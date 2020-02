Una Caccia al Tesoro, un inseguimento senza passare dal VIA, e chi trova il contagiato del Coronavirus Numero ZERO, arriva al Parco della Vittoria.

Un Monopoli ridicolo da una parte, ovviamente la parte della cattiva o troppa informazione e, dall’altro lato, quello della medicina, della prevenzione e della scienza, doverosa.

Ma quale è la differenza tra Scienza e Informazione in questi giorni? Sono più forti i giornali o i medici, i politici o l’Organizzazione Mondiale della Sanità?

Che per chi non lo sa, l’OMS è un forte carrozzone politico-economico, con qualche illustre medico che ha stretto più mani degli altri e ha snobbato le varie sale operatorie, quindi, un medico politico o un politico medico, fate voi.

Borse a picco, Petrolio incerto, Attentato in Germania che la gente si sente di escludere, non ci interessa; guerra mediorientale, sempre le solite noie. Supermercati e Città Lazzaretti moderni: quello SI, il Coronavirus insieme al compagno di ventura, il Supermercato.

Fra poco diremo Buon CoronaVirus a tutti!

Ormai è entrato nelle nostre case, nella nostra quotidianità, e, se per caso, la vita ha dato la fortuna di vivere in qualche posto paradisiaco immerso nel Parco dei Colli Euganei in Veneto, da sfortunato diventi, sfigato.

Dire che sei di Vò o di Kabul è diventata la stessa cosa.

Strano che a Napoli non abbiamo inventato ancora una rappresentazione materiale del Coronavirus da inserire blasfemamente (a mio avviso come tante rappresentazioni di personaggi che non c’entrano) nel Presepe, il Bue, l’Asinello, il Dormiente, la Mucchetta ed il Coronavirus, anzi se fosse Mucca Pazza e Coronavirus il binomio sarebbe vincente!

Però, un po’ di invidia nasce, almeno in me,adesso che il Numero Zero, che un tempo, nella nostra infanzia, era solo in Via dei Matti, adesso, appena sarà scovato diventerà il ‘personaggio’più intervistato, invitato, richiesto e pagato (forse) nel mondo dei media. E chissà che qualche convinto furbone o tale a credersi, avrà l’idea di candidarlo alle prossime elezioni, sicuramente non nel Bacino Elettorale di Vò Euganeo, prenderebbe pochi voti, ma in altro contesto si.

Eleggerei il contagiato Numero ZERO a testimonial della Grande Distribuzione Organizzata GDO e del Food Industries, uno come lui ha dato modo di svuotare i supermercati in un giorno, a questo numero Zero va anche il ringraziamento da parte dell’indotto petrolifero, per aver indirettamente contribuito alla vendita di maggior Carburante in pochi giorni sulle Stazioni di Servizio in Italia, Signor Numero ZERO, da FederPetroli Italia: Grazie!

E quindi ENI svuotata di personale, SAIPEM lo stesso, Convegni saltati, anche il sottoscritto ha avuto regalata una mascherina, ed è anche carina, vi dirò di più, è bella a vedersi, e ‘fa Cool’ come dicono gli inglesi, quando la si vede nella propria stanza in Ufficio.

Il problema è: chi la vede? Chi è venuto? Chi è passato? Chi si è mosso? Chi?

Dimenticavo: Chi ha pagato?

Avete capito bene, conoscete tutti il famoso BONIFICO, il più grande alleato del Coronavirus.

Un esempio: “Buongiorno, chiamiamo per chiedere se è stato disposto il bonifico a saldo della fattura N. XY?” Risposta: “Purtroppo in Amministrazione non c’è nessuno causa Coronavirus, deve richiamare tra 20 gg minimo”.

Eccolo qui, il Coronavirus, Dannato e Bastardo. Fonte di nascondiglio e fuga dei così detti Furboni.

Questo è successo, abbiamo avuto aziende, e considerate che come pagate VOI il carburante subito, lo paghiamo anche noi ‘Petrolieri già pieni di Virus’, per raffinarlo, distribuirlo e renderlo disponibile sulla Rete Carburanti.

Ma i bombardamenti in Libia a causa del Coronavirus ci sono stati? Eh si, ci sono stati.

E le violenze in alcune zone del mondo sui minori, ci sono state? Eh si, ci sono state.

E la violenza sulle donne? Eh si, anche quella non si è fermata.

Coronavirus, sai quante persone ti vorrebbero……

Coronavirus ti lancio una sfida: perché non fai morire le persone del tuo virus e blocchi le morti per altre brutte malattie?

Retorica, NO, NO e NO. Caro Coronavirus, TU non sei NESSUNO, sei solo un vigliacco, fermi solo quello che vuoi, fai pensare che puoi fermare tutto, ma invece non è così, ed alla fine anche tu finirai in una grande delusione, per essere stato, in parte, un bluff che ha voluto cavalcare le cronache delle prima pagine internazionali per qualche settimana, ma alla fine, vali molto meno di noi e sei anche ‘debole’, perché, se proprio volevi essere forte, avresti Fermato Tutto.

Hai fregato anche quelle persone che volevano fare vacanza lavorativa grazie a te, ma che, alla fine, sono state vittime delle loro stesse fobie e si sono ritrovate in vacanza, ma chiuse in casa. Oltre il danno anche la beffa.

Ma che virus sei? Ritornatene a casa tua, in Italia di questi Virus ne abbiamo da vendere. Tutti grandi VIRUS che alla fine, non fanno niente se non un po’ di solletico e, ovviamente, di allergia.

Ti stai comportando con un Egoismo come i Politici dell’Uomo solo al comando. Vuoi tutta l’attenzione su di te, ma prima o poi finirai come i leader politici di questi ultimi tempi: sono scomparsi e nei sondaggi vivacchiano.

E comunque GRAZIE infinite, caro Coronavirus, perché ci hai aiutato a distrarci dalle corse quotidiane e da una realtà di vita che forse è più pesante di te, ma, cosa importante, ci hai aiutato a capire che siamo ESSERI Umani grandi e fortiche abbiamo paura però anche della nostra stessa ombra. PUNTO

