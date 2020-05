La pandemia da coronavirus Covid-19 ha costretto la chiusura di molte imprese, attività industriali e commerciali e il suo impatto sull’economia è difficile da prevedere. Non so se saremo in grado di trasformare il sistema capitalista in una economia lenta, come ho auspicato in un articolo su queste stesse pagine un paio di settimane fa. Probabilmente, i governi scommetteranno su una riattivazione dell’economia tradizionale, spinta dal settore pubblico, che genererà un grande debito sovrano. Uno scenario di inflazione elevata è probabile contemporaneamente alla riattivazione dell’economia: l’inflazione riduce il costo reale del debito e pone lo sforzo di recupero sui risparmiatori e sui proprietari di depositi bancari. La politica monetaria della Banca centrale europea sta già creando le condizioni per questa futura inflazione.

La pandemia ha anche costretto a chiudere scuole, istituti, università, teatri e musei. Nel settore dell’istruzione, sono stati fatti tentativi per aggirare la chiusura con attività accademiche online e apprendimento a distanza. Nel settore culturale, il confinamento sta causando danni angoscianti ad attori, musicisti, cantanti, ballerini, orchestre e direttori.

Oltre alla cultura professionale, la pandemia ha costretto ad annullare l’attività di cori amatoriali. Nella sola Catalogna, ciò colpisce più di 700 cori e 30.000 cantanti.

C’è un’intensa vocazione al canto corale in questa terra; non a caso uno dei promotori del movimento di sinistra, repubblicano e promotore del catalanismo politico nel XIX secolo, fu Anselm Clavé, anche musicista e compositore. Grazie a lui, molti lavoratori trasformarono le taverne in centri associativi, impararono a leggere, impararono a conoscere i loro diritti e si dedicarono a suonare musica popolare sotto la sua direzione.

Il movimento corale catalano, come tante altre autentiche manifestazioni culturali, fu schiacciato dal regime del generale Franco.

La fondazione del coro di Sant Jordi, sotto la direzione del maestro Oriol Martorell, e la sua interpretazione delle grandi opere del repertorio musicale adattato alla lingua catalana, furono uno degli elementi chiave della resistenza contro il genocidio culturale che Franco perpetrò contro la Catalogna.

Oggi il movimento corale catalano continua avere un grande vigore e spesso i concerti hanno un tono rivendicativo. Un frammento del testo dell’inno dell’Orfeó Català, scritto dal grande poeta Joan Maragall, è diventato un motto del catalano: ‘llum als ulls i força al braç’, che fa appello allo sguardo limpido e alla forza fisica. Da quando i membri del Governo catalano sono stati incarcerati, alla fine del 2017, la musica è stata eseguita ogni settimana in loro onore nelle piazze delle città del paese.

Nell’inverno 2018, centinaia di cantanti dilettanti e musicisti professionisti si sono radunati davanti al carcere dove erano rinchiusi sette prigionieri politici catalani. In un tributo emotivo civico, il grande coro partecipativo e i musicisti della libertà hanno eseguito una versione brillante del Messia di Handel, per incoraggiare i leader politici custoditi dietro le sbarre della prigione. Non c’è mai stato un simile atto in Europa. Certo, la stampa spagnola lo ha completamente messo a tacere.

Vogliamo tutti lasciare alle spalle la pandemia, il confinamento e le difficoltà economiche. I cantanti dilettanti, inoltre, non vedono l’ora di tornare alle loro prove e ai concerti. E, naturalmente, la stragrande maggioranza dei catalani vuole un referendum per l’autodeterminazione, la libertà dei loro leader (Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Oriol Junqueras) e il ritorno del suo legittimo Presidente, Carles Puigdemont, e dei suoi consiglieri esiliati.

