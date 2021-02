Un recente studio dell’Università di Cambridge rivela un meccanismo attraverso il quale il cambiamento climatico avrebbe influenzato l’emergere di SARS-CoV-2 e il suo passaggio dagli animali all’uomo. Secondo questo lavoro, il riscaldamento globale e l’aumento dei gas serra hanno provocato cambiamenti nella vegetazione della provincia cinese dello Yunnan (oltre che in Myanmar e Laos) durante l’ultimo secolo.

Queste modifiche, spiega Saturio Ramos, fisico dell’Universidad de Sevilla, hanno permesso ai pipistrelli di estendere i loro habitat e vivere in nuovi territori. La sua presenza è associata a un maggior numero di coronavirus. L’emergenza climatica e la pandemia zoonotica sono una conseguenza dell’attività umana, che causa il degrado ambientale. La rivista medica ‘Lancet’ ha monitorato e riportato più di 40 indicatori globali che misurano l’impatto del cambiamento climatico sulla salute. In un recente editoriale, sottolinea che le cause della crisi climatica e COVID-19 hanno elementi comuni e i loro effetti sono convergenti.

Nel suo rapporto del 2018, ‘The Lancet’ aveva già avvertito che se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non fosse stata accelerata, i sistemi sanitari potrebbero essere sopraffatti dall’attenzione al prevedibile aumento dell’incidenza delle malattie che si verificherebbero.

Frenare gli effetti del cambiamento climatico, afferma Ramos, contribuirà a sopprimere l’emergere e la ricomparsa di malattie zoonotiche. Questi sono più probabilmente dovuti all’agricoltura intensiva, al commercio internazionale di animali esotici e all’aumento dell’invasione umana negli habitat della fauna selvatica, che a loro volta aumentano la probabilità di contatto tra persone e agenti patogeni. Il rapporto di Cambridge, dice Ramos, conclude affermando che le decisioni prese ora devono affrontare entrambe le crisi insieme per garantire la risposta più efficace a ciascuna.

La maggiore frequenza storica di eventi estremi che stiamo vivendo (come la recente tempesta Filomena) è associata alla nuova realtà del riscaldamento globale del pianeta. La temperatura media della Terra è in continuo aumento perché abbiamo sostituito il sottile strato naturale di gas che stabilizzava l’atmosfera con un piumino di gas. Sono il prodotto della combustione di combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale), generati da poco più di un secolo. Gli osservatori scientifici specializzati del mondo misurano da anni che l’aumento prolungato della temperatura colpisce soprattutto l’enorme massa di ghiaccio ai poli, che si scioglie, e la vasta distesa d’acqua negli oceani, che evapora. Il riscaldamento globale ha modificato i gradienti su larga scala, più o meno stabili, di temperatura, pressione e salinità, provocando il cambiamento climatico.

Gli ultimi giorni di sanzioni aggiunti dal freddo e dalla tempesta di neve portati dalla tempesta Filomena hanno favorito alcuni, compresi i politici, che mettevano in discussione il cambiamento climatico.

Lo schema di base di un motore termico è costituito da un bulbo caldo, un bulbo freddo e un fluido (gas-liquido) che è costretto a ciclare tra le due sorgenti soggette a gradienti di temperatura e pressione (differenze). La Terra, afferma Ramos, riceve energia termica dal Sole, ma la sua forma sferica, la rotazione giornaliera e l’inclinazione (23,5⁰) del suo asse rispetto al piano dell’orbita solare rende la zona intertropicale dell’equatore molto più calda durante tutto l’anno molto meno i poli. Quando l’aria viene riscaldata, diventa più leggera e sale lasciando una depressione. Al contrario, quando si raffredda, diventa più denso, scende e aumenta la pressione. Pertanto, in ogni emisfero, l’aria negli strati inferiori dell’atmosfera si sposterebbe dai poli all’equatore e negli strati superiori chiuderebbe il ciclo spostandosi dall’equatore ai poli. Ma il movimento di rotazione della Terra attorno al suo asse rompe questa simmetria, creando in ogni emisfero due zone intermedie di alta e bassa pressione e deviando la direzione dei venti come mostrato nella figura 1. È la circolazione generale dei venti nell’atmosfera terrestre .

Gli oceani occupano quasi i due terzi della superficie terrestre e hanno un’elevata capacità termica;assorbono la maggior parte del calore in eccesso.La sua densità dipende dalla temperatura e dalla salinità, che a loro volta variano a causa del congelamento, dell’evaporazione o della fornitura di acqua dolce.Le acque più calde e meno saline si muovono in strati superficiali sospinte dai venti.Quando raggiungono zone molto fredde e la salinità aumenta, precipitano sul fondo.Nelle acque più calde, dove l’acqua si addolcisce, risalgono lentamente completando un lungo ciclo. È la circolazione termoalina (o termosalina) che percorre gli oceani, un’autostrada che trasporta liberamente il calore per distribuirlo all’intero pianeta.

Quando i bulbi si surriscaldano, interessando maggiormente i poli, come stiamo facendo, variano i gradienti di temperatura, pressione e salinità, si modificano le correnti di vento generali e l’autostrada oceanica, il clima globale cambia, cambiano gli eventi estremi. si moltiplicano per terra, mare e aria e molti ecosistemi e specie scompaiono.

Negli alti strati dell’atmosfera sopra l’Artico, una sorta di calotta polare invernale forma masse d’aria gelida che ruotano in senso antiorario, motivo per cui è chiamato vortice polare. Quando si verifica un riscaldamento anomalo nell’Artico, come è successo di recente, il vortice si espande. In questo modo si circonda di aria fredda e spinge la corrente del getto polare che circola al di sotto e che può raggiungere le medie latitudini, portando ondate di freddo estremo in Nord America, Europa o Asia. L’elevata umidità della tempesta Filomena dovuta al clima caldo fa il resto a provocare la grande tempesta di neve e il freddo che abbiamo subito. I dati scientifici sul riscaldamento globale e la sua origine hanno ampiamente fatto riferimento ad almeno tre conseguenze che influenzano la generazione e la diffusione delle pandemie: Il deterioramento degli habitat, degli ecosistemi e l’estinzione di specie animali e vegetali.

Lo scioglimento dei ghiacciai e del permafrost, che rilascia pericolosi agenti patogeni in ibernazione permanente. L’elevato inquinamento dell’atmosfera, che influisce sulla maggiore diffusione di virus e mortalità. A maggio 2019, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ha presentato il rapporto della Piattaforma intergovernativa di scienza e politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), preparato da 145 esperti di 50 paesi e basato sulla revisione sistematica di circa 15.000 fonti scientifiche e governative. Il co-presidente della valutazione, il professor Josef Settele (Germania), ha dichiarato: “Gli ecosistemi, le specie, le popolazioni selvatiche, le varietà locali e le classi di piante e animali domestici si stanno riducendo, deteriorando o scomparendo. La rete essenziale e interconnessa della vita sulla Terra sta diventando sempre più piccola e segmentata. Questa perdita è un risultato diretto dell’attività umana e costituisce una minaccia diretta al benessere umano in tutte le regioni del mondo”.

L’interessante rapporto del World Wide Fund (WWF) Loss of nature and pandemics, ricorda Ramos, afferma che il cambiamento climatico amplifica le minacce che colpiscono la biodiversità, favorendo l’espansione di virus e batteri, o dei loro vettori. In habitat ben conservati, i virus sono distribuiti tra le specie e non influenzano gli esseri umani poiché esiste una relazione equilibrata. Inoltre, il rapporto indica che lo scioglimento del pianeta rilascia virus di diverso tipo che sono stati conservati per secoli. Uno studio dell’Università di Harvard mostra che più persone muoiono a causa di COVID-19 quando sono state esposte ad alti livelli di inquinamento da particelle fini, che sono principalmente generati dai veicoli a combustibili fossili. C’è un solo vaccino per piegare la curva dell’aumento della temperatura globale: interrompere la produzione e la combustione di combustibili fossili il prima possibile. Il danno prodotto è enorme e c’è sempre meno tempo per agire.

