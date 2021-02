Mentre le nazioni si affrettano a vaccinare le popolazioni contro Covid-19, un Paese è stato avanti rispetto agli altri: Israele. Alla fine di gennaio, Israele ha vaccinato più del 30% della sua popolazione, più del doppio o del triplo del tasso di altri stati ad alto reddito come Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania. Il programma di vaccinazione ha avuto così tanto successo che Israele ora lo sta aprendo ai giovani dai 16 ai 18 anni.

Al contrario, i palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza hanno visto vaccinati pochissimi nella loro popolazione. Il 31 gennaio, Israele ha annunciato un piano per trasferire 5.000 dosi ai palestinesi per immunizzare gli operatori sanitari in prima linea dopo settimane di pressione globale, ma non è stata data alcuna tempistica per la consegna.

Ciò lascia anche la popolazione palestinese in generale senza mezzi per un vaccino. Questa disparità ha portato a critiche da parte dei legislatori statunitensi sul fatto che Israele si sta sottrando alle proprie responsabilità e una dichiarazione delle Nazioni Unite che esorta Israele a ‘aiutare ad affrontare i bisogni prioritari dei palestinesi’. Ciò sarebbe ‘in linea con gli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale’, secondo Tor Wennesland, coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente. Gruppi per i diritti umani come Amnesty International, Human Rights Watch e organizzazioni della società civile in Israele e Palestina hanno fatto eco a questi sentimenti.

Non solo Israele ha l’obbligo legale e morale di includere i palestinesi nel programma di vaccinazione, ma è anche nel proprio interesse. Come molti Paesi, Israele ha dovuto affrontare tassi di infezione vertiginosi, inclusi i ceppi più recenti e trasmissibili del virus. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha promesso di vaccinare gli israeliani di età superiore ai 16 anni entro la fine di marzo, il che sarebbe arrivato in tempo per la quarta elezione israeliana in soli due anni e quella in cui Netanyahu sta affrontando una notevole pressione. Nel tentativo di raggiungere questo ambizioso obiettivo, Israele avrebbe pagato alla Pfizer il 40% in più per dose rispetto agli Stati Uniti o a qualsiasi altro Paese dell’Unione Europea. Ha anche deciso di scambiare i dati medici sulle vaccinazioni con Pfizer in cambio di una fornitura consistente di dosi. Entrambe le mosse sono state criticate per aver potenzialmente superato i confini etici e di privacy.

Ma la critica più accesa sull’introduzione del vaccino da parte di Israele è stata riservata al modo in cui ha escluso i palestinesi, includendo allo stesso tempo i vaccini per i coloni israeliani che vivono in insediamenti considerati illegali ai sensi del diritto internazionale sullo stesso territorio occupato. Israele è riconosciuto dai principali organismi mondiali – tra cui la Corte Internazionale di Giustizia, le Nazioni Unite e il Comitato Internazionale della Croce Rossa – come potenza occupante in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, che ospita oltre 5 milioni di palestinesi. Quindi quali obblighi ha Israele nei confronti dei palestinesi in base al diritto internazionale? E nello specifico, Israele ha un ruolo da svolgere nella vaccinazione dei palestinesi che vivono nei territori occupati?

Per decenni, gli sforzi sanitari palestinesi sono stati ostacolati dalle restrizioni dell’occupazione israeliana, in particolare dalle restrizioni ai movimenti all’interno della Cisgiordania e dal blocco di quasi 15 anni della Striscia di Gaza. Un rapporto del 2017 dell’Organizzazione mondiale della sanità ha rilevato che la salute dei palestinesi è stata ‘influenzata in modo unico dall’occupazione’. Come popolazione occupata, ai palestinesi viene conferita una serie di protezioni ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949. A parte le protezioni per la salute, l’igiene e altre condizioni di vita, la convenzione specifica che nessun accordo tra le parti sostituisce le sue protezioni mentre l’occupazione continua. Ciò includerebbe gli accordi di Oslo, firmati nel 1995.

Eppure alcuni osservatori hanno suggerito che Israele non ha più un dovere nei confronti della salute palestinese, citando articoli negli accordi di Oslo che ritengono che la responsabilità per la salute sarebbe trasferita ai palestinesi. Ma anche sotto Oslo, c’è una distinzione tra responsabilità per le cure mediche standard e per le epidemie. Gli accordi stabiliscono che i vaccini di routine per i palestinesi – come l’epatite B, la poliomielite e l’MMR – non sono responsabilità di Israele. Ma in caso di epidemie e malattie contagiose, entrambe le parti devono “cooperare per combatterle“. La cooperazione ha senso.

L’occupazione ha reso i palestinesi dipendenti da Israele per l’assistenza sanitaria sin da prima del COVID-19. Sebbene l’Autorità Palestinese gestisca un Ministero della Salute, non controlla i suoi confini, un ostacolo significativo per un sistema sanitario funzionale. Israele deve approvare tutte le importazioni in terra palestinese, comprese le forniture mediche, anche quelle donate dalle organizzazioni umanitarie. Nel caso di apparecchiature mediche avanzate come scanner PET o apparecchiature per la radioterapia, Israele le vieta interamente come rischi per la sicurezza. Di conseguenza, migliaia di palestinesi affetti da cancro e altri disturbi richiedono l’assunzione di cure specialistiche deve richiedere i permessi medici per entrare negli ospedali in Israele o Gerusalemme est ogni mese.

Anni di occupazione e blocco hanno lasciato i palestinesi dipendenti dagli aiuti stranieri per sostenere la loro economia e il loro sistema sanitario.Ciò significa che i palestinesi non possono permettersi l’alto tasso pagato da Israele per i vaccini e stanno invece aspettando spedizioni dalla Russia, donazioni attraverso il programma COVAX dell’Organizzazione mondiale della sanità per i paesi a basso reddito e una manciata di piccoli accordi stipulati con le principali aziende farmaceutiche. Nessuno di questi è arrivato al 1 ° febbraio.

A parte gli obblighi legali e morali, ci sono molte ragioni pragmatiche per cui Israele vorrebbe vaccinare rapidamente i palestinesi. È meno probabile che Israele raggiunga l’immunità di gregge se i palestinesi vengono vaccinati in ritardo. Ci sono quasi 500.000 coloni israeliani che vivono tra i palestinesi in Cisgiordania. Oltre ad essere di stanza ai valichi di frontiera e ai posti di blocco, i soldati israeliani interagiscono direttamente con i palestinesi in incursioni e demolizioni di case, che continuano durante la pandemia COVID-19. Inoltre, più di 100.000 palestinesi entrano in Israele ogni giorno per lavorare, principalmente nell’edilizia, la maggior parte continuando a farlo anche durante la pandemia. In breve, non esiste un modo realistico per disconnettere le due popolazioni e COVID-19 non tiene conto della cittadinanza o dello status legale. Le condizioni di occupazione hanno lasciato i palestinesi che vivono in aree affollate e impoverite con un sistema sanitario paralizzato – condizioni mature per la trasmissione comunitaria di un virus che fino ad ora non è stato vincolato da alcun confine.

