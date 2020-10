La crisi in Costa d’Avorio è notevolmente peggiorata in vista delle elezioni presidenziali del 31 ottobre. Secondo David Zounmenou, ricercatore dell’ISS, è improbabile che la violenza diminuisca durante e dopo lo scrutinio, sollevando serie preoccupazioni per la sicurezza sia per il Paese che per la regione.

Il 20 settembre i leader dell’opposizione, i movimenti e le organizzazioni della società civile hanno chiamato i loro sostenitori a protestare contro la candidatura del terzo mandato di Alassane Ouattara dicendo che la sua campagna viola i limiti di termine costituzionali prescritti.

Meno di un mese dopo, ricorda l’ISS, Henri Konan Bédié e Pascal Affi N’Guessan, due principali leader della coalizione di opposizione, hanno ribadito la loro richiesta che i sostenitori utilizzino tutti i mezzi legali per fermare qualsiasi iniziativa relativa al processo elettorale. Questo ha avvicinato la protesta a un confronto radicale e potenzialmente violento.

Per Zounmenou, la violenza pre-elettorale deriva dall’indifferenza del governo alle richieste dell’opposizione di riformare la Commissione elettorale indipendente e il Consiglio costituzionale e di avere un controllo indipendente del registro degli elettori. La credibilità e l’imparzialità di questi organi – essenziali per elezioni pacifiche ed eque – sono state costantemente messe in discussione, ma non affrontate.

Questi problemi sono stati aggravati dall’esclusione di alcune figure politiche chiave dal processo elettorale, tra cui l’ex presidente Laurent Gbagbo e l’ex leader ribelle e presidente dell’Assemblea nazionale Guillaume Soro. Delle 44 candidature presentate per la corsa alla presidenza, il Consiglio costituzionale ne ha convalidate solo quattro – quelle di Ouattara, Bédié, Kouadio Konan Bertin e N’Guessan – in una decisione vista come parziale.

Il governo non ha agito sulla base delle decisioni emesse dalla Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli che ordinano alle autorità di consentire sia a Gbagbo che a Soro di partecipare al voto. La Costa d’Avorio ha successivamente annunciato il suo ritiro dalla corte nell’aprile di quest’anno.

Come ricorda il ricercatore dell’ISS, ascoltando le richieste dei leader dell’opposizione, migliaia di sostenitori da agosto hanno organizzato proteste anche ad Abidjan, Daoukro, Bonoua, Gagnoa, San-Pédro e Divo.

L’incendio della residenza di N’Guessan a Bongouanou e gli attacchi alla casa del sindaco della città il 17 ottobre hanno alimentato l’ansia per la violenza durante le elezioni.

La Costa d’Avorio, ricorda l’ISS, è uscita da una violenta crisi post-elettorale nel 2010 per abbracciare un processo di ricostruzione nazionale. Ma varie riforme intraprese hanno rimediato solo in parte ai problemi strutturali che hanno minacciato la stabilità dalla scomparsa del primo Presidente Félix Houphouët-Boigny nel 1993.

La crisi in corso ha messo in luce profondi mali sociali e politici che il processo di riconciliazione nazionale non è riuscito a sanare. Sono state riaperte vecchie ferite che hanno nuovamente diviso il Paese.

Dal 2020, sembra che l’attenzione si sia concentrata sull’assicurare la sopravvivenza della vecchia guardia politica piuttosto che sull’assicurare una pace sostenibile. La costituzione rivista del 2016, modificata nel 2019, è stata rapida nel determinare un’età minima di 35 anni per qualsiasi candidato alla presidenza, ma ha deliberatamente rimosso il limite di età superiore. Il governo non sembra disposto a fare concessioni significative all’opposizione su questioni controverse.

Restano interrogativi anche sul successo delle riforme del settore della sicurezza. E poi la Costa d’Avorio è ulteriormente minacciata dagli attacchi terroristici, che hanno colpito il Paese due volte, nel 2016 e nel 2020. Altrettanto preoccupante è l’uso di bande violente per minare le proteste dell’opposizione.

Sebbene la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) abbia avviato colloqui con vari protagonisti per prevenire l’escalation della violenza, per il ricercatore dell’ISS, non ha raggiunto un accordo sostanziale sulla via da seguire. Invece, il suo comunicato congiunto con l’Unione africana e le Nazioni Unite (ONU) ha riconosciuto i disaccordi tra il governo e l’opposizione sul processo elettorale. L’ECOWAS ha chiesto dialogo e moderazione, invitando le parti a intensificare gli sforzi per realizzare sondaggi inclusivi e pacifici.

Con le elezioni a pochi giorni di distanza, nemmeno dall’opposizione vi sono indicazioni di un compromesso. Entrambe le parti restano ai ferri corti e l’ONU ha sospeso tutte le missioni non essenziali nel paese, segno di probabile violenza.

La mancanza di consenso sul processo elettorale potrebbe portare ad un aumento e diffusione della violenza in tutto il paese che potrebbe invertire i fragili guadagni degli sforzi di ricostruzione.

Inoltre il candidato che vince dovrà affrontare una presidenza priva di legittimità. La sua vittoria potrebbe essere contestata, portando alla continua instabilità politica per la Costa d’Avorio. Ciò influenzerebbe la stabilità in una regione ancora alle prese con risultati elettorali controversi in Guinea che si aggiungono ai problemi di sicurezza esistenti. Anche le misure relative alla gestione di COVID-19 sono passate in secondo piano.

La Costa d’Avorio ha perso un’altra occasione per tenere elezioni che rompono le esperienze passate che hanno minato la pace e la democrazia portando il Paese in un vicolo cieco democratico.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti