Ma che è accaduto a qualche nostro soggetto italiano? Io m’ero illuso che, con il virus, fosse diventato almeno più umano!

Lo so, lo so, che non siamo stati tutti a far tutto questo, ma di sicuro qualcuno l’avrà fatto questo brutto gesto!

Sì qualche personaggio, che coi guanti e la mascherina avrà scampato il virus, ma la sua testa è poco più di un’ampollina.

No, no, ci mancherebbe altro, non mi rivolgo agli italiani tutti. Perché quelli che fan cosi, son poco cittadini per quanto sono brutti.

Dopo questa inaspettata e malsana esperienza, molti di noi s’auguravano bellezza e intelligenza. C’eravamo detti: Le cose dovranno certamente mutare, la vita da oggi è più che un dovere poterla rispettare!

Non sembravano affatto promesse da marinaio: Io l’ho scampata e lascio a voialtri il guaio! E no, caro mio, le tue mani lascive e il tuo brutto muso ce l’avranno fatta, ma tu hai il cervello in disuso.

I guanti e la mascherina che hai buttato brutalmente in terra danno l’idea di una mente che la vita molto male afferra. È più che malsano il tuo brutto gesto, per nulla fecondo.

Tu, caro mio, sei ancora quello… quello che maltratta il mondo!

