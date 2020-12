Nel settembre 2011, il tribunale nazionale spagnolo ha condannato i baschi Arnaldo Otegui, Jacinto García,Rafa Díez Usabiaga, Zabaleta Tellería e Rodríguez Torres alla prigione e alla decadenza dalle cariche pubbliche.

Il crimine ‘provato’ era quello di appartenere a una banda armata. Sono stati accusati di aver tentato di ricostruire l’ETA, sebbene Otegui ei suoi compagni avessero chiesto da tempo la fine della violenza e una risoluzione politica del conflitto basco. ETA ha annunciatoil suo abbandono della lotta armata nell’ottobre 2011.

Nel novembre 2018, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sentenziato che nel 2011 la Corte nazionale spagnola aveva violato il diritto di Otegui a un processo equo.

La CEDU ha affermato che alcuni commenti e dichiarazioni del giudice Angela Murillo sulle dichiarazioni di Otegui avevano evidenziato la sua animosità contro l’accusato, e quindi, Murillo non dovrebbe essere competente nel caso.

Quando è arrivata la sentenza di Strasburgo, Otegui aveva già scontato integralmente la pena di sei anni e mezzo nel carcere di Logroño.

Da uno Stato democratico, l’unica cosa che ci si poteva aspettare sarebbe stata l’immediata riabilitazione di Otegui e la riparazione per l’ingiusta detenzione. Né l’uno né l’altro sono arrivati.

Oggi, Otegui, – squalificato fino al 28 febbraio 2021 – è un personaggio autorevole nel movimento per l’indipendenza e di sinistra dei Paesi Baschi; il suo gruppo politico (Bildu) ha approvato i bilanci generali dello Stato per il 2021 e persiste nel suo obiettivo di negoziare una soluzione al conflitto tra Paesi Baschi e Spagna.

Ebbene, in un atto di assoluta perversione, la Camera penale della Corte suprema spagnola, presieduta da Manuel Marchena, ha deciso di ripetere il processo ad Arnaldo Otegui.

Calpestando i principi più elementari del diritto, la Corte Suprema utilizzerà la sentenza di Strasburgo non per riparare l’ingiustizia perpetrata, ma per aggravare il tutto: la userà come scusa per superare l’articolo 4.2 del protocollo numero 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo il quale nessun cittadino può essere processato due volte per gli stessi atti.

Le prove che lo Stato di diritto è incrinato in Spagna sono abbondanti.

Esempi: sebbene la Corte di giustizia dell’Unione europea abbia stabilito che l’eurodeputato Oriol Junqueras godeva dell’immunità parlamentare quando è stato condannato, la Corte suprema lo tiene in prigione. Questo sarà il quarto Natale che Junqueras avrà passato dietro le sbarre. Inoltre, la stessa corte gli ha negato il terzo grado di carcere, che gli avrebbe permesso di uscire di prigione durante il giorno per andare a lavorare. La Corte suprema ha fatto lo stesso con tutti gli organizzatori del referendum del 2017 (nonostante il fatto che l’organizzazione di un referendum non sia classificata nel codice penale spagnolo). Altri esempi: l’ufficio di Gonzalo Boye, l’avvocato di Puigdemont, è statoassaltato e perquisito due volte nella totale impunità e gli eventi non vengono indagati. Ora, il tribunale nazionale sta cercando disperatamente prove che incriminino l’avvocato in una questione di traffico di droga.

Altri esempi: il giovane madrileno Dani Gallardo è statocondannato a più di quattro anni di carcere per aver manifestato a sostegno di prigionieri politici. La lista è infinita.

Otegui aveva sempre denunciato l’ingiustizia della sua prigionia. La Corte europea era d’accordo con lui. La Corte Suprema dovrebbe scusarsi. Ebbene no, questa settimana il tribunale ha deciso di rimetterlo in panchina. Sta dicendo: “Che i tribunali europei decidano quello che vogliono, io farò quello che esce dalla mia toga”.

La decisione di ripetere il processo genererà giurisprudenza. I prigionieri politici catalani e gli esiliati si fidano della giustizia dei tribunali europei. Quando la Corte europea dei diritti dell’uomo li esonererà, la repressione spagnola non sarà ancora finita.

Per definizione, la dottrina del più alto dei tribunali dovrebbe essere ispirata alla prudenza. Nel caso spagnolo è ovviamente ispirato alla lezione. Se qualcuno mette in dubbio l’unità della Spagna, lo Stato chiede vendetta. In assenza del Generalissimo, il sig. Manuel Marchena assume il ruolo di Caudillo dei vendicatori.

