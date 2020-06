Nelle ultime settimane il razzismo e le proteste globali in seguito alla morte dell’afroamericano George Floyd hanno travolto non solo gli Stati Uniti, ma tutto il mondo.

Episodi di razzismo ci sono anche in Cina e ci sono stati anche durante la pandemia di Coronavirus. Il razzismo contro i nigeriani – e altri africani – infatti non è una novità. La storia Africa-Cina – afferma Abdul-Gafar Tobi Oshodi della Lagos State University – è segnata dalla solidarietà, ma anche ammaccata dal razzismo vecchio e nuovo e nulla in questo momento suggerisce che la situazione attuale cambierà drasticamente.

Un video è emerso il 10 aprile di un diplomatico nigeriano in Cina, Razaq Lawal, criticando pubblicamente il maltrattamento dei suoi compatrioti a Guangzhou da parte di funzionari cinesi. Lawal ha protestato che i nigeriani sono stati tenuti in quarantena COVID-19 oltre i normali 14 giorni per i cittadini cinesi e che i funzionari cinesi hanno sequestrato i loro passaporti. Invece, ha sottolineato, il governo nigeriano non ha trattato i cittadini cinesi che vivono in Nigeria in modo diverso dai suoi stessi cittadini.

Il video ha attirato l’ira dei nigeriani e del governo nigeriano. La portavoce della Camera dei rappresentanti della Nigeria, Femi Gbajabiamila, ha chiesto risposte all’ambasciatore cinese in Nigeria, Zhou Pingjian. All’incirca nello stesso periodo la Nigerian Medical Association stava protestando contro una decisione del governo di invitare un team medico cinese ad aiutare nella lotta contro COVID-19.

Secondo Tobi Oshodi, negli ultimi dieci anni, incidenti hanno continuato a ripetersi. Ciò nonostante l’affermazione del ministro degli Esteri della Nigeria, Geoffrey Onyeama, secondo cui la Nigeria “farebbe passi definitivi contro la Cina”.

Le relazioni ufficiali, spiega l’esperto della Lagos State University, risalgono al febbraio 1971, quando la Nigeria stabilì relazioni diplomatiche con la Cina. Ma i contatti tra ordinari nigeriani e cinesi precede la guerra civile biafrana del 1967-70. Sebbene alcuni sostengano che la Cina abbia sostenuto le forze biafrane contro il governo nigeriano, nessun governo del dopoguerra in Nigeria ha confermato il coinvolgimento di Pechino.

Insieme ad altri Paesi africani, la Nigeria ha sostenuto la Cina, al posto di Taiwan, come autentico rappresentante del popolo cinese nel 1975. Seguirono visite bilaterali di alto livello, preparando il terreno per un aumento degli scambi. Sebbene dati precisi siano difficili da trovare, il commercio tra Nigeria e Cina ha galoppato da circa 1,8 miliardi di dollari nel 2003 a 13,5 miliardi di dollari nel 2018.

Con il crescere della relazione, sempre più nigeriani stabilirono rapporti commerciali e di altro tipo in Cina.

Il maltrattamento dei nigeriani deve, tuttavia, essere compreso, secondo il Docente della Lagos State University, nel più ampio maltrattamento degli africani in Cina. Ciò può essere fatto risalire agli anni ’60, quando gli studenti africani iniziarono ad arrivare in Cina. Si intensificò negli anni ’70 e ’80 quando vi furono proteste contro e da parte di africani in Cina.

Per coincidenza, un incidente storico che ha portato alla morte di un nigeriano è avvenuto nel 2009 a Guangzhou, dove i nigeriani sono stati recentemente maltrattati. Ha portato a proteste da parte di nigeriani e altri africani, “chiedendo giustizia alla polizia cinese dopo che gli ufficiali hanno cacciato l’uomo da un grattacielo in una stretta repressa alla sicurezza dei sovrastanti illegali in città quest’anno”.

Nel 2012 – spiega Tobi Oshodi – c’è stata un’altra protesta degli africani a Guangzhou per la morte di un nigeriano in detenzione della polizia e la riluttanza della Nigeria a denunciare azioni cinesi nel corso degli anni sia il motivo principale per cui persiste lo status quo.

Mentre dipinge pubblicamente un quadro di uguaglianza, la Cina continua a dominare le relazioni con la Nigeria. Lo vediamo – dice l’esperto della Lagos State University- negli scambi squilibrati, nella crescente dipendenza della Nigeria dalla Cina e nella crescente importanza della Cina in Africa. Molta attenzione è stata data alla questione della contraffazione, delle droghe adulterate e scadenti e di altri prodotti importati dalla Cina in Nigeria.

Già in passato Tobi Oshodi aveva indicato la debolezza del governo nigeriano nel rispondere al maltrattamento dei suoi cittadini da parte delle compagnie cinesi, creando uno spazio per le risposte civili e incivili di attori non statali.

Importanti sono gli investimenti cinesi in Nigeria: un buon numero di multinazionali cinesi e piccole aziende operano in Nigeria. Le società cinesi in Nigeria stanno costruendo strade e ferrovie, aeroporti e infrastrutture di telecomunicazione indispensabili. Attualmente ci sono circa 218 aziende cinesi registrate in Nigeria. Sono coinvolti in diversi settori: costruzioni, arredamento, cibo e bevande, bellezza e impianti di assemblaggio di prodotti, tra gli altri.

Nel frattempo, il deficit commerciale della Nigeria contro la Cina rimane enorme. Tra il 2015 e il 2018, ad esempio, il deficit commerciale si è attestato a 6,83 trilioni (che scambia oggi per circa $ 17,5 miliardi) a favore della Cina. Ciò afferma che al momento la Cina ne beneficia di più. Sebbene i dati precisi restino difficili da ottenere, si stima che il commercio totale tra i due paesi tra il 2015 e il 2018 sia stato di circa 49 miliardi di dollari. Ciò significa che le merci importate dalla Cina in Nigeria in quel periodo erano circa 17,5 miliardi di dollari in più rispetto a quelle esportate dalla Nigeria in Cina. In ogni caso, una parte significativa delle esportazioni della Nigeria in Cina è un prodotto primario: il petrolio.

Con il crollo del prezzo del greggio e una recessione economica globale causata dal nuovo coronavirus, la Nigeria ha bisogno di investimenti e prestiti cinesi ora più che mai.

E poi la Cina è uno dei maggiori finanziatori di grandi progetti in Nigeria. Questi includono 874 milioni di dollari per i 187 km dalla ferrovia Abuja-Kaduna; la superstrada Lagos-Ibadan da 1,2 miliardi di dollari, 312 km; le linee ferroviarie da $ 1,1 miliardi di Kano-Kaduna e i terminal dell’aeroporto da $ 600 ad Abuja, Lagos, Port Harcourt e Kano.

Una stima pone il costo attuale dei progetti cinesi a 47 miliardi di dollari. Molti di questi sono finanziati da prestiti cinesi. Sarà difficile per un Paese che fa così tanto affidamento sulla Cina agire contro Pechino.

Con i bassi standard di lavoro nella stessa Cina e la debolezza delle istituzioni in Nigeria per controllare gli abusi periodici dei nigeriani da parte delle società cinesi, le probabilità sembrano basse che i politici e il governo nigeriani possano – o possano – rispondere seriamente al maltrattamento nigeriano in Cina.

L’ultimo maltrattamento dei nigeriani in Cina è comunque, secondo Oshobi, un’ammaccatura sulle relazioni Nigeria-Cina. Ma se le relazioni devono progredire, devono essere affrontate almeno due questioni importanti. In primo luogo, il governo cinese deve fare di più per educare la sua gente, rendendo i cittadini cinesi sensibili ai problemi del razzismo.

In secondo luogo, i cittadini cinesi in Cina devono capire che le loro azioni potrebbero avere implicazioni per i loro connazionali in Africa. Ciò potrebbe influire sulla rilevanza a lungo termine della Cina in Africa come partner. Ma questi problemi non riguardano solo i cittadini cinesi.

