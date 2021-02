All’inizio della pandemia, una delle prime domande poste dagli scienziati è stata: ‘Qual è il rischio per i bambini?. Le informazioni emerse dalla Cina erano che – condizioni preesistenti a parte – più giovane sei, minore è il rischio di contrarre una malattia COVID-19 grave. Sebbene le vite dei bambini siano state prese dal coronavirus, i numeri sono bassi. Questo rispecchia la situazione osservata con l’influenza. I bambini si ammalano di quel virus, ma gli effetti sui pre-adolescenti, se ce ne sono, sono molto meno gravi di quanto non lo siano per gli adulti.

Ma questo non significa che l’influenza nei bambini non sia un problema, anzi. Nel Regno Unito, i bambini della scuola primaria ricevono un vaccino antinfluenzale che viene spruzzato sul naso. Questo non viene fatto principalmente per proteggerli dai sintomi relativamente lievi che possono avere, anche se ciò accadrà, ma per ridurre le possibilità che vengano infettati e diventino fabbriche di virus mobili, infettando gli adulti intorno a loro.

La leggera malattia influenzale di un bambino potrebbe essere letale se trasmessa a un nonno. Nei primi giorni della pandemia, questo basso livello di malattia nei bambini di tutte le età ha portato a supporre che fosse perché raramente prendevano il virus. Quando hanno iniziato ad apparire le prove che, in effetti, hanno contratto il virus, è stata sollevata la questione se potessero trasmetterlo agli adulti.

Sapere che i bambini potrebbero essere motori della diffusione del virus ha indotto alcuni esperti a chiedere cautela nel dichiarare che l’infezione nei pre-adolescenti non è un problema. Mentre era ovvio dal numero di persone ricoverate in ospedale che la malattia infantile era ben lungi dall’essere il problema più urgente della pandemia, la possibilità che potessero guidare la trasmissione era ciò che ha causato la chiusura delle scuole.

Ci viene spesso detto che la maggior parte della diffusione del coronavirus si verifica nelle case private, e questo è vero. Ma se al virus viene impedito in primo luogo di entrare in casa, l’intera famiglia sarà protetta. Fermare un bambino che porta il virus a casa da scuola, dopo averlo preso dai suoi compagni asintomatici, è un modo per farlo. Nel Regno Unito, ci sono state chiamate da parte di politici e sindacati docenti a vaccinare insegnanti e scuole aperte. Ma è il rischio per la comunità più ampia che causa la chiusura, non il rischio per il personale.

Con l’avvento di una preoccupante ‘variante del Kent’, che si diffonde rapidamente, alcuni medici hanno notato una maggiore frequenza di infezioni nei bambini. Sebbene i numeri rimangano bassi, ci si può aspettare che più infezioni in qualsiasi gruppo, indipendentemente dalla loro età, si traducano in più malattie e più ricoveri ospedalieri. I pediatri in Israele hanno segnalato un aumento delle infezioni nei bambini. Ma questo è in un Paese che ha vaccinato un gran numero della sua popolazione adulta con il vaccino Pfizer, che attualmente non viene somministrato ai minori di 16 anni. Quindi non sorprende che i bambini, in quanto parte della popolazione completamente non vaccinata, rappresentino una percentuale maggiore di infezioni da coronavirus in Israele. È possibile che ciò che si vede sarebbe rispecchiato, o forse addirittura superato, negli adulti, se non fossero stati vaccinati.

Ma i medici in Italia, dove la popolazione è relativamente priva di immunità, rispetto a Israele, hanno recentemente osservato un numero elevato di infezioni della variante del Kent nei bambini, che sembrano aver trovato la loro strada negli adulti. Non è chiaro se ciò sia stato dovuto alla riapertura delle scuole, ma si è tentati di ipotizzare che questo sia il motivo.Tuttavia, l’osservazione che l’infezione nei bambini sta portando all’infezione negli adulti, che è probabile che causi malattie più gravi, è qualcosa che deve essere preso in considerazione.

Quando il Segretario alla sanità del Regno Unito, Matt Hancock, ha riferito per la prima volta al pubblico questa ‘variante della preoccupazione’, ha suscitato molti commenti sprezzanti da parte di scienziati e medici. Ma con l’aumentare della qualità e della quantità dei dati, è diventato evidente che sono effettivamente più trasmissibili. Il suggerimento recente e incerto che potrebbe anche essere più letale si cristallizzerà o svanirà man mano che vengono accumulati più dati. Neil Ferguson, Professore di biologia matematica all’Imperial College di Londra, ha detto che nei dati disponibili c’è un indizio che la variante Kent “ha una maggiore propensione a infettare i bambini“. Ma questo è altrettanto incerto e sono necessari più dati. Sebbene un aumento dell’infezione nei bambini non sia, ovviamente, nulla di cui essere indifferenti, il maggiore impatto sulla nostra salute sarà probabilmente dai bambini che agiscono come un veicolo per infettare gli adulti e causare malattie in coloro per i quali la vaccinazione non fornisce protezione.

Traduzione dell’articolo ‘Coronavirus: is the Kent variant responsible for the rise in cases among young people in Israel and Italy?’ da ‘The Conversation’

