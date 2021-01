Nel Regno Unito, si stima che più del 50% delle famiglie possieda almeno un animale domestico. E, dallo scoppio del COVID-19, c’è stato un aumento senza precedenti delle adozioni e degli acquisti di animali, poiché le persone cercano la compagnia degli animali per affrontare i sentimenti di isolamento e ansia. Mentre molti riferiscono che avere un animale domestico è stato di supporto alla loro salute mentale, la ricerca sui benefici del possesso di animali domestici e della salute mentale rimane ancora inconcludente.

Ad oggi, le prove dimostrano indubbiamente che l’interazione con gli animali può avere una serie di benefici per la nostra salute mentale e fisica, anche se non è del tutto sicuro cosa stia causando questi benefici. Gli studi hanno dimostrato, ad esempio, che possedere animali può incoraggiare l’attività fisica. La ricerca ha anche suggerito che gli animali domestici possono essere utili per la salute mentale e il benessere a causa dell’attaccamento o della compagnia forniti dall’animale.

Tuttavia, dall’altra parte dello spettro, la ricerca indica che gli animali domestici possono esacerbare i sintomi di salute mentale per alcuni. Sono stati anche dimostrati un aumento del senso di colpa e un’eccessiva preoccupazione, soprattutto per coloro che mostrano un forte attaccamento ai loro animali domestici. Ma perché questi risultati sono così inconcludenti? Uno dei motivi è legato al modo in cui sono stati condotti gli studi in questo settore. Molti degli studi che attualmente abbiamo su questo argomento si sono basati su studi osservazionali (come sondaggi o interviste) piuttosto che sulla ricerca di intervento (come uno studio controllato randomizzato che divide i soggetti in due o più gruppi, ma assegna solo un trattamento o un intervento a uno dei gruppi per vedere l’effetto). Ciò può rendere difficile trarre conclusioni affidabili sui loro risultati. Anche la tendenza a pubblicare risultati positivi rispetto a quelli negativi può avere un impatto negativo sulla percezione delle persone.

La pandemia ha anche cambiato il modo in cui interagiamo con i nostri animali domestici. All’Università di York, i coautori, la Dottoressa Elena Ratschen e la Dottoressa Emily Shoesmith, hanno condotto un ampio sondaggio su 5.926 persone (5.323 proprietari di animali domestici e 603 non proprietari) che hanno studiato le relazioni uomo-animale durante il primo lockdown del Regno Unito. Il nostro studio ha rilevato che quasi il 90% dei proprietari di animali domestici ha riferito che il proprio animale li ha aiutati ad affrontare meglio emotivamente durante il lockdown. I partecipanti che possedevano animali domestici avevano una salute mentale peggiore prima del lockdown rispetto ai non proprietari di animali domestici, indicando una vulnerabilità potenzialmente maggiore.

Ma i proprietari di animali domestici hanno mostrato un minore deterioramento della loro salute mentale e sentimenti di solitudine durante la quarantena. Ciò potrebbe indicare che gli animali domestici hanno un effetto ‘protettivo’ sulla salute mentale dei proprietari. È interessante notare che i sentimenti di vicinanza dei proprietari al loro animale domestico non variavano in modo significativo a seconda delle specie animali. Un’ulteriore analisi dei nostri risultati mostra che un senso di compagnia e connessione, così come distrazione da sentimenti di angoscia, una fonte di motivazione quando ci si sente giù e le risposte intuitive di un animale potrebbero spiegare perché sono stati in gran parte utili ai proprietari durante il blocco. Ma il nostro studio ha anche dimostrato che la proprietà di un animale domestico durante la pandemia ha causato preoccupazioni, comprese preoccupazioni per l’accesso veterinario limitato, difficoltà economiche e cosa accadrebbe all’animale se il proprietario si ammalasse.

Un altro sondaggio su 1.356 partecipanti ha anche scoperto che gli animali domestici potrebbero aver influenzato le decisioni e l’accesso all’assistenza sanitaria che le persone avevano durante la pandemia. I ricercatori hanno scoperto che i partecipanti potrebbero ritardare la richiesta di assistenza sanitaria a causa della preoccupazione per il benessere del loro animale domestico o se non sono in grado di trovare cure adeguate per il loro animale. Un certo numero di proprietari di animali domestici ha anche affermato che rinuncerebbe alle cure mediche per evitare la separazione dal proprio animale domestico.

Il fatto che possedere un animale domestico abbia giovato alla salute mentale di una persona durante la pandemia dipende anche dalle restrizioni in atto. Ad esempio, se il tempo trascorso all’aperto e i viaggi anche per brevi distanze sono limitati, ciò può causare preoccupazione per i proprietari di cani in quanto potrebbero non essere in grado di portare a spasso il loro cane tutte le volte che desiderano. I proprietari di cavalli possono anche affrontare sfide particolari nella cura e nell’esercizio dei loro animali. È importante sottolineare che le prove non suggeriscono che le persone che attualmente non hanno (o non hanno mai) posseduto animali domestici trarrebbero beneficio dal farlo durante e dopo la pandemia. Questo è un punto chiave da sottolineare, poiché la convinzione diffusa che possedere un animale domestico possa aiutare le persone a far fronte alla pandemia potrebbe essere la causa di un forte aumento del furto di animali domestici e della violenza correlata.

Ci sono anche preoccupazioni per l’aumento della rinuncia, del reinserimento o dell’abbandono di animali domestici, ad esempio se il proprietario diventa incapace di prendersi cura del proprio animale domestico per motivi finanziari o se non ha il tempo di prendersi cura del proprio animale dopo essere tornato al lavoro . Il possesso di un animale domestico non è infatti qualcosa da prendere alla leggera.

Traduzione dell’articolo ‘Pets and the pandemic: the impact our animals had on our mental health and wellbeing’ di Elena Ratschen, University of York, Emily Shoesmith, University of York, Roxanne Hawkins, University of the West of Scotland per ‘The Conversation’

