Probabilmente avrete già sentito questo termine almeno una volta: il numero VIN di un veicolo. Tuttavia, non tutti sanno cosa significa e quanto sia importante quando si acquista un’auto.

Il VIN, il cui acronimo tradotto dal’inglese significa Numero di Identificazione del Veicolo, corrisponde al numero di serie di un veicolo, che a differenza del numero di serie di un telefono cellulare, contiene informazioni importanti sul veicolo, essenziali durante la fase di acquisto.

Per quanto complesso possa sembrare, è facile da comprendere una volta trovato e in siti come carVertical puoi verificarlo online. In genere si trova in 3 posti diversi.

Il primo posto è dove si trova il motore, al quale si può accedere semplicemente sollevando il cofano e guardando la parte situata verso il posto del passeggero, meglio conosciuta come ‘muro del fuoco’. Il secondo codice lo troverete sul posto del passeggero, più precisamente sotto il suo tappetino, e il terzo, essendo il punto più facile da notare, si trova nel parabrezza anteriore.

Subito dopo averlo localizzato, noterete che il VIN è composto da 17 cifre alfanumeriche, che si compongono di quattro sezioni. E per capirlo, inizieremo con la prima.

La prima cifra indica il Paese di origine, può essere un numero o una lettera. I numeri 1, 4 e 5 corrispondono agli Stati Uniti, il 2 appartiene al Canada, il 3 al Messico, il 6 e il 7 all’Oceania e il resto al Sud America. Se vi trovate al di fuori di questi Paesi, è descritto con delle lettere. Ad esempio, W appartiene alla Germania, mentre la Cina usa L. Alcuni paesi usano due acronimi, come la Francia che usa VR o VF.

La seconda ci indica il costruttore del veicolo, per esempio la T corrisponde alla Toyota, la H alla Honda, anche se non sempre la lettera coincide con il marchio, questo è il caso della Kia che utilizza la N, così come la Nissan e l’Infiniti.

Il terzo carattere indica il tipo di auto, naturalmente è creato e deciso dalle aziende di auto, GM assegna il numero 1 all’autovettura, cioè un’auto ideale per il trasporto privato di persone, mentre utilizza 2 per indicare i pick up.

Va ricordato che le cifre 1, 2 e 3 ci indicano l’origine, il costruttore e il tipo di veicolo, ma non il modello.

Dal quarto carattere all’ottavo, troviamo la seconda parte del vin che ci dirà esattamente a quale veicolo si riferisce. Ogni marca usa i propri numeri, ma in breve si può sapere che tipo di motore ha, il modello, la versione e le specifiche generali.

La nona cifra è un’unità di controllo. Per spiegare in modo semplice, è il numero che ha il compito di verificare e convalidare che ogni numero del codice sia quello giusto, per mezzo di un’equazione matematica, dimostrando che il vin non è un falso.

La decima cifra ci indica l’anno di fabbricazione, che di solito è una lettera. Nel 1980 questo sistema ha cominciato ad essere utilizzato, quindi questo anno viene indicato con la lettera A e i successivi così via fino a che non si ricomincerà con l’alfabeto.

L’impianto di assemblaggio è quello a cui si riferisce l’undicesima cifra, come già detto, ogni marchio utilizza la lettera corrispondente.

Infine, le ultime sei cifre sono un’unità di controllo interno o un numero di produzione. In questo modo a ciascuna delle diverse produzioni viene assegnato un numero.

