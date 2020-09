Vari ricercatori stanno avvertendo che i vincoli di produzione e l’accaparramento potrebbero limitare le forniture di vaccino Covid-19. Per la maggior parte dell’Africa, ciò potrebbe significare non avere accesso ai vaccini fino a un anno dopo loro approvazione e diffusione. Con l’UE che si è recentemente unita alla corsa per il potenziale vaccino Covid-19 e si assicura 300 milioni di dosi, questa ipotesi sta diventando più probabile.

Diversi Paesi ricchi hanno già negoziato accordi bilaterali con gli sviluppatori di vaccini Covid-19 per garantire i vaccini ai loro cittadini. Gli Stati Uniti si sono assicurati 100 milioni di dosi di un potenziale vaccino e il Regno Unito 90 milioni di dosi. Mentre il Brasile ha un accordo per 100 milioni di dosi, altre principali economie emergenti come India, Cina e Russia stanno producendo i loro vaccini. Sebbene una sperimentazione sul vaccino Covid-19 sia in corso in Sudafrica, attualmente in Africa non è in corso lo sviluppo di un vaccino primario.

Diverse parti interessate, tra cui l’OMS, hanno chiesto un accesso equo al futuro vaccino Covid-19 in Africa. «Troppo spesso i paesi africani finiscono in coda per le nuove tecnologie, compresi i vaccini. Questi prodotti salvavita devono essere disponibili per tutti, non solo per coloro che possono permettersi di pagare», afferma il dott. Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’OMS per l’Africa.

Sebbene diverse aziende farmaceutiche abbiano stretto accordi con governi e finanziatori privati per aumentare la loro capacità di produzione di vaccini e produrre in serie il vaccino Covid-19 in anticipo, non tutti i vaccini candidati avranno successo. Attualmente, ci sono circa dieci vaccini Covid-19 in sperimentazione clinica, ma uno studio mostra che le probabilità di successo delle sperimentazioni cliniche per un programma di vaccini sponsorizzato dall’industria sono del 39,6%. Quando i vaccini di successo saranno approvati, diventeranno i farmaci più ricercati, richiedendo la disponibilità rapida di miliardi di dosi. Ma i ricercatori stanno dicendo che aumentare rapidamente la produzione sarà una grande sfida a causa dei finanziamenti inadeguati e della diversità dei tipi di vaccini in fase di sviluppo.

Mentre le Nazioni ricche si affrettano per il vaccino Covid-19 che spiazza i Paesi più poveri, ci sono preoccupazioni che la storia si ripeta. Durante la pandemia H1N1 del 2009, anche i Paesi ricchi si sono dati da fare e hanno accumulato vaccini. Di conseguenza, è passato un anno dall’approvazione del vaccino per tutti i 34 Paesi africani qualificati per la donazione del vaccino per riceverlo. La recente dimostrazione di ‘nazionalismo del trattamento’ da parte di Stati Uniti, Regno Unito e India dà un’idea di cosa aspettarsi dai vaccini Covid-19. Gli Stati Uniti hanno acquistato la fornitura globale di Remdesivir, il Regno Unito ha vietato l’esportazione di desametasone e l’India l’esportazione di idrossiclorochina: tutti questi farmaci sono stati segnalati come trattamento per COVID-19.

La maggior parte dei Paesi africani si è affidata all’OMS per valutare i vaccini. L’OMS ha finanziato due terzi dei vaccini H1N1 del 2009 che ha consegnato all’Africa subsahariana durante l’ultima pandemia, ma durante l’epidemia di Ebola l’organizzazione è stata lenta a rispondere a causa della mancanza di fondi. Quest’anno la divisione dell’OMS che guida la risposta globale al Covid-19 è risultata essere ‘cronicamente’ sotto-finanziata. Tuttavia, l’OMS sta collaborando con Gavi, Vaccine Alliance e Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) per garantire un accesso equo ai vaccini Covid-19 attraverso le strutture COVAX.

Lo strumento COVAX, un meccanismo che consente ai paesi di mettere in comune il potere d’acquisto e di proteggere collettivamente diversi vaccini, offre ai Paesi africani la possibilità di un accesso precoce ai vaccini. Con questa struttura potrebbero essere assicurate 300 milioni di dosi di potenziale vaccino. Tuttavia, solo Botswana, Mauritius e Seychelles in Africa hanno mostrato pubblicamente interesse ad acquistare vaccini attraverso la struttura con i loro fondi. Sebbene circa 37 Paesi africani possano beneficiare dell’Advance Market Commitment (AMC), un meccanismo all’interno della struttura che sosterrà i Paesi poveri con i vaccini, il numero di dosi che saranno disponibili dipende dalle donazioni o dall’assistenza allo sviluppo. L’AMC ha finora raccolto solo 600 milioni di dollari contro un obiettivo iniziale di 2 miliardi di dollari per garantire dosi per 92 economie.

Le barriere locali come l’insicurezza, la mancanza di celle frigorifere per i vaccini, le grandi popolazioni prive di diritti civili che di solito ostacolano l’accesso rapido ai vaccini in Africa esistono ancora e influenzeranno l’accesso al vaccino Covid-19.

