Una variante del coronavirus chiamata B1525 è diventata una delle aggiunte più recenti all’elenco globale delle varianti di osservazione ed è stata inclusa nell’elenco delle varianti oggetto di indagine da parte della Public Health England.

Gli scienziati stanno tenendo d’occhio questa variante perché, spiega Sharon Peacock, microbiologa dell’University of Cambridge e Direttrice del COVID-19 genomics UK Consortium (COG-UK), ha diverse mutazioni nel gene che produce la proteina spike, la parte del virus che si attacca alle cellule umane. Questi cambiamenti includono la presenza della mutazione sempre più nota chiamata E484K, che consente al virus di eludere parzialmente il sistema immunitario, e si trova nelle varianti identificate per la prima volta in Sud Africa (B1351) e Brasile (P1).

Sebbene non ci siano informazioni su cosa questo significhi per B1525, sostiene Peacock, vi sono prove crescenti che E484K possa avere un impatto sull’efficacia dei vaccini COVID. Ma finora non è stato suggerito che la B1525 sia più trasmissibile o che porti a una malattia più grave. Ci sono anche altre mutazioni in B1525 degne di nota, come Q677H.

La variante B1525 ha anche diverse mancanze – dove “lettere” (G, U, A e C) dell’RNA del virus mancano dal suo genoma. Queste lettere mancano anche in B117, la variante rilevata per la prima volta nel Kent, in Inghilterra, e secondo la ricerca di Ravindra Gupta, un microbiologo clinico presso l’Università di Cambridge, queste mancanze possono aumentare l’infettività di due volte negli esperimenti di laboratorio.

Come con molte varianti, afferma la microbiologa, B1525 sembra essere emerso abbastanza di recente. Il primo esempio nel database globale condiviso dei genomi del coronavirus, chiamato Gisaid, risale al 15 dicembre 2020. È stato identificato in una persona nel Regno Unito. E come molte varianti, B1525 aveva già viaggiato per il mondo prima di arrivare all’attenzione globale. Un totale di 204 sequenze di questa variante in Gisaid possono essere rintracciate in 18 paesi a partire dal febbraio 20 2021.

Due Paesi (Danimarca e Regno Unito) rappresentano più della metà dei casi, ma questi due Paesi stanno anche sequenziando molti genomi del coronavirus.

Un totale di 31 genomi B1525 sono stati inviati a Gisaid dalla Nigeria. In una dichiarazione del 19 febbraio 2021 sulle varianti del coronavirus del Nigeria Center for Disease Control, è stato riferito che il primo genoma B1525 rilevato proveniva da un campione raccolto il 23 novembre 2020 da un paziente nello Stato di Lagos, ma il campione non lo era. immediatamente aggiornato al database, quindi il campione del Regno Unito è il primo registrato. Finora, la variante è stata rilevata tra i casi in cinque stati della Nigeria. Sono stati segnalati casi di B1525 anche in altri paesi in viaggiatori provenienti dalla Nigeria. Quindi la mutazione potrebbe essere emersa per la prima volta in Nigeria.

Sapere se una certa variante è comune in una popolazione è utile per la salute pubblica e le decisioni politiche in un dato Paese. Ma poiché l’evoluzione del coronavirus si sta verificando in tutto il mondo, è meglio evitare di collegare una variante a un Paese.

Un altro modo per definire la frequenza di varianti specifiche è determinare la frequenza con cui si verificano rispetto ad altre varianti in circolazione contemporaneamente. Qualunque sia il modo in cui scegliamo di misurare la frequenza di B1525, rimane, a questo punto, una variante rara. Ma si unisce a un elenco crescente di varianti di coronavirus che devono essere studiate in dettaglio in laboratorio e nelle persone infette per scoprire se si tratta di una variante di cui dovremmo essere preoccupati e, in tal caso, dove si trova nella classifica delle varianti. da guardare e a cui rispondere.

