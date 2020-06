La mancanza alimentare e la violenza sono diventatati compagni intimi in Sudafrica durante il blocco di Covid-19 quando sono sorti conflitti anche sui pacchi alimentari.

In Sudafrica- afferma Chandré Gould dell’ISS Africa – è stato scoperto che l’insicurezza alimentare raddoppia il rischio di perpetrazione di violenza di coppia, poiché l’insicurezza alimentare influenza la nostra salute mentale e le nostre relazioni.

La fame non è stata causata dalla diffusione di COVID-19, ma le misure per contenere il virus hanno aggravato una pandemia a lungo termine di disuguaglianza e povertà. L’indagine demografica e sanitaria sudafricana del 2016 afferma che la crescita fisica del 27% dei bambini sotto i cinque anni in Sudafrica è stentata perché non ricevono abbastanza nutrizione.

L’alimentazione è fondamentale per il rendimento scolastico e il successo nel mercato del lavoro. Quindi non riuscire a garantire a tutte le persone sudafricane un cibo sufficientemente nutriente ha conseguenze devastanti per lo sviluppo come nazione.

La sicurezza personale e lo sviluppo nazionale sono reciprocamente dipendenti e la fame fa parte di un complesso gruppo di problemi sociali. COVID-19 ha messo a nudo questa realtà prevalente. Ma, dice Chandré Gould, il virus offre anche un’opportunità per combattere la fame, anche perché la sicurezza alimentare ha finalmente scalato l’agenda per le imprese, le organizzazioni non governative (ONG) e i donatori. Il problema è l’incapacità delle persone di accedere e permettersi il cibo.

Una sfida è la mancanza di informazioni affidabili sull’entità del problema e sul numero di persone che necessitano di sostegno alimentare. Un altro è alti costi alimentari. Mentre il prezzo dei beni di base è aumentato solo marginalmente da marzo, le famiglie a basso reddito affrontano prezzi più elevati perché il blocco ha limitato la loro capacità di acquistare da commercianti informali o fare acquisti.

Secondo Gould, il gruppo Giustizia economica e dignità di Pietermaritzburg ha seguito il costo di 38 articoli di base. È emerso che un mese di cibo per una famiglia media costa R3 470 – molto più di qualsiasi sovvenzione governativa e molto più di quanto guadagnino molti sudafricani impiegati.

C’è anche il rischio che l’approvvigionamento alimentare venga politicizzato, con recenti rapporti di consiglieri locali che favoriscono i membri del partito politico per i pacchi alimentari. La campagna Each One Feed One della Nelson Mandela Foundation ha visto come la corruzione a livello locale influisca negativamente sulla distribuzione del cibo.

Quindi c’è la questione di quanto costa montare un’operazione per procurarsi e consegnare pacchi alimentari in più siti in tutto il paese. Come sarebbe un’eliminazione delle spese generali per i meccanismi di consegna? E in che modo i fornitori di generi alimentari garantiscono l’accesso al cibo nelle remote aree rurali? Queste sono alcune delle molte sfide che collettivamente dobbiamo affrontare.

In Sudafrica il blocco ha anche stimolato molte nuove interessanti iniziative di imprese sociali, società e gruppi di interesse. Sono emerse nuove collaborazioni tra ONG, chiese e aziende con un impegno condiviso per fornire cibo alle persone che ne hanno più bisogno. Le comunità si sono mobilitate per sostenere coloro che non possono permettersi il cibo.

Gli strumenti digitali hanno consentito la condivisione delle informazioni sulla distribuzione alimentare e la crisi sta costringendo le ONG, le imprese, le organizzazioni di beneficenza, le organizzazioni governative e le comunità a muoversi più velocemente, a lavorare insieme e a ripensare le catene di approvvigionamento alimentare. Il Comitato per la sicurezza alimentare di Gauteng utilizza le capacità tecnologiche e organizzative del settore privato e una rete di istituzioni e ONG, per acquistare, imballare e distribuire pacchi alimentari alle comunità.

Sembra anche che ci sia un crescente “ascolto sociale” da parte dello stato. Il governo sta prendendo atto delle tendenze nelle conversazioni sui social media e ha una consapevolezza più profonda della sua dipendenza dalla società civile, dalle organizzazioni di fede e dagli intermediari aziendali per integrare l’azione del governo.

Vi sono eccellenti esempi di come le comunità a basso reddito ben organizzate alimentino fino a 20.000 persone al giorno in risposta al cibo

