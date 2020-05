La comunità coreana LGBTQ + sapeva di prepararsi a un assalto anti-gay dopo che è emerso che una persona con un’infezione asintomatica COVID-19 aveva fatto festa a Itaewon, un quartiere della vita notturna gay nella capitale della Corea del Sud, Seoul. La comunità è abituata a vergognarsi solo per aver vissuto la propria vita o incolpata per la diffusione di malattie.

Secondo Sini-Petriina Klasto, dell’ University of Sheffield, e Allan C Simpson, dell’University of London. mentre il quartiere di Jongno a Seoul si rivolge in particolare agli uomini gay sotto forma di ristoranti e bar, Itaewon offre una comoda concentrazione di locali gay e sale da ballo. La storia delle infezioni da COVID-19 a Itaewon è nata da King Club, che il 7 maggio ha pubblicato sui social media che a un cliente era stato diagnosticato COVID-19 e che la sede era stata disinfettata.

La notizia di almeno 100 altre infezioni legate al nightclub ha poi scatenato una reazione omofobica contro la comunità LGBTQ +, alimentando una lunga storia di stigmatizzazione guidata dal diritto protestante del paese.

Essere una minoranza sessuale – dicono i due esperti – in Corea non è illegale e le persone transgender sono in grado di transitare. Ma non vi è riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso (matrimonio o altro) e l’assenza di una legislazione antidiscriminazione globale significa che i diritti delle minoranze sessuali sono in gran parte non protetti. Sia i gay che le persone transessuali continuano a subire discriminazioni nell’esercito. Questo è un grosso problema in un paese con arruolamento obbligatorio.

Tuttavia, per molti aspetti la comunità LGBTQ + è in grado di vivere con relativa libertà. Luoghi ed eventi in tutta Seoul soddisfano la comunità. Ci sono gruppi teatrali e librerie strani, negozi di giocattoli sessuali bizzarri, ristoranti e caffè – alcuni ufficialmente gay, altri ufficiosamente.

Tutto ciò, affermano i due docenti, è possibile grazie ai numerosi gruppi e organizzazioni di attivisti, i più vecchi dei quali risalgono alla fine degli anni ’80.

Ci sono app di incontri, siti Web e “caffè” online che sono estremamente popolari e non così censurati o pericolosi da usare come in alcune altre parti del mondo. Di conseguenza, mentre alcuni individui LGBTQ + scelgono di non “uscire” dalle loro famiglie, altri lo fanno. Allo stesso tempo c’è un sentimento all’interno della comunità che una pratica occidentale di uscita potrebbe non essere necessaria, che la stranezza e la famiglia possano essere negoziate diversamente.

Al di fuori della bolla coreana LGBTQ +, confermano gli esperti, esiste una convinzione diffusa, compresa nella comprensione del pubblico eterosessuale secondo cui l’omosessualità non esiste in Corea. O se lo fa, non in gran numero. Gli attivisti LGBTQ + lavorano incessantemente per cambiare questa visione e lottare per i loro diritti. Tuttavia, il raggiungimento di risultati tangibili è lento. Soprattutto perché stanno combattendo contro una formidabile forza di cristiani conservatori.

La comunità coreana LGBTQ + è ancora attivamente accusata di diffondere l’AIDS e mettere in pericolo la nazione coreana. Questa narrativa tossica è propagata dalla destra protestante coreana, un sottoinsieme del cristianesimo protestante che combina teologia evangelica conservatrice con conservatorismo sociale e politico.

Una stima delle dimensioni della destra protestante può essere vista nel Consiglio cristiano della Corea, la più grande alleanza cristiana protestante con oltre 12 milioni di membri. Dal 2015 ha organizzato grandi manifestazioni anti-gay in tutto il paese ed è riuscita a bloccare le proposte di legislazione antidiscriminazione nel 2007, 2011 e 2013.

In questo contesto, non sorprende che il diritto protestante avrebbe sostituito l’HIV con COVID-19, se presentato con l’opportunità.

Quando il King Club ha annunciato sui social media che a uno dei suoi clienti era stato diagnosticato COVID-19, la notizia è stata raccolta da Kukmin Daily, un giornale locale con collegamenti alle chiese protestanti. Poco dopo la sua pubblicazione, l’articolo di Kukmin Daily è stato distribuito da altri media, scatenando una reazione omofobica online contro la comunità queer.

Allo stato attuale, in particolare per i gay, sottoporsi al test per il COVID-19 a Seoul vuol dire rischiare di essere cacciati. Essere cacciati rischia di perdere lavoro, amici, persino la famiglia.

Nonostante i valori conservatori della Corea del Sud, in circostanze normali le minoranze sessuali sarebbero in grado di accedere all’assistenza sanitaria come qualsiasi altro cittadino. Ora, pensano gli esperti, a causa della frenesia dei media, si trovano di fronte a una scelta tra rischiare la propria salute rispetto a tutto il resto.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti