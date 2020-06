L’America Latina è diventato il nuovo epicentro del coronavirus nel mondo, ma l’Uruguay ha finora evitato la devastazione che imperversa nel resto della regione.

Secondo Jennifer Pribble, Docente di Politica internazionale dell’University of Richmond, al 14 giugno, il Paese ha 847 casi confermati COVID-19 e 23 decessi. Per popolazione che conta 244 casi e 7 decessi per 1 milione di abitanti, ben al di sotto del vicino Brasile, con 4.001 casi e 201 decessi per milione; e il Cile, con 9.118 casi e 174 morti per milione.

L’Uruguay si è mosso rapidamente a marzo per attuare il distanziamento sociale, i test e la ricerca dei contagi nella comunità, sebbene il presidente Luis Alberto Lacalle Pou non abbia mai decretato un blocco. Uffici e negozi sono rimasti aperti e i bambini uruguaiani torneranno a scuola entro il 29 giugno.

Per evitare la tragedia che si sta svolgendo nelle vicinanze, afferma Jennifer Prible, l’Uruguay continua la sua tradizione di invertire le tendenze regionali: il Paese si è distinto da tempo per la sua vibrante democrazia, la bassa disuguaglianza e le politiche sociali. Nel 2016, infatti, il 57% degli uruguaiani era soddisfatto della democrazia, rispetto al 47% degli argentini, al 34% dei brasiliani e al 40% dei cileni, secondo il Progetto di opinione politica dell’America latina della Vanderbilt University. Nel 2016, il 65% degli uruguaiani ha espresso anche il proprio sostegno alle istituzioni.

Gli uruguaiani, spiega la Docente della Richmond University, hanno buone ragioni per fidarsi del sistema. L’ampio stato sociale del Paese offre un accesso quasi universale a pensioni, assistenza all’infanzia, assistenza sanitaria, istruzione e sostegno al reddito per i poveri.

L’Uruguay ha anche uno dei più piccoli divari dell’America Latina tra ricchi e poveri ed è stato tra i primi Paesi al mondo per aver legalizzato l’uso della cannabis nel 2013.

Ma anche nel secolo scorso, conferma Jennifer Pribble, l’Uruguay aveva mostrato la sua capacità innovativa in molti campi. Sotto il Presidente José Batlle y Ordoñéz, che guidò il paese dal 1903 al 1907 e dal 1911 al 1915, l’Uruguay ottenne un’assicurazione di disoccupazione, pagò un congedo di maternità e divorzi su richiesta della moglie. Nel 1915, i lavoratori uruguaiani divennero i lavoratori latinoamericani per ottenere una giornata lavorativa di 8 ore e nel 1943 il governo aveva istituito un sistema di trattative salariali collettive, che permetteva ai sindacati di contrattare con i datori di lavoro e il governo per fissare gli stipendi.

L’Uruguay ha subito un altro periodo di forte sviluppo nei primi anni 2000 sotto il partito di sinistra Ampente. Tra le altre riforme fatte durante questo periodo, nel 2005 il presidente Tabaré Vázquez ha riportato in auge i diritti di contrattazione collettiva, che era stato sventrato negli anni ’90. Di conseguenza, i salari sono aumentati, i lavoratori irregolari hanno ottenuto contratti di lavoro e le condizioni di lavoro sono migliorate – risultati significativi in ​​una regione che lotta per garantire un’occupazione stabile e ben retribuita.

Tra il 2010 e il 2015, il successore di Vazquez, José Mujica, ha legalizzato l’aborto e il matrimonio tra persone dello stesso sesso oltre alla cannabis ricreativa. Sebbene il candidato del Frente Amplio abbia perso per poco le elezioni presidenziali del 2019 in Uruguay, il partito rimane la forza politica dominante e gli uruguaiani sostengono in modo schiacciante programmi di welfare. Ciò rende improbabile che il presidente di centro destra Lacalle Pou, entrato in carica a marzo poco prima della pandemia, cambierà radicalmente rotta.

L’Uruguay ha delle sfide. È stato lento affrontare la discriminazione razziale e un aumento del tasso di abbandono scolastico. Tuttavia, il Paese sta resistendo molto bene alla pandemia di COVID-19. Sebbene non abbia eliminato il virus, come la Nuova Zelanda di dimensioni simili, l’Uruguay è uno dei pochi Paesi in cui è stata gestita in maniera attiva la malattia.

Le caratteristiche uniche dell’Uruguay probabilmente hanno aiutato. La fiducia politica incoraggia le persone a seguire le raccomandazioni di salute pubblica e un forte stato sociale fornisce sostegno al reddito e assistenza sanitaria affidabile per aiutare a rallentare l’infezione.

