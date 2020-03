La risposta di Singapore al coronavirus è stata sostenuta da molti in tutto il mondo come modello. A partire da questa settimana, il paese ha avuto 266 casi totali (con zero morti) e il suo tasso di infezione è molto più lento rispetto al resto del mondo.

La prima cosa che ha aiutato la sua risposta, afferma Dale Fisher dell’ Infection Control, National University Hospital alla National University of Singapore, è stata che era pronta prima che lo scoppio avvenisse anche a causa della crisi della SARS del 2002-03.

Singapore era consapevole allora che la sua infrastruttura non era pronta per un focolaio di questo tipo. Quindi, negli anni successivi, sono stati costruiti ospedali per l’isolamento, sono state create più sale a pressione negativa e è stata istituita una legislazione.

Quindi, il 31 dicembre, quando il mondo venne a conoscenza del coronavirus in Cina, Singapore iniziò a prepararsi. Quando l’Organizzazione mondiale della sanità dichiarò un’emergenza per la salute pubblica alla fine di gennaio, era pronta.

A febbraio, afferma Dale Fisher, Singapore ha chiarito di nuovo che questo virus aveva il potenziale per avere importanti conseguenze sulla salute, sociali ed economiche.

Anche il resto dell’Asia era chiaramente spaventato e si affrettava a prepararsi: Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud. Non c’era confusione nella mente di questi paesi su cosa potesse fare questo virus.

Eppure, altre parti del mondo non si stavano preparando. Singapore non ha permesso ai pazienti positivi di rientrare nella comunità, sostiene Dale Fisher. Anche la Cina non lo ha fatto. Wuhan creò 50.000 letti d’ospedale in due grandi ospedali temporanei. Questi non erano ospedali per malati, erano tutti i casi lievi che Australia, Europa e Stati Uniti mandano a casa.

La quarantena domestica non è facile. Se hai intenzione di tenere le persone a casa, devi essere davvero sicuro che non le stiano trasmettendo.

A Singapore, si pensa sia meglio tenere quelle persone a casa e prendersene cura altrove fino a quando il virus non sarà chiaro. Le persone con casi lievi sono tenute negli ospedali – abbiamo abbastanza spazio per riunire tutti gli aspetti positivi.

Se hai intenzione di occuparti delle persone a casa, come si può sapere che rispettano le regole di autoisolamento? Facendo il monitoraggio del telefono? Facendo controlli casuali abbastanza regolarmente? Ci sono sanzioni abbastanza severe da spaventare le persone dal disobbedire?

Singapore, risponde Dale Fisher, ha squadre di tracciamento dei contatti, che identificano tutti i contatti di una persona infetta e li chiamano. Spesso queste persone hanno sintomi precoci e provvederemo a farle raccogliere e testare.

Singapore ha iniziato subito con i nostri test. Meno dell’1% dei nostri test è positivo, il che riflette solo quanti test stanno facendo. Se le persone non hanno sintomi, vengono messe in quarantena domestica. E la quarantena domestica è molto severa. Un paio di volte al giorno, si riceve un SMS e dovrai fare clic su un link che mostrerà dove si trova il tuo telefono.

Nel caso in cui imbrogliate e lasciate il telefono a casa con qualcun altro, il governo ha persone che bussano alle porte di tanto in tanto. Le sanzioni sono piuttosto dure.

I messaggi inviati sono: ‘se sei malato, resta a casa. Se sei malato e hai avuto contatti con un paziente COVID-19, entra per un test. Se non riesci a stare a casa e devi uscire, indossa una maschera. Se tossisci, tossisci nel gomito. Evita la folla, in particolare al chiuso’.

A tutti gli altri, si chiede allontanamento sociale. Per i proprietari di ristoranti e bar, cerca di ridurre il numero di persone nelle tue attività. Le persone sanno cosa fare e sanno se c’è un blocco, saranno chiuse. Ci sono molti affari e entrate da perdere.

Tutti capiscono e si adattano. Se non si adattano, i negozi vengono chiusi. C’è una grande trasparenza. C’è già una grande fiducia nel governo, quindi è di grande aiuto.

Anche il messaggio del governo è coerente: forniscono gli ultimi numeri e dicono cosa sta succedendo in altri paesi e cosa potrebbe essere necessario fare a Singapore. E’ stata creata una campagna di sensibilizzazione pubblica con cartoni animati. Questo è un mezzo alternativo con cui le persone potrebbero connettersi. Sono molto popolari, con oltre 1 milione di visualizzazioni online. L’Organizzazione mondiale della sanità li sta ora traducendo in altre lingue.

È abbastanza noto che i bambini sono asintomatici o hanno solo una malattia lieve, quindi non c’erano ragioni reali per chiudere le scuole. Se chiudi le scuole, qual è il fattore scatenante per riaprirle?

A Singapore, si vuole che la vita continui normalmente, che imprese, chiese, ristoranti e scuole restino aperti. Tutto procede con le modifiche necessarie e continui a farlo fino a quando non c’è un vaccino o un trattamento.

Durante i test, la soglia per ottenere un test è piuttosto bassa. Per la prima settimana, sono state testate solo persone provenienti dalla provincia di Wuhan o Hubei, e poi chiunque fosse stato in Cina negli ultimi 14 giorni.

Entro la fine di gennaio, tutti gli ospedali pubblici hanno iniziato a fare dei test. Si è poi passati allo screening avanzato: è stato testato chiunque venisse in ospedale con una malattia respiratoria, chiunque fosse stato in contatto con un paziente COVID-19. Ora se si è un membro dello staff ospedaliero con un lieve raffreddore, viene fatto un test.

È possibile ottenere un certificato medico che consente di rimanere a casa dal lavoro per cinque giorni. In caso di lavoratore occasionale, c’è anche un aiuto finanziario. Non è niente di speciale. Ma è necessario per contrastare la pandemia.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti