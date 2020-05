A seguito della pandemia da coronavirus Covid-19 e delle misure di isolamento, la caduta dell’attività economica mondiale arriverà a livelli che potrebbero addirittura superare la caduta registrata dopo l’esplosione finanziaria di Wall Street, nel 1929, e la crisi finanziaria del 2008. Secondo l’FMI, il crollo dell’economia potrebbe superare il 3% entro il 2020, una cifra simile a quella registrata nel 1930, e molto più elevata della caduta registrata nel 2009. Secondo i dati della Banca mondiale e dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il PIL mondiale è cresciuto costantemente nel periodo 1990-2019, solo un calo è stato registrato a seguito della crisi finanziaria internazionale tra il 2008 e il 2009. Se consideriamo il commercio internazionale come un motore di crescita nell’economia mondiale, le prospettive diventano un po’ più incerte. Secondo l’OMC, quest’anno si prevede un calo tra il 13% e il 32% nel commercio mondiale di merci.

In ogni caso, l’FMI stesso sottolinea che entro il 2021 la crescita potrebbe essere superiore al 5%, il che indica la possibilità di una pronta guarigione nel caso in cui la pandemia sia controllata e un vaccino compaia l’anno prossimo. Allo stesso modo, l’OMC sottolinea che il commercio mondiale potrebbe registrare una ripresa significativa, che aumenterà la crescita del PIL mondiale nel 2021 (21% nell’ipotesi pessimistica e 24% in quella ottimista).

L’economia potrebbe riprendersi, ma non le vite già perse.

Al di là dei confronti storici e delle proiezioni future, è chiaro che il declino dell’attività economica mondiale sarà forte e pronunciato. Le misure adottate dai governi e dalle organizzazioni internazionali appiattiranno -in ogni caso- la curva. È anche vero che sia l’impatto economico che la possibilità di riattivazione non saranno gli stessi per tutti i Paesi. Per l’Argentina, lo stesso FMI prevede una caduta che raddoppia la caduta dell’economia mondiale, il 5,8%, una cifra simile per l’intera regione secondo le proiezioni CEPAL.

Sebbene sia uno shock sistemico, gli shock della crisi rispondono alle dinamiche delle relazioni di potere asimmetriche e alle divergenze nei processi di sviluppo.

Affrontare un calo dell’attività economica per un Paese con il 40% dei poveri come l’Argentina, implica sfide molto più complesse rispetto a quei Paesi in cui la povertà è al 5% o addirittura inferiore, come la Germania o i Paesi nordici.

Né la posizione è simile tra i Paesi che affrontano crisi del debito, come l’Argentina o l’Ecuador, ad altri che hanno la capacità di accedere a finanziamenti esterni.

Come giustamente sottolinea l’economista Florencia Benson, ci sono due modi possibili per definire l’ordine economico post-pandemia con risultati molto diversi per i Paesi periferici. Tutto rimane come prima della pandemia, per tanto si acuiranno le enormi differenze socioeconomiche tra regioni e classi e lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, generando una disuguaglianza sempre più netta tra una ‘specie’ umana di super-ricchi, che otterrà un aumento significativo della loro speranza e qualità della vita, e una grande maggioranza di super-poveri, condannati alla marginalità assoluta. O, al contrario, inizia un periodo di transizione verso un capitalismo dal volto umano, in cui il debito nei confronti dei Paesi sottosviluppati viene condonato, i controlli sul capitale speculativo crescono e gli strumenti di politica pubblica sono progettati per servire la popolazione più colpita dalla crisi.

Ma guardare solo i dati economici implica guardare la metà vuota del bicchiere. C’è un’altra metà del bicchiere che è necessario mostrare. Non si tratta di trasformare uno scenario negativo in uno positivo, ma, al contrario, di spiegare le enormi carenze del sistema mondiale in cui viviamo, dove l’inerzia del suo dispiegamento diventa incompatibile con l’agenda sullo sviluppo sostenibile proposta dalle Nazioni Unite. È sorprendente che il mondo per funzionare abbia bisogno di inquinare, influire sulla qualità della vita di milioni di persone,contribuire alla crescita del riscaldamento globale e, a lungo termine, promuovere, come sostiene l’economista Jeremy Rifkin, l’estinzione stessa dell’essere umano. E’ questa l’economia? Cosa vogliamo recuperare?

Il crollo dell’economia, a seguito dell’isolamento, ha messo in luce tre fenomeni che meritano di essere riconosciuti in quanto riflettono, come sottolinea l’attivista canadese Naomi Klein, la crisi mondiale prima che entrasse in crisi: riduzionedelle emissioni di gas che producono l’effetto serra; miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo; riduzione di alcuni problemi che colpiscono le grandi città come incidenti stradali,tassi di criminalità (rapine, omicidi, ecc.) e inquinamento acustico.

Riduzione delle emissioni di gas che producono l’effetto serra

Greenpeace ha osservato che, a seguito della pandemia, le emissioni di C02 in Cina sono scese a un quarto di quelle generate nel 2019, tra l’inizio di febbraio e marzo di quest’anno. Qualcosa di simile sta accadendo negli Stati Uniti e in Europa. Le ragioni sono molto specifiche: l’attività industriale e la mobilità delle persone che costituiscono le fonti più rilevanti di emissione di questi gas sono diminuite. In ogni caso, la stessa ONG chiarisce che il problema delle famiglie è cresciuto e che, pertanto, la questione è lungi dall’essere risolta. Inoltre, le Nazioni Unite avvertono che i piani di riattivazione previsti per la fine della pandemia potrebbero facilmente compensare la riduzione di questa emissione.

Al di là delle poche speranze che la situazione possa cambiare quasi per magia, la verità è che il rapporto tra il declino dell’attività economica e la riduzione dei gas a effetto serra ci invita a pensare a come costruire un modello di sviluppo compatibile con la salvaguardia dell’ambiente. Alla falsa dicotomia tra economia e salute, dovremo porre la vera dicotomia che è tra economia e ambiente.

Miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo

Il Royal Dutch Meteorological Institute (RKMI)ha misurato gli impatti della quarantena in Europa sulla qualità dell’aria che viene respirata e ha mostrato che tra il 14 e il 25 marzo 2020, rispetto a un periodo simile nel 2019, le emissioni sono diminuite notevolmente di biossido di azoto(NO2). La NASA pubblica immagini che riflettono una riduzione ancora più significativa delle emissioni di questi gas, nella città di Wuhan, dove è iniziata la pandemia.

Queste riduzioni sono dovute principalmente alla scarsa attività industriale e al traffico veicolare. In America Latina, ad esempio, il 37% dell’inquinamento atmosferico deriva dalle emissioni dei trasporti, pertanto i risultati attesi in termini di miglioramento della qualità dell’aria sono ancora più significativi in città come Santiago del Cile, Buenos Aires e Lima, per esempio.

Sebbene sia molto difficile misurare gli impatti a lungo termine e sulla salute umana, si prevede che un miglioramento della qualità dell’aria contribuirà a ridurre le malattie respiratorie. In effetti, uno studio dell’Università di Harvard ha dimostrato che i pazienti nordamericani che vivono in aree con una qualità dell’aria più scadente hanno maggiori probabilità di morire di Covid-19 rispetto a quelli che vivono in luoghi dove l’aria è più pulita. Anche se è solo uno studio ed è sempre consigliabile aspettare di ottenere conclusioni con prove più empiriche, la verità è che non ci vuole un’eminenza scientifica per rendersi conto che l’inquinamento atmosferico è strettamente correlato all’attività economica e la circolazione delle persone, e quindi migliora quando rallenta.

Riduzione di alcuni problemi che colpiscono le grandi città come incidenti stradali, tassi di criminalità (rapine, omicidi, ecc.) e inquinamento acustico

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel 2018, circa 1,35 milioni di persone sono morte per incidenti stradali. I numeri dell’attuale 2020 saranno sicuramente più bassi in proporzione considerevole. Ad esempio, nel caso della città di Buenos Aires, secondo i dati forniti dal Ministero dei trasporti e dei lavori pubblici, il mese di marzo si è concluso con il minor numero di vittime rispetto allo stesso mese negli ultimi tre anni. Il numero totale di sinistri è diminuito del 34% in tutta Bueons Aires, e vi è stata una riduzione del 100% degli incidenti mortali.

In relazione agli omicidi e / o ai furti, la situazione è simile. Il tasso di omicidi è sceso in modo significativo in tutto il mondo a causa di Covid-19, a seguito di un calo del traffico di stupefacenti e rapine violente. Nelle città di diverse latitudini, molte delle quali caratterizzate da alti tassi di violenza urbana -come Chicago, New York, Lima, Medellín, El Salvador e la città di Buenos Aires, tra gli altri- gli omicidi sono diminuiti di oltre il 50% in solo un mese. Tuttavia, la violenza che persiste è la violenza domestica e di genere, che colpisce gravemente milioni di donne in tutto il mondo. Ma riguarda la violenza di genere e non risponde alle dinamiche specifiche delle grandi città, dove gran parte della violenza ha una base socio-urbana.

Infine, in relazione all’inquinamento acustico, l’impatto è travolgente. Nella città di Buenos Aires, situata tra le dieci città più rumorose del mondo, secondo lo studio condotto di Mimi Hearing Technologies, il Ministero dell’Ambiente ha rivelato che i livelli di rumore durante il giorno sono diminuiti tra il 16% e il 36% rispetto ai valori dei giorni prima dell’inizio dell’isolamento. Questi numeri sono circa 50 decibel, un livello accettabile per non influenzare l’udito secondo l’OMS e ben al di sotto della media che è di circa 70 e 75 decibel, a seconda del quartiere.

Questo è un paradosso curioso: stiamo riducendo l’impatto sull’ambiente, collaborando per ridurre i danni al nostro ambiente per la prima volta da molto tempo, a beneficio anche della nostra salute, ma non possiamo percepire o goderci queste azioni perché siamo bloccati nelle nostre case. Una vera metafora del decadimento umano stesso.

Che la metafora non diventi una tragedia greca dipende da quanto possiamo imparare da questa crisi per cambiare tutto ciò che deve essere cambiato. L’essere umano fa parte dell’ambiente, lo integra, si nutre di esso e può anche contribuire a proteggerlo. È un vero insulto per l’intelligenza prendere atto che l’unico modo per rispettare e conservare il pianeta è scomparire dal pianeta.

Nei processi descritti -che potremmo considerare ‘conseguenze positive ma non intenzionali’ della pandemia- ci sono tre grandi sfide nella costruzione di un ordine sociale ed economico post-pandemico. Si tratta di guardare l’intero bicchiere e non solo di stare con alcune delle sue metà.

