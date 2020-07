La morte del primo ministro ivoriano Gon Coulibaly e le successive dimissioni del vicepresidente Daniel Kablan Duncan, secondo quanto riferito per motivi personali, hanno aggiunto calore alle contestazioni sulle elezioni presidenziali previste per ottobre di quest’anno. Come afferma Adem K Abebe, ricercatore dell’University of Pretoria, Coulibaly fu il successore scelto dell’attuale presidente, Alassane Ouattara. Gli eventi hanno riacceso le preoccupazioni per un possibile terzo mandato presidenziale di Ouattara.

Ci si aspettava che il Paese avesse il suo primo cambio di potere democratico mai pacifico, in seguito all’annuncio di Ouattara a marzo che si sarebbe dimesso alla fine del suo attuale mandato. La morte di Coulibaly ha cambiato tutto.

Secondo Abebe, la coalizione di governo di Quattara, Rally of Houphouëtists for Democracy and Peace, gli ha chiesto di cercare un terzo mandato, dopo la morte del suo predecessore preferito. Secondo il direttore esecutivo del partito, Adama Bictogo “Ouattara, lui è la nostra soluzione …”. Potrebbe essere tentato di riconsiderare il suo ritiro per concedersi il tempo di governare un nuovo successore.

Per Abebe non dovrebbe. Ouattara ha fatto bene economicamente. L’economia è cresciuta oltre l’8% tra il 2011 e il 2018, diventando una delle economie in più rapida crescita in Africa. Rimanere al potere potrebbe significare continuare questa tendenza. Ma ciò avrà gravi conseguenze per la traiettoria democratica del Paese.

Quando Ouattara salì al potere nel 2010, descrive il ricercatore di Pretoria, la Costituzione ivoriana conteneva un limite di due termini per la candidatura alla presidenza. Durante la sua campagna elettorale presidenziale del 2015, aveva promesso di guidare l’adozione di una nuova Costituzione. Questo principalmente per abolire il principio di ‘Ivoirité’, che veniva usato per escludere gli individui del nord musulmano dalle alte cariche.

Furono esclusi apparentemente a causa dei loro legami percepiti con i paesi vicini. Fu usato famigeratamente per escludere Ouattara, lui stesso dal Nord musulmano, dalla corsa alla presidenza negli anni ’90.

Una nuova Costituzione approvata in un referendum nell’ottobre 2016, spiega Abebe, ha risolto il problema ‘Ivoirité’. In base alla nuova Costituzione, un candidato alla presidenza deve solo dimostrare di essere esclusivamente ivoiriano, nato da un padre o da una madre ivoriana di nascita. Secondo la vecchia costituzione, invece, entrambi i genitori dovevano essere ivoriani di nascita. La nuova Costituzione ha anche introdotto un nuovo Senato e la posizione di vicepresidente.

Forse la cosa più significativa della nuova Costituzione, spiega Abebe, è ciò che non ha detto. Mantiene il limite di due termini per gli aspiranti alla presidenza, ma non dice nulla riguardo ai termini scontati prima della sua adozione.

Sfruttando questa ambiguità, Ouattara ha dichiarato a giugno di poter candidarsi per altri due termini.

Successivamente ha scherzato sul fatto che si sarebbe dimesso alla fine del suo mandato nell’ottobre 2020, ma a condizione che anche altri membri della vecchia guardia abbandonassero le loro aspirazioni presidenziali. Si riferiva all’ex presidente e attuale rivale Henri Konan Bédié. Bédié, storico avversario di Ouattara, ha schierato e perseguito la spinta ‘Ivoirité’ nel suo primo periodo come presidente nei primi anni ’90.

In vista di questa decisione, Ouattara ha perseguito accuse penali contro Guillaume Soro, ex alleato divenuto rivale e aspirante presidenziale.

A seguito di una dichiarazione della sua intenzione di candidarsi alla presidenza, Soro è stato condannato per appropriazione indebita per eventi risalenti al 2007. Con Soro di fatto fuori mano, Coulibaly si assicurò la vittoria per il Rally degli Houphouëtisti al potere per la coalizione Democrazia e Pace e rimase sulla rotta di Ouattara.

Con le dimissioni del vicepresidente, continua Abebe, Ouattara ha affrontato la sgradevole sorte di sostenere un volto meno conosciuto. L’opinione del partito secondo cui dovrebbe cercare un terzo mandato sembra fondata.

Ma cercare un terzo mandato gli negherebbe la possibilità di lasciare una buona eredità di una migliore dispensa democratica.

Fondamentalmente, un nuovo mandato presidenziale aumenterebbe le complessità legali e potrebbe peggiorare l’insicurezza in un momento in cui il terrorismo si sta espandendo nella regione del Sahel.

Una terzo mandato presidenziale di Ouattara provocherà quasi certamente sfide legali a causa del limite costituzionale di due termini.

Poiché tutti i giudici della Corte costituzionale sono stati nominati durante il regno di Ouattara, un caso del genere fornirebbe una prova della loro indipendenza. C’è un precedente per questo.

I tribunali del vicino Senegal hanno dichiarato nel 2012 che una nuova Costituzione ripristina il conteggio dei termini, consentendo quindi al presidente Abdullahi Wade di correre di nuovo, attingendo serie critiche dall’opposizione e accusando compiacenza giudiziaria.

Indipendentemente dal risultato, lo spirito del limite di due termini nella costituzione ivoriana e la comprensione generale al momento della sua stesura erano contrari alla presenza di presidenti a vita.

Più seriamente, già, l’esclusione pratica di Soro e un potenziale ritorno dell’ex presidente Laurent Gbagbo, che è stato recentemente assolto di crimini contro l’umanità dal Tribunale penale internazionale, oltre alla storica rivalità di Quattara con Bédié, hanno creato un’atmosfera politica potenzialmente combustibile.

Con la partenza di Bédié e di altri partner chiave, la coalizione al potere degli Houphouëtists for Democracy and Peace coalition è effettivamente composta dall’ex Rally dei repubblicani di Ouattara, con una base di supporto concentrata nel nord del paese. Di conseguenza, le elezioni presidenziali potrebbero intensificare la contestazione e la rivalità interregionali.

Considerando il loro mandato per promuovere la stabilità e la democrazia, finisce il ricercatore di Pretoria, l’Unione africana e la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) dovrebbero monitorare attentamente gli sviluppi in Costa d’Avorio. In considerazione dei rischi, sarebbe consigliabile per loro perseguire un approccio proattivo piuttosto che reattivo.

L’Unione africana e l’ECOWAS farebbero bene a spingere attivamente Ouattara a lasciare una buona eredità, non solo per il suo Paese, ma anche per il Continente.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti