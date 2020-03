Il numero di decessi e infezioni causati dalla pandemia globale di coronavirus è ora maggiore al di fuori della Cina, dove è iniziata l’epidemia, che all’interno del Paese. Italia, Iran e Corea del Sud sono stati tra i paesi più colpiti dal virus.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Giappone ha registrato 814 casi a partire dal 17 marzo. Anche tenendo conto dei 712 casi della nave da crociera Diamond Princess, che è stata ormeggiata nel porto di Yokohama per oltre tre settimane come virus sparsi tra i passeggeri e l’equipaggio, i casi in Giappone sono poco più 900 e solo 32 decessi. Oggi, il governo giapponese ha deciso di bloccare il divieto di ingresso ai cittadini italiani, per un totale di 38 Paesi.

Quindi perché il tasso di infezione è relativamente basso, data la vicinanza del Giappone alla Cina? Secondo Hiroaki Richard Watanabe dell’University of Sheffield, la risposta principale sembra essere che il Giappone non ha condotto test approfonditi sul coronavirus, soprattutto in confronto a paesi come la Corea del Sud e l’Italia, che hanno fatto molti test.

Ciò potrebbe avere a che fare, dice Watanabe, con il sistema decisionale giapponese. Il primo ministro e l’ufficio del gabinetto giapponesi hanno aumentato il loro potere di elaborare politiche a seguito di riforme amministrative dagli anni ’90, mentre il potere dei parlamentari è diminuito in una certa misura.

Tuttavia, nonostante ciò, la politica del Giappone nei confronti del coronavirus sembra incentrata sulle discussioni in occasione di riunioni di esperti sotto la giurisdizione del Ministero della sanità, del lavoro e del welfare (MHLW). Sebbene l’ufficio del primo ministro Shinzo Abe abbia avuto un ruolo nel prendere decisioni per prevenire la diffusione del coronavirus convocando diverse riunioni, tali decisioni si basavano sulle raccomandazioni politiche degli esperti del MHLW.

Le riunioni di esperti del MHLW sono state condotte dal direttore del National Institute of Infectious Diseases (NIID). La priorità del NIID erano le indagini epidemiologiche e le sue raccomandazioni politiche erano volte a test di “alta qualità” piuttosto che a fornire cure mediche flessibili al maggior numero possibile di pazienti.

Fino a metà febbraio, afferma Watanabe, l’MHLW ha permesso che i test di reazione a catena della polimerasi, che impiegano tra le tre e le sei ore per mostrare un risultato, possano essere condotti solo nei centri di sanità pubblica. Insieme al divieto del MHLW di utilizzare semplici metodi di prova forniti da società private per evitare risultati e dati imprecisi, la limitata disponibilità dei test di coronavirus ha causato una grave carenza della capacità dei test.

Rispetto al numero di test condotti in Corea del Sud (oltre 248.000 finora), il numero in Giappone è stato di poco più di 10.000. Per Watanabe, il numero limitato di test era dovuto alla lenta risposta burocratica, che è stata riscontrata anche nella scarsa gestione delle crisi da parte dell’MHLW del caso Diamond Princess.

Il sospetto era che il governo avesse condotto solo un piccolo numero di test in Giappone per nascondere la portata e la gravità dell’infezione, in parte a causa della determinazione dell’amministrazione Abe di tenere le Olimpiadi del 2020 a Tokyo.

Solo all’inizio di marzo, dopo le crescenti critiche, il MHLW ha deciso di consentire l’uso di kit di test più semplici negli ospedali privati ​​e di coprire i costi dei test con l’assicurazione sanitaria nazionale. Tuttavia, è ancora necessario ottenere l’approvazione di un medico autorizzato per eseguire un test privatamente.

Altri fattori, afferma Watanabe, potrebbero aver contribuito al tasso relativamente basso di infezione da coronavirus in Giappone, come la raccomandazione del governo di chiudere le scuole fino all’inizio delle vacanze di primavera e la cancellazione di eventi sportivi e concerti. Tuttavia, queste misure sono state adottate anche da altri governi in tutto il mondo e il loro impatto è difficile da misurare. E la decisione di Abe di chiudere le scuole senza consultare il proprio partito, i partiti di opposizione, i governatori e i comitati di istruzione delle prefetture del Giappone, è stata severamente criticata.

La reputazione dei giapponesi per la pulizia può essere rilevante, sebbene anche il suo impatto sia difficile da misurare. Anche la mancanza in Giappone di agenzie governative ben finanziate per la prevenzione delle malattie può essere rilevante. Il NIID giapponese potrebbe non essere in grado di guidare il compito di prevenire le malattie diffuse.

C’è anche la questione di ciò che il governo giapponese ha appreso sulla gestione delle crisi dal disastro nucleare di Fukushima nel 2011. Esiste ancora il problema dell’insufficiente coordinamento tra i ministeri del governo e tra il governo e il settore privato identificato.

La cattiva gestione della crisi del coronavirus ha anche portato al crollo dei prezzi delle azioni e ha avuto un impatto catastrofico sull’economia e sulla società giapponese. Il Giappone ha bisogno di una migliore gestione delle crisi, con una leadership politica più forte e più chiara da parte del primo ministro e un migliore coordinamento tra le istituzioni politiche.

