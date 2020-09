La scorsa settimana, centinaia di medici e operatori sanitari di tutto il mondo, riuniti nel collettivo United Health Professionnal, hanno rilasciato una lunga dichiarazione. Hanno chiesto un arresto immediato al «clima di terrore, sciocchezze,manipolazioni e bugie legate alla più grande truffa sanitaria del 21° secolo». Ritengono esagerate e ingiustificate le misure adottate per combattere il coronavirus Covid-19 -in particolare, il confinamento e l’uso diffuso di maschere. Affermano che questo virus è meno contagioso e la malattia meno letale di molte altre epidemie che l’umanità ha subito. Non ne negano l’esistenza: raccomandano solo di seguire le misure igieniche di base: lavarsi le mani, coprirsi la bocca quando si starnutisce e si tossisce ed evitare un’eccessiva vicinanza alla folla umana.

Non ho criteri scientifici per valutare i rischi per la salute dell’una o dell’altra misura.

Ora, Covid-19 non è di gran lunga la principale causa di morte nel mondo. Il cancro, i suicidi o gli incidenti stradali, tra le altre disgrazie, sono più letali. Tuttavia, non verrebbe in mente a nessun governo di vietare il traffico stradale per evitare incidenti stradali. Ma la maggior parte dei governi del mondo ha fatto della lotta al contagio una questione di Stato e ha adottato misure draconiane. Il costo di queste misure è enorme e lo pagheremo per decenni. Per ora ne soffrono l’istruzione, l’occupazione, il turismo, la cultura, l’accesso all’alloggio e il reddito vitale di milioni di lavoratori, lavoratori autonomi e aziende.

Forse vale la pena chiedersi se non sarebbe meglio contrarre la malattia che subire l’angoscia dello sfratto; se ha senso preservare un nonno dal contagio, al prezzo del nonno che muore di dolore e solitudine; se abbassando la curva dei contagiati si compensa l’aumento del numero di suicidi dovuto a depressioni legate alla perdita di posti di lavoro.

Se il vaccino tarda ad arrivare e le misure di contenimento si prolungano, il costo per l’economia sarà insostenibile. In futuro, il peso del debito pubblico e privato distruggerà lo stato sociale. Assisteremo a una drastica riduzione delle pensioni, dei sussidi e dei servizi pubblici. Più di uno Stato andrà in bancarotta. E temo che le emergenze economiche finiranno per impedire le riforme essenziali (riduzione dei rifiuti non riciclabili e passaggio alle energie rinnovabili) per combattere il cambiamento climatico.

Determinato com’è a rilanciare l’economia, Donald Trump sembra determinato ad allentare le misure ambientali negli Stati Uniti e il Governo cinese è intenzionato a promuovere la costruzione di nuove centrali elettriche a carbone. Il lockdown ha dato una tregua al disastro ambientale che l’umanità sta causando; conseguenti misure per rilanciare l’economia possono peggiorare la situazione.

La corsa ad appiattire la curva di contagio mira ad evitare, ci dicono, il temporaneo collasso del sistema sanitario. È naturale. Ma mi chiedo se non sarebbe più efficace concentrare gli sforzi sulla costruzione di ospedali specializzati e sulla formazione di più professionisti nel campo della salute, invece di ossessionarsi per evitare la malattia; soprattutto se, come afferma qualche virologo, prima o poi finiremo per contagiarci tutti.

Mi manca un dibattito sereno, documentato escientificamente fondato su questi temi. È troppo semplicistico dire che si tratta di decidere tra salute o economia. Probabilmente il confinamento non ci impedirà di contrarre l’infezione, e, invece, il declino economico può avere un forte impatto anche sulla salute.

Ciò che è chiaro è che devi scegliere uno dei percorsi -confinamento severo, confinamento parziale o salvarsi chi può- e che puoi essere più o meno restrittivo nell’uso della mascherina; Ma qualunque cosa si decida, dobbiamo rispettarla tutti, altrimenti è inutile.

Come dovresti decidere? Quanti medici sono favorevoli a un severo confinamento e quanti la pensano diversamente? È possibile dare voce a tutte le componenti sociali -non solo alla componente sanitaria- per spiegare, con dati alla mano, i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna opzione? E quando avremo tutte le informazioni, come dovrebbe essere presa la decisione? Se è una questione di priorità, non si dovrebbe tenere un referendum?

Qualcuno dirà che i referendum non possono essere utilizzati per risolvere questioni complesse che richiedono studi specializzati. In realtà, tale obiezione si applicherebbe a tutte le votazioni, anche alle elezioni parlamentari e presidenziali. In generale, votiamo più con lo stomaco che con la testa – e così va. Fortunatamente o sfortunatamente, i poveri in spirito non possono essere privati dei diritti civili. Alla fine, alcuni voterebbero condizionati dalla paura di ammalarsi e altri dalla paura di perdere il lavoro o il reddito.

C’è un elemento positivo nel risolvere i dilemmi alle urne: poiché non sarebbe un referendum sull’autodeterminazione, i catalani potrebbero partecipare senza che il governo spagnolo invii loro 8.000 agenti di Polizia per sculacciare gli elettori. Quanto sarebbe bello.

