La pandemia di coronavirus, sospettata di provenire da pipistrelli e pangolini, ha portato il rischio che i virus che saltano dalla fauna selvatica all’uomo si focalizzino completamente.

Questi salti si verificano spesso ai margini delle foreste tropicali del mondo, dove la deforestazione sta portando sempre più le persone a contatto con gli habitat naturali degli animali. Febbre gialla, malaria, encefalite equina venezuelana, Ebola – tutti questi agenti patogeni si sono riversati da una specie all’altra ai margini delle foreste.

Abbiamo studiato queste e altre zoonosi mentre si diffondono in Africa, Asia e nelle Americhe. Abbiamo scoperto che la deforestazione è stata un tema comune.

Più della metà della deforestazione tropicale del mondo è guidata da quattro materie prime: manzo, soia, olio di palma e prodotti in legno. Sostituiscono le foreste tropicali mature e biodiversità con campi e pascoli monocrop. Poiché la foresta è degradata frammentaria, gli animali che vivono ancora in frammenti isolati di vegetazione naturale lottano per esistere. Quando gli insediamenti umani invadono queste foreste, il contatto uomo-fauna selvatica può aumentare e anche nuovi animali opportunistici possono migrare.

La diffusione della malattia risultante mostra l’interconnessione di habitat naturali, gli animali che abitano al suo interno e gli esseri umani.

La febbre gialla, un’infezione virale trasmessa dalle zanzare, notoriamente fermò i progressi sul Canale di Panama nel 1900 e modellò la storia delle città della costa atlantica da Filadelfia a Rio de Janeiro. Sebbene un vaccino contro la febbre gialla sia disponibile dagli anni ’30, la malattia continua ad affliggere 200.000 persone all’anno, un terzo dei quali muore, principalmente in Africa occidentale.

Il virus che lo provoca vive nei primati ed è diffuso dalle zanzare che tendono ad abitare in alto nel baldacchino dove vivono questi primati.

All’inizio degli anni ’90, è stato segnalato per la prima volta un focolaio di febbre gialla nella valle del Kerio in Kenya, dove la deforestazione aveva frammentato la foresta. Tra il 2016 e il 2018, il Sud America ha visto il suo maggior numero di casi di febbre gialla negli ultimi decenni, causando circa 2.000 casi e centinaia di morti. L’impatto è stato grave nella foresta atlantica estremamente vulnerabile del Brasile, un hotspot di biodiversità che si è ridotto al 7% della sua copertura forestale originale.

È stato dimostrato che la riduzione dell’habitat concentra le scimmie urlatrici – uno dei principali ospiti della febbre gialla sudamericana. Uno studio sulla densità dei primati in Kenya ha inoltre dimostrato che la frammentazione delle foreste ha portato a una maggiore densità di primati, che a sua volta ha portato i patogeni a diventare più diffusi.

La deforestazione ha portato a chiazze di foresta che hanno sia concentrato gli ospiti primati sia favorito le zanzare che potevano trasmettere il virus all’uomo.

Proprio come i patogeni della fauna selvatica possono saltare agli umani, gli esseri umani possono infettare la fauna selvatica.

La malaria di Falciparum uccide centinaia di migliaia di persone ogni anno, specialmente in Africa. Ma nella foresta tropicale atlantica del Brasile, abbiamo anche trovato un tasso sorprendentemente alto di Plasmodium falciparum (il parassita della malaria responsabile della malaria grave) che circola in assenza di esseri umani. Ciò solleva la possibilità che questo parassita possa infettare le nuove scimmie del mondo. Altrove in Amazzonia, le specie di scimmie sono state infettate naturalmente. In entrambi i casi, la deforestazione potrebbe aver facilitato l’infezione crociata.

Noi e altri scienziati abbiamo ampiamente documentato le associazioni tra deforestazione e malaria in Amazzonia, dimostrando come le zanzare portatrici di malaria e i casi di malaria umana siano fortemente collegati all’habitat deforestato.

Un altro tipo di malaria, il Plasmodium knowlesi, noto per circolare tra le scimmie, è diventato un problema per la salute umana oltre un decennio fa nel sud-est asiatico. Numerosi studi hanno dimostrato che le aree che sostengono tassi più elevati di perdita delle foreste presentavano anche tassi più elevati di infezioni umane e che i vettori di zanzare e gli ospiti di scimmie attraversavano una vasta gamma di habitat, inclusa la foresta disturbata.

L’encefalite equina venezuelana è un altro virus trasmesso dalle zanzare che si stima causi decine a centinaia di migliaia di esseri umani per sviluppare malattie febbrili ogni anno. Infezioni gravi possono portare a encefalite e persino alla morte.

Nella provincia di Darien in Panama, abbiamo scoperto che due specie di roditori avevano tassi di infezione particolarmente elevati con il virus dell’encefalite equina venezuelana, il che ci porta a sospettare che queste specie possano essere gli ospiti della fauna selvatica.

Una delle specie, il ratto spinoso di Tome, è stata anche implicata in altri studi. L’altro, il topo di canna a coda corta, è anche coinvolto nella trasmissione di malattie zoonotiche come l’hantavirus e forse il virus Madariaga, un virus dell’encefalite emergente.

Mentre il ratto spinoso di Tome si trova ampiamente nelle foreste tropicali nelle Americhe, occupa prontamente ricrescita e frammenti di foresta. Il topo dalla canna corta preferisce l’habitat ai margini delle foreste e confina con i pascoli del bestiame.

Man mano che la deforestazione in questa regione avanza, questi due roditori possono occupare frammenti di foresta, pascoli di bestiame e la ricrescita che si verifica quando i campi sono incolti. Le zanzare occupano anche queste aree e possono portare il virus all’uomo e al bestiame.

Le malattie trasmesse da vettori non sono le uniche zoonosi sensibili alla deforestazione. L’ebola è stata descritta per la prima volta nel 1976, ma i focolai sono diventati più comuni. L’epidemia 2014-2016 ha ucciso oltre 11.000 persone nell’Africa occidentale e ha attirato l’attenzione sulle malattie che possono diffondersi dalla fauna selvatica all’uomo.

Il ciclo naturale di trasmissione del virus Ebola rimane sfuggente. I pipistrelli sono stati coinvolti, con possibili animali addizionali che mantengono la trasmissione “silenziosa” tra i focolai umani.

Sebbene la natura esatta della trasmissione non sia ancora nota, diversi studi hanno dimostrato che la deforestazione e la frammentazione delle foreste erano associate a focolai tra il 2004 e il 2014. Oltre a concentrare eventualmente gli ospiti della fauna selvatica di Ebola, la frammentazione può servire da corridoio per gli animali che trasportano agenti patogeni diffondere il virus su vaste aree e può aumentare il contatto umano con questi animali lungo il margine della foresta.

Mentre l’origine dell’epidemia di SARS-CoV-2 non è stata dimostrata, è stato rilevato un virus geneticamente simile nei pipistrelli a ferro di cavallo intermedi e nei pangolini Sunda.

La gamma del pangolino Sunda – che è in grave pericolo di estinzione – si sovrappone alla mazza a ferro di cavallo intermedia nelle foreste del sud-est asiatico, dove vive in cavità mature. Con la riduzione dell’habitat della foresta, i pangolini potrebbero anche sperimentare una maggiore densità e suscettibilità ai patogeni?

Infatti, in piccoli frammenti di foreste urbane in Malesia, il pangolino della Sunda è stato rilevato anche se la diversità complessiva dei mammiferi era molto più bassa di un tratto comparativo di foresta contigua. Ciò dimostra che questo animale è in grado di persistere in foreste frammentate dove potrebbe aumentare il contatto con l’uomo o altri animali che possono ospitare virus potenzialmente zoonotici, come i pipistrelli. Il pangolino di Sunda viene cotto in camicia per la sua carne, pelle e squame e importato illegalmente dalla Malesia e dal Vietnam in Cina. Un mercato umido a Wuhan che vende tali animali è stato sospettato come fonte dell’attuale pandemia.

Ci sono ancora molte cose che non sappiamo su come i virus passano dalla fauna selvatica all’uomo e cosa potrebbe guidare quel contatto.

I frammenti di foresta e i loro paesaggi associati che circondano la foresta, i campi agricoli e i pascoli sono stati un tema ripetuto nelle zoonosi tropicali. Mentre molte specie scompaiono quando le foreste vengono ripulite, altre sono state in grado di adattarsi. Quelli che si adattano possono diventare più concentrati, aumentando il tasso di infezioni.

Date le prove, è chiaro che gli esseri umani devono bilanciare la produzione di cibo, materie prime forestali e altri beni con la protezione delle foreste tropicali. La conservazione della fauna selvatica può tenere sotto controllo i loro agenti patogeni, prevenendo lo spillover zoonotico e, in ultima analisi, anche a beneficio degli esseri umani.

Traduzione dell’articolo ‘How deforestation helps deadly viruses jump from animals to humans’ di Amy Y. Vittor, University of Florida, Gabriel Zorello Laporta, Faculdade de Medicina do ABC, Maria Anice Mureb Sallum, Universidade de São Paulo per ‘The Conversation’

