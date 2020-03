La decisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di riconoscere ufficialmente l’epidemia di coronavirus come una pandemia globale significa che gli organizzatori stanno affrontando decisioni difficili su se andare avanti con i principali eventi sportivi. Ci sono stati più di 124.000 casi di COVID-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus, in 118 paesi e oltre 4.600 decessi documentati entro il 12 marzo. Questo è un problema per eventi sportivi in ​​tutto il mondo – non da ultimo i Giochi olimpici, programmato per iniziare a Tokyo alla fine di luglio.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’approccio principale per prevenire la diffusione del coronavirus è il distanziamento sociale e la pratica della corretta igiene delle mani. Alla fine di febbraio, il CDC ha emesso un avviso di salute di viaggio che consigliava ai viaggiatori di prendere precauzioni rafforzate quando visitavano il Giappone. Il paese sta attualmente attivando piani di preparazione e prevenzione per bloccare l’ulteriore trasmissione del virus in vista delle Olimpiadi.

Gli attuali metodi di prevenzione del Giappone includono la chiusura di scuole, la cancellazione di eventi, la messa in quarantena di viaggiatori internazionali e il divieto di alcuni viaggiatori di trasporto pubblico. Finora i suoi sforzi hanno impedito un aumento significativo del numero di persone infette da COVID-19. Ma questi metodi non sembrano trasferibili né fattibili per gestire l’afflusso di spettatori, atleti, media e personale per i giochi qualora l’attuale numero di casi e le velocità di trasmissione in tutto il mondo vengano mantenuti fino a luglio.

Alcuni eventi di qualificazione per le Olimpiadi sono stati annullati a causa dello scoppio dell’epidemia. Il World Taekwondo ha spostato la sua qualifica asiatica dalla città cinese di Wuxi ad Amman, in Giordania. Il torneo europeo di qualificazione dello sport, in programma a Milano nel cuore della zona infetta dell’Italia, è stato spostato a Mosca.

L’annullamento di numerosi altri tornei sportivi impedisce le modifiche alla classifica mondiale degli atleti, che determina chi si qualifica per competere alle Olimpiadi. Gli atleti che necessitano di ulteriori competizioni per migliorare la propria classifica al fine di qualificarsi per le Olimpiadi potrebbero perdere le partite.

L’International Shooting Sport Federation ha chiesto di estendere il processo di qualificazione olimpica fino ai primi di luglio, lasciando alcuni atleti incerti se gareggeranno alle Olimpiadi fino a sole tre settimane prima dell’inizio delle partite. Anche l’evento di prova per il torneo di rugby su sedia a rotelle alle Paralimpiadi di Tokyo è stato annullato.

La cancellazione di eventi e le restrizioni di viaggio possono anche comportare un minor numero di test antidoping per gli atleti che precedono le Olimpiadi poiché ai tester potrebbe essere impedito di viaggiare. L’Agenzia mondiale antidoping sta monitorando la situazione, ma il timore in questa situazione senza precedenti è che alcuni atleti potrebbero usare le lacune nei test per utilizzare sostanze illegali e quindi essere positivi per il doping a Tokyo.

Se i Giochi olimpici di Tokyo procedessero come previsto, alcuni scenari potrebbero accadere. Un approccio sarebbe quello di consentire agli atleti di competere, ma senza il supporto degli spettatori. L’obiettivo qui sarebbe quello di ridurre la probabilità che qualcuno tra la folla trasmetta la malattia a migliaia di altri. Questo è già accaduto in alcune partite di calcio in Italia, un torneo di golf femminile in Asia ed è stato esplorato dalla NBA fino a quando non ha deciso di sospendere la sua stagione.

Come misura precauzionale che porta alle Olimpiadi, la cerimonia di accensione della torcia il 12 marzo procede senza spettatori. Questo potrebbe essere un primo segnale che gli organizzatori di eventi stanno esplorando l’uso più ampio di questa imposizione.

Un altro approccio potrebbe essere quello di replicare le azioni delle nazioni africane durante i due più recenti focolai della malattia da virus Ebola quando atleti e tifosi sono stati sottoposti a screening sanitario prima di entrare negli stadi di calcio. Questo processo consentirebbe ai giochi di continuare con rischi ridotti, ma non eliminati.

Una terza possibilità è quella di trattare semplicemente il romanzo coronavirus come l’influenza – che per eventi sportivi, significa non fare nulla di straordinario. Il Super Bowl attira migliaia di appassionati di sport nella città ospitante ogni febbraio, il che coincide con la stagione influenzale. Il virus dell’influenza attraversa cicli in cui alcuni ceppi sono stati particolarmente letali in diversi momenti storici. Anche con effetti mortali, non ci sono mai state chiamate per annullare il Super Bowl. Tuttavia, gli americani hanno un atteggiamento blasé nei confronti dell’influenza e il Super Bowl coinvolge solo spettatori di una nazione, a differenza degli spettatori globali che partecipano ai Giochi Olimpici.

Il 3 marzo, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato il suo impegno a tenere i giochi durante le date programmate nell’estate 2020. Tuttavia, il ministro olimpico giapponese ha dichiarato che il contratto del paese con il CIO afferma solo l’anno 2020, il che significa che potrebbe esserci una possibilità di rinviare i giochi.

Il rinvio fornirebbe tempo per sviluppare piani di preparazione e prevenzione. Sia gli atleti che gli spettatori devono aspettare per vedere se la diffusione del virus rallenta e le Olimpiadi procedono come previsto, o se il più grande evento sportivo del mondo sarà, per la prima volta nella sua storia, rinviato.

Traduzione e sintesi dell’articolo ‘Tokyo Olympics: how coronavirus is affecting preparations‘ di Kari Brossard Stoos, Ithaca College, e Heather Dichter, De Montfort University per ‘The Conversation’

