virus non si sarebbe più diffuso lì. Ma da allora, i casi sono aumentati di nuovo in città, potenzialmente a causa della resistenza di P1 all’immunità generata in precedenza.

Non sempre le mutazioni sono innocue o irrilevanti: alcune rendono il virus più forte, dandogli un vantaggio rispetto ad altre varianti e permettendogli di competere con loro.

Man mano che le persone si allontanano socialmente, osservano un’igiene personale più rigorosa e indossano maschere, diventa, afferma Clarke, un vantaggio per il virus essere più trasmissibile. Allo stesso modo, poiché sempre più persone in tutto il mondo acquisiscono l’immunità attraverso l’infezione o la vaccinazione, un altro vantaggio sarebbe che il virus cambiasse in modo che gli anticorpi non possano più attaccarsi ad esso e impedirgli di infettare le cellule. «Vaccinare in piena ondata di brasiliana porta dei dilemmi teoretici per nulla banali. È un po’ come vaccinare con mezza dose, per fare una semplificazione», ha sostenuto con preoccupazione Giorgio Gilestro.

Non è quindi sorprendente vedere varianti con mutazioni che forniscono questi vantaggi che ora superano altre forme di coronavirus. Le misure di controllo e l’aumento dell’immunità spingono il coronavirus ad evolversi.

