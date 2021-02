Dopo un mese in carica, l’amministrazione Biden ha cambiato radicalmente il modo in cui il governo federale risponde alla pandemia COVID-19. Come spiegano Brian J. Gerber e Melanie Gall, esperti di gestione delle emergenze e di sicurezza interna dell’Arizona State University, in diretto contrasto con il suo predecessore, il Presidente Joe Biden la tratta come una crisi su scala nazionale che richiede una strategia nazionale-globale e risorse federali.

Si tratta di un ritorno a un approccio tradizionale – e per molti versi collaudato – alla gestione dei disastri. L’amministrazione Trump ha deviato drasticamente dalle prassi consolidate di gestione delle emergenze: ha politicizzato la salute pubblica e i relativi processi decisionali e ha ignorato i ruoli di risposta ai disastri delle agenzie federali, inclusi i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, il Dipartimento della salute e dei servizi umani e l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze. Tra le altre cose, l’amministrazione Trump ha istituito una struttura di coordinamento completamente nuova guidata da una task force della Casa Bianca, quindi ha cambiato l’agenzia federale principale da Health and Human Services a FEMA. Anche la raccolta di dati di base dagli ospedali per monitorare la diffusione del coronavirus è stata gettata nel caos a causa dei cambiamenti.

L’amministrazione Biden, spiegano i due esperti, sta ora conferendo alle principali agenzie federali il potere di tornare ai ruoli e alle responsabilità per cui erano state progettate all’interno di una struttura nazionale pianificata di gestione dei disastri.

Il sistema federale degli Stati Uniti per la gestione dei disastri è decentralizzato e stratificato, affermano Gall e Gerber. Il sistema è strutturato in modo che i governi locali assumano la guida nella gestione dei pericoli e nella risposta alle emergenze locali.Ma quando un’emergenza diventa un problema di portata disastrosa, i governi statali e federali dovrebbero essere pronti a fornire assistenza finanziaria e altro supporto, in particolare supporto logistico.

La FEMA, fondata nel 1979 dal Presidente Jimmy Carter, ha un ruolo cruciale come coordinatore nazionale per la gestione delle emergenze. Il solo fatto che tutti i livelli di governo lavorino insieme in modo efficace, insieme a organizzazioni private e senza scopo di lucro, rappresenta una sfida enorme. Le gravi crisi nel corso degli anni, compresi gli attacchi terroristici dell’11 settembre, l’uragano Katrina nel 2005 e l‘uragano Sandy nel 2012, hanno contribuito a perfezionare le strategie e i processi federali e migliorare la preparazione per i disastri futuri, comprese le pandemie.

La preparazione alla pandemia – confermano Gall e Gerber – fa parte della pianificazione della gestione delle emergenze degli Stati Uniti almeno dal 2003. La crisi dell’influenza aviaria H1N1 nel 2009 ha innescato l’approvazione della legge sull’autorizzazione alla preparazione alla pandemia e a tutti i rischi nel 2013. Tale legge ha stabilito la Health and Human Services come l’agenzia leader a livello federale, e lo statuto affronta specificamente lo sviluppo della capacità di intervento medico, il vaccino pandemico e lo sviluppo di farmaci e altro ancora.

Gestire una pandemia, sottolineano i due docenti dell’Arizona University, è più impegnativo di altri tipi di disastri. A differenza di un incendio o di un tornado, che colpisce un luogo specifico per un periodo di tempo limitato, una pandemia globale è richiede un coordinamento mirato tra la sanità pubblica e le burocrazie di risposta alle emergenze all’interno del governo e con altri partner chiave come gli ospedali. Data la portata della pandemia COVID-19, il governo federale normalmente avrebbe preso l’iniziativa nel coordinare la risposta e l’assistenza. Invece, l’amministrazione Trump ha devoluto la responsabilità principale per la risposta alla pandemia ai governi statali e locali, nonostante la loro capacità limitata. Questo approccio era destinato a fallire. Ha confuso l’uso del National Response Framework e ha creato un ambiente competitivo per i governi statali e locali mentre si affrettavano per le forniture. Ha messo da parte le agenzie coinvolte nella preparazione alla pandemia, come il CDC e l’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive, e ha ignorato i piani specifici per una risposta alla pandemia. Ha anche politicizzato le scelte di allocazione delle risorse e minato, attraverso la disinformazione, l’importanza di comportamenti di salute pubblica come indossare mascherine.

Ecco che i cambiamenti di Biden per tornare alla ‘normale’ gestione dei disastri sono, secondo i due esperti, molti e molto complessi. L’amministrazione ha pubblicato una strategia nazionale completa per la risposta alla pandemia di Covid-19. Ha aumentato il coinvolgimento della FEMA e del Dipartimento della Difesa per supportare la distribuzione delle vaccinazioni, ha ampliato i test COVID-19 per le popolazioni svantaggiate e si è unito all’Organizzazione mondiale della sanità, da cui Trump si era ritirato. Biden ha anche invocato la legge sulla produzione della difesa per mobilitare l’industria privata per aumentare la produzione di kit di test, vaccini e dispositivi di protezione individuale. L’amministrazione sta ora sostenendo un pacchetto di aiuti nazionali COVID-19 al Congresso. Questi sono solo alcuni dei cambiamenti più importanti, ma necessari per contenere la pandemia negli USA, che ha già portato alla morte oltre 200mila americani.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti