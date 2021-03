Un anno fa, quando le autorità sanitarie statunitensi hanno emesso il loro primo avvertimento che COVID-19 avrebbe causato gravi “interruzioni della vita quotidiana”, i medici non avevano trattamenti efficaci da offrire oltre alle cure di supporto.

Non esiste ancora una cura, ma grazie a uno sforzo di ricerca globale senza precedenti, diversi trattamenti stanno aiutando i pazienti a sopravvivere al COVID-19 ea rimanere del tutto fuori dall’ospedale.

I trattamenti COVID-19 mirano a due problemi generali: la capacità del coronavirus di diffondersi attraverso il corpo e il danno causato dalla risposta del sistema immunitario del corpo. Quando il virus entra nel corpo, prende il controllo delle cellule e le usa per replicarsi. In risposta, il corpo invia segnali infiammatori e cellule immunitarie per combattere il virus. In alcuni pazienti, quella risposta infiammatoria può continuare anche dopo che il virus è sotto controllo, provocando danni ai polmoni e ad altri organi.

Lo strumento migliore è la prevenzione, compreso l’uso di mascherine per il viso e vaccini. I vaccini addestrano il sistema immunitario a combattere gli aggressori. Con un minor rischio di un’infezione incontrollata, possono ridurre il rischio di morte da COVID-19 quasi a zero. Ma le scorte di vaccini sono limitate, anche con un terzo vaccino ora autorizzato per l’uso negli Stati Uniti, quindi i trattamenti per i pazienti infetti rimangono cruciali.

In qualità di medici che lavorano con pazienti COVID-19, abbiamo seguito le sperimentazioni sui farmaci e le storie di successo. Ecco sei trattamenti comunemente usati oggi per COVID-19. Il tempismo è importante.

Trattamenti fuori dall’ospedale

Due tipi promettenti di trattamenti comportano l’iniezione di anticorpi antivirali in pazienti COVID-19 ad alto rischio prima che la persona si ammali gravemente.

I nostri corpi creano naturalmente anticorpi per riconoscere gli invasori estranei e aiutano a combatterli. Ma la produzione naturale di anticorpi richiede diversi giorni e SARS-CoV-2, il coronavirus che causa COVID-19, si replica rapidamente. Gli studi dimostrano che l’iniezione di anticorpi nei pazienti subito dopo l’inizio dei sintomi può aiutare a proteggere i pazienti da infezioni gravi.

Anticorpi monoclonali: questi anticorpi ingegnerizzati in laboratorio possono legarsi a SARS-CoV-2 e impedire al virus di entrare nelle cellule e infettarle. Includono Bamlanivimab e la terapia combinata casirivimab / imdevimab sviluppata da Regeneron. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza per queste terapie perché è stato scoperto che proteggono i pazienti ad alto rischio dal ricovero e dalla morte. Tuttavia, una volta che i pazienti si sono ammalati abbastanza da aver bisogno del ricovero in ospedale, gli studi non hanno riscontrato un beneficio dimostrato da loro.

Plasma convalescente: un altro modo per fornire gli anticorpi coinvolge il sangue prelevato da pazienti che si sono ripresi da COVID-19. Il plasma convalescente viene somministrato principalmente in contesti di ricerca perché le prove cliniche finora sono contrastanti. Alcuni studi mostrano benefici nelle prime fasi della malattia. Altri studi non hanno mostrato alcun beneficio nei pazienti ospedalizzati. Potrebbe esserci un ruolo per il plasma convalescente come terapia supplementare per alcuni pazienti a causa della crescente minaccia di varianti mutate di SARS-CoV-2, che possono eludere la terapia con anticorpi monoclonali. Tuttavia, è necessaria un’attenta ricerca.

Trattamenti per pazienti ospedalizzati

Quando i pazienti si ammalano così tanto da dover essere ricoverati in ospedale, i trattamenti cambiano.

La maggior parte dei pazienti ricoverati ha difficoltà a respirare e bassi livelli di ossigeno. L’ossigeno basso si verifica quando il virus e la corrispondente risposta immunitaria danneggiano i polmoni, provocando gonfiore nelle sacche d’aria polmonare che limita la quantità di ossigeno che entra nel sangue. I pazienti ospedalizzati con COVID-19 di solito hanno bisogno di ossigeno medico supplementare per aiutarli a respirare. I medici trattano spesso i pazienti che assumono ossigeno con l’agente antivirale remdesivir e corticosteroidi antinfiammatori.

Remdesivir: Remdesivir, originariamente progettato per trattare l’epatite C, impedisce al coronavirus di replicarsi interferendo con i suoi mattoni genetici. È stato dimostrato che riduce la durata dei ricoveri ospedalieri e i medici possono prescriverlo a pazienti in ossigeno subito dopo l’arrivo in ospedale.

Corticosteroidi: gli steroidi calmano la risposta immunitaria del corpo e sono stati usati per decenni per trattare i disturbi infiammatori. Sono anche farmaci ampiamente disponibili, economici e ben studiati, quindi sono stati tra le prime terapie ad entrare negli studi clinici per COVID-19. Diversi studi hanno dimostrato che gli steroidi a basso dosaggio riducono i decessi nei pazienti ospedalizzati che assumono ossigeno, compresi i pazienti più malati nell’unità di terapia intensiva o in terapia intensiva. In seguito ai risultati degli studi storici RECOVERY e REMAP-CAP COVID-19, gli steroidi sono ora lo standard di cura per i pazienti ospedalizzati con COVID-19 trattati con ossigeno.

Diluenti del sangue: l’infiammazione durante COVID-19 e altre infezioni virali può anche aumentare il rischio di coaguli di sangue, che possono causare attacchi di cuore, ictus e pericolosi coaguli nei polmoni. Molti pazienti con COVID-19 ricevono i fluidificanti del sangue eparina o enoxaparina per prevenire la formazione di coaguli prima che si verifichino. I primi dati di un ampio studio su pazienti COVID-19 suggeriscono che i pazienti ospedalizzati beneficiano di dosi più elevate di anticoagulanti.

Alcuni pazienti con COVID-19 si ammalano così tanto che hanno bisogno di una terapia intensiva per alti livelli di supporto di ossigeno o di un ventilatore per aiutarli a respirare. Sono disponibili diverse terapie per i pazienti in terapia intensiva, ma non è stato riscontrato che i pazienti in terapia intensiva traggano beneficio da dosi elevate di anticoagulanti.

Curare i pazienti più malati

Gli studi hanno scoperto che i pazienti in terapia intensiva con COVID-19 hanno maggiori probabilità di sopravvivere se ricevono steroidi. Tuttavia, gli steroidi a basso dosaggio da soli potrebbero non essere sufficienti per frenare un’infiammazione eccessiva.

Tocilizumab: Tocilizumab è un anticorpo generato in laboratorio che blocca il percorso dell’interleuchina-6, che può causare infiammazione durante COVID-19 e altre malattie. Nuovi risultati dello studio REMAP-CAP che non sono stati ancora sottoposti a revisione paritaria suggeriscono che una singola dose di tocilizumab somministrata entro uno o due giorni dopo essere stata posta su supporto respiratorio ha ridotto il rischio di morte nei pazienti che già assumevano steroidi a basso dosaggio. È stato anche dimostrato che il tocilizumab apporta benefici ai pazienti con alti livelli di infiammazione nei primi risultati di un altro studio.

Queste terapie innovative possono aiutare, ma anche un’attenta cura di supporto in terapia intensiva è fondamentale. Decenni di ricerche approfondite hanno definito i principi di gestione fondamentali per aiutare i pazienti con gravi infezioni polmonari che necessitano di ventilatori. Questi includono evitare il rigonfiamento insufficiente e il rigonfiamento eccessivo del polmone da parte del ventilatore, il trattamento del dolore e dell’ansia con bassi livelli di farmaci sedativi e il posizionamento periodico di alcuni pazienti con bassi livelli di ossigeno sulla pancia, tra molti altri interventi. Gli stessi principi chiave probabilmente si applicano ai pazienti con COVID-19 per aiutarli a sopravvivere e riprendersi da una malattia critica che può durare settimane o mesi.

Il progresso medico dall’inizio della pandemia è stato impressionante. I medici ora hanno vaccini, anticorpi antivirali per pazienti ambulatoriali ad alto rischio e diversi trattamenti per pazienti ospedalizzati. La ricerca continua sarà fondamentale per migliorare la nostra capacità di combattere una malattia che ha già causato più di 2,5 milioni di vittime in tutto il mondo.

Traduzione dell’articolo ‘6 COVID-19 treatments helping patients survive’ da ‘The Conversation’

