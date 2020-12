Le prove sono iniziate a metà settembre. Studenti di musica locale, cantanti che vengono da lontano, uomini e donne che sono stati nel coro per tutta la vita. Insegnanti di strumento, studenti di conservatorio o semplici dilettanti che svolgono altre professioni. Ci sono insegnanti, agricoltori, infermieri, uomini d’affari, fornai e medici.

Una volta alla settimana, di notte, tutti si incontrano nella casa della cultura. Saluti, battute, risate. Arriva il regista, la persona chiave del progetto. È un ‘saggio’ dell’armonia e del contrappunto e un magnifico pianista. Nessun dettaglio della partitura lo trascura. Un bravo musicologo, conosce le circostanze storiche in cui ha vissuto il compositore, quali insegnanti ha avuto, quali influenze, cosa preoccupa e quali desideri. Vive intensamente il lavoro e sa spiegarlo.

Il protocollo: esercizi corporei, vocalizzazione, lettura della partitura a quattro o cinque voci. Il regista corregge le imprecisioni del tempo. Accompagna al pianoforte dove i passaggi sono complicati. Aiuta i contralti a prendere il tono. Spiega segreti insondabili ai soprani per ottenere voci angeliche. Incoraggia i tenori a fare gli svolazzi più acuti. Richiedi che il basso non sia così legna da ardere.

Il testo: il filologo del coro dovrebbe indicare come si pronuncia «ich lasse dicho nicht du segnest mich denn» in tedesco, oppure «Svegliatevi dall’ozio, entrate in barca» in italiano. Tra lui e il direttore fanno suonare ogni sillaba sulla nota corrispondente con una dizione credibile.

L’interpretazione: un significato per ogni frase musicale; un’emozione che il direttore sa trasmettere e che tutto il coro finisce per condividere; Accordi di re minore che odorano di terra bagnata. Perdite rapide con temi ad incastro; finali attesi, tonico dominante: chim- pum; o inesperados: «Viva la mescolanza del Banchieri!»

La sfida: un concerto al Palau de la Música Catalana, al Teatro Monumental de Mataró o all’Auditorio de Vic. L’illusione dei cantanti supera la pigrizia e cancella gli ostacoli: viaggi, ore di prove rubate alla famiglia, revisione del punteggio nel fine settimana, se necessario.

Precauzioni: gel idroalcolico, maschere (che fastidio, cantare con una maschera!), distanze, ventilazione, pulizia sedie. Nessuna condivisione di punteggi. Spesso, la separazione tra i cantanti e la distanza fisica dal conduttore complica l’acustica e richiede ulteriori sforzi. Ma tutti i protocolli di sicurezza sono rispettati e non è stato dichiarato un solo caso di Covid nel coro.

A metà ottobre arriva il decreto di confinamento. Tutto il lavoro all’inferno. Il direttore d’orchestra e gli strumentisti sono ostracizzati e in molti casi in difficoltà finanziarie. Gli auditorium, vuoti. Il pubblico, rinchiuso in casa a guardare le serie Netflix. I cantanti, muti. Cultura, parcheggiata. Prima la salute.

Con gli auditorium chiusi, seicento individui in tonaca si riuniscono per eseguire riti esoterici nella cattedrale più bella del mondo.

Con il settore culturale gravemente minacciato, il Ministero della Cultura spagnolo garantisce che ci saranno aiuti … per l’allevamento dei tori da combattimento.

Ole!

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti