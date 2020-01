Tredici le città cinesi dov’è stato imposto lo stop ai trasporti pubblici a causa del coronavirus: Xianning, Xiaogan, Enshi, Zhijiang, Jingzhou, Huangshi, Qianjiang, Xiantao, Chibi, Ezhou, Huanggang e Lichuan, oltre alla città epicentro dell’epidemia, Wuhan, nella provincia dell’Hubei, portando così ad oltre 41 milioni il numero di cittadini coinvolti dalle misure per contrastare l’emergenza. Anche a Pechino è forte la forte preoccupazione per la diffusione dell’epidemia che ha indotto le Autorità ad adottare misure drastiche: la Città proibita è stata chiusa e tutti i festeggiamenti per il Capodanno cinese annullati. Stop alle celebrazioni anche nella regione semi-autonoma di Macao. Interdette, poi, alcune sezioni della Grande Muraglia.

Il virus 2019-nCoV, noto come ‘coronavirus’, è arrivato all’uomo dai serpenti: sarebbero questi gli animali nei quali il virus, trasmesso dai pipistrelli, si sarebbe mescolato e poi passato all’uomo. Come già accaduto con l’aviaria e la Sars, anche questa volta l’indice è puntato sui mercati di animali vivi, molto comuni in Cina dove, accanto agli animali allevati, si vendono animali selvatici come, appunto, serpenti e pipistrelli.

Il National Genomics Data Center (NGDC) cinese ha oggi costituito e pubblicato una banca dati per il nuovo coronavirus 2019-nCoV, causa di un’epidemia di polmonite scoppiata nella città-focolaio di Wuhan, nella Cina centrale. Secondo il direttore, Bao Yiming, attraverso questo nuovo database, i ricercatori hanno analizzato le variazioni del genoma del nuovo virus e ottenuto una serie di dettagliate informazioni sul grado, la regione e la base di mutazione tra i vari ceppi di 2019-nCoV, tra i ceppi di questo e del coronavirus SARS-CoV e tra i ceppi di 2019-nCoV e quelli dei coronavirus simili alla SARS riscontrati nei pipistrelli. L’analisi dei dati 2019-nCov è simile per l’80% al virus della SARS, responsabile di un’epidemia di polmonite scoppiata nel 2003. Il nuovo coronavirus presenta inoltre maggiore somiglianza con varie sequenze di genoma correlate, raccolte nel febbraio del 2017 da un pipistrello in Cina.

Ma le conseguenze per il governo di Pechino potrebbero presto coinvolgere anche il settore economico-commerciale, oltre le possibili proteste sociali. Ne parliamo con Ross Darrell Feingold, direttore per lo sviluppo aziendale di SafePro Group, una società che fornisce consulenza ai clienti aziendali in merito alla sicurezza dei viaggi e alla mitigazione dei rischi in tutto il mondo.

Bloccate al momento 10 città con 33 milioni di persone coinvolte nel blocco. Ci puoi spiegare come operativamente si attua questo blocco, che significa per i cittadini, e quali azioni su queste città sta conducendo il Governo per sostenere la cittadinanza chiusa sigillata in queste aree?

A partire da giovedì mattina a Wuhan, tutti i mezzi pubblici, compresi autobus urbani, metropolitana, traghetti (Wuhan è attraversato dal fiume Yangtze e altri corsi d’acqua), autobus a lunga percorrenza che viaggiano tra città, servizio ferroviario e voli sono stati gradualmente sospesi. Aeroporti e stazioni ferroviarie sono stati chiusi per impedire ai passeggeri bloccati di riunirsi all’interno dei terminal. Molte autostrade in Cina sono strade a pedaggio che rendono più facile per le autorità prevenire veicoli sulle autostrade interurbane. Certo, è difficile fermare tutto il traffico stradale, specialmente sulle strade del vicinato (al contrario delle autostrade) e, le barche sulle vie navigabili potrebbero essere in grado di rompere il blocco soprattutto di notte. Oltre alla polizia locale e alle unità della Polizia armata popolare che sono generalmente utilizzate per operazioni di controllo della folla (o antisommossa) in tutta la Cina, è probabile che anche unità militari saranno schierate per aiutare nel blocco. Venerdì è stato riferito che erano state schierate unità militari specializzate come quelle mediche, tuttavia è possibile che sia necessario un dispiegamento più ampio, compresa la fanteria. Al momento non è chiaro come verrà fornita la popolazione rimasta nelle città sigillate, soprattutto per quanto riguarda il cibo. Molto probabilmente le autorità dovranno iniziare a consegnare presto il cibo, anche se non è noto se i conducenti potranno fare viaggi di ritorno o debbano rimanere nelle città in quarantena. Con le festività lunari di Capodanno, anche la catena di approvvigionamento di molti beni è in vacanza. In genere, l’offerta di cibo fresco è inferiore durante e immediatamente dopo le vacanze. La Cina sta anche affrontando la crisi del maiale a causa dell’influenza suina africana, che ha reso necessaria la distruzione di un numero enorme di suini, causando una riduzione dell’offerta di maiale e prezzi elevati per la carne più comunemente consumata in Cina. Pertanto, mentre potrebbe essere troppo presto per dire che le città bloccate avranno una crisi alimentare, esiste un rischio sostanziale che un blocco prolungato possa crearne una.

Pechino è attrezzata a far fronte a questa crisi? Sia dal punto di vista sanitario che di gestione del blocco con tutto quel che ne deriva per supportare la popolazione?

La sfida che la Cina spesso affronta in queste situazioni è la riluttanza degli amministratori di livello inferiore a inviare “cattive notizie”, o ammettere i loro errori, al livello di autorità più alto successivo. Pertanto, sebbene in una situazione di crisi potrebbe essere utile che il processo decisionale sia “dall’alto verso il basso” senza molto spazio per la discussione, quando i livelli inferiori hanno paura dei loro superiori e forniscono informazioni inesatte, l’intera catena di comando è compromesso e probabilmente prendere decisioni sbagliate. Nei prossimi giorni, i media e i commentatori globali confronteranno questa situazione con l’epidemia di SARS in Cina nel 2003 e altre situazioni simili in Cina in cui i fatti reali della situazione erano nascosti ai livelli inferiori, il che significa che i decisori senior non erano in grado di prendere buone decisioni. Se combinato con la mancanza di media gratuiti e censori che rimuoveranno rapidamente i commenti critici su Internet, ci vorrà del tempo prima che i vertici di Pechino dispongano di informazioni accurate. Inoltre, la Cina ha una doppia struttura di governo. Ci sono governi locali nelle contee e nelle città e sopra di loro ci sono governi provinciali. Tuttavia, ci sono organizzazioni del partito comunista contemporaneamente ad ogni livello di governo. Le parti interessate alla gestione della crisi, come gli ospedali, potrebbero essere all’interno della gestione dei governi locali o provinciali, ma all’interno dell’ospedale avranno anche organizzazioni di partito comunista. Sebbene il partito sia più potente, questa struttura assicura che le decisioni siano ritardate e che vi sia rivalità per evitare la responsabilità. La crescente ricchezza della Cina negli ultimi trent’anni garantisce la capacità tecnica di scoprire la fonte del virus e pianificare azioni per gestire la crisi. Sfortunatamente, le realtà politiche, la mancanza di trasparenza e l’elusione della responsabilità di solito hanno la precedenza nel breve termine nella gestione di una crisi. Alla fine il governo centrale dovrà assumere la gestione della risposta a livello locale, il che significa che le decisioni vengono prese a livello di Xi Jinping e del suo gruppo dirigente.

Ci sarà una collaborazione con gli USA dal punto di vista sanitario?

Con la notizia di oggi che sono stati scoperti due casi potenziali negli Stati Uniti, i due Paesi avranno motivo di collaborare. La recente firma dell’accordo commerciale significa che c’è ancora una buona volontà da entrambe le parti a livello di governo. Tuttavia, negli ultimi mesi, il governo federale degli Stati Uniti ha intrapreso diverse azioni per controllare le attività degli scienziati cinesi che lavorano negli Stati Uniti. Ciò include la notifica alle università degli Stati Uniti che ricevono finanziamenti dal Dipartimento della Difesa che alcuni dei loro scienziati provenienti dalla Cina non hanno notificato alla scuola che stavano ricevendo contemporaneamente finanziamenti dal governo cinese per progetti di ricerca in Cina, o, azioni penali contro scienziati accusati di aver rubato proprietà intellettuale compresi campioni di cellule e dati di ricerca medica simili. Pertanto, a livello operativo, potrebbero esserci scienziati e personale medico in Cina che sono stati catturati (o conoscono persone che sono state catturate) nelle recenti azioni statunitensi e saranno riluttanti a lavorare con funzionari statunitensi anche se il governo centrale cinese approva tale iniziative. Il probabile risultato è che il governo cinese consentirà una condivisione dei dati molto limitata con gli Stati Uniti, ma è improbabile che inviti una presenza significativa in Cina di funzionari del governo degli Stati Uniti, scienziati provenienti da università o istituti di ricerca o esperti medici. È possibile che la Cina abbia un atteggiamento più accogliente nei confronti dell’assistenza europea.

Dal punto di vista politico ci saranno ripercussioni sulla Cina? Quali?

Per la politica interna, ci sarà sicuramente malcontento con il governo centrale. La censura su Internet assicura che, non appena le critiche appaiono su Internet, vengono rimosse. Le proteste sono possibili sia all’interno delle città bloccate che in altre località, sia nei prossimi giorni che dopo il peggio della crisi. Nonostante il sistema politico chiuso della Cina, le proteste pubbliche sono in realtà un evento regolare (spesso su questioni come i prezzi degli immobili, la confisca delle terre, gli scandali alimentari contaminati o le truffe sugli investimenti), sebbene la risposta delle autorità sia di sopprimere rapidamente le proteste pubbliche e di arrestare il organizzatori. I funzionari a livello locale e provinciale probabilmente perderanno il lavoro e subiranno le punizioni, che il partito comunista dirà dimostra che richiede funzionari del partito e del governo di aderire a standard elevati. Il pubblico ovviamente non ci crederà.

A livello internazionale, l’immagine della Cina negli Stati Uniti, in Australia, in Canada e nell’Europa occidentale è attualmente piuttosto negativa a causa della rabbia nei confronti di una serie di politiche cinesi, tra cui diritti umani, libertà religiosa, commercio, protezione ambientale, mancanza di stampa e altre libertà. E, naturalmente, i problemi significativi degli ultimi mesi, Xinjiang e Hong Kong. Pertanto, la Cina dovrebbe aspettarsi un’enorme quantità di copertura mediatica negativa nei media globali su tutti gli aspetti di questa crisi, comprese le condizioni sanitarie nei mercati alimentari, la velocità con cui le informazioni sulla crisi sono state condivise con le parti interessate (pubblico, personale medico, centro governo), la velocità della risposta della Cina e la trasparenza delle informazioni che la Cina condivide con il mondo.

Questa situazione potrebbe determinare rischi di proteste sociali?

È probabile una protesta sociale per strada o online nel cyberspazio a seguito della crisi. A breve termine, potrebbe essere nelle città bloccate se le persone si sentono frustrate dal fatto che non possono andarsene, a seconda della durata del blocco. In altre località della Cina le persone potrebbero essere riluttanti a protestare a breve termine perché riunirsi in luoghi pubblici con grandi folle in questo momento è troppo pericoloso poiché è possibile che il virus si diffonda rapidamente. Le persone hanno troppa paura per riunirsi in grandi gruppi. A seconda dell’entità della crisi, sono possibili proteste da parte di imprenditori che hanno perso denaro (soprattutto nelle città bloccate se le imprese non erano in grado di operare come mercati alimentari o cinema / ristoranti), parenti di vittime che muoiono e persone che hanno avuto il virus ma recuperato. Sebbene i media controllati dallo stato cinese riferiranno sul personale medico che si offre volontariamente volontario per compiti pericolosi o extra, i medici e gli infermieri che lavorano troppo sono un’altra potenziale fonte di manifestanti. Nelle città non colpite direttamente dalla crisi e / o non bloccate, anche l’impatto sui viaggi o sull’approvvigionamento alimentare sono potenziali fonti di protesta.

Per quanto attiene a Singapore quale la situazione e quale livello di capacità di rispondere all’emergenza da parte del Governo?

Singapore è un centro di eccellenza nella ricerca medica e scientifica e i servizi di emergenza (ambulanza, fuoco, polizia) sono entrambi ben addestrati e forniscono attrezzature e altre risorse sufficienti. L’attuale primo ministro, Lee Hsien Loong, è stato vice primo ministro durante la crisi della SARS del 2003, e l’attuale gabinetto comprende diversi membri che erano in alti funzionari del governo al momento della SARS. Al tempo della SARS, c’erano alcune critiche da parte del pubblico sul fatto che la risposta degli ospedali e del governo era inizialmente lenta e non coordinata. Tuttavia, il governo di Singapore tende a imparare dai suoi errori e si allena sufficientemente per impedire una ripetizione. Al momento il rischio a Singapore è maggiore per i viaggiatori che sono entrati a Singapore prima che venissero imposti controlli più severi sulla temperatura come aeroporto o che non presentassero sintomi poiché il virus ha un periodo di incubazione di circa quattordici giorni per la comparsa dei sintomi. Singapore ha una grande popolazione di residenti dalla Cina, alcuni dei quali ovviamente viaggeranno periodicamente in Cina. Molti Singapore vivono o viaggiano in Cina per affari. Pertanto, per una piccola popolazione esiste un’enorme quantità di movimenti di persone tra Cina e Singapore, il che aumenta la probabilità di casi di coronavirus a Singapore.

A Hong Kong quale la situazione e quali rischi ci potrebbero essere se l’emergenza si facesse grave?

Sfortunatamente, è difficile essere ottimisti sulla capacità del governo di Hong Kong di far fronte a una crisi di salute pubblica. Pochi membri del gruppo dirigente di Carrie Lam hanno esperienza rilevante in una crisi sanitaria. L’attuale segretario per il cibo e la salute è, in fondo, un professore infermieristico con esperienza nel controllo del tabacco; in precedenza era stata segretaria dal 2012 al 2017, ma prima era in ambito accademico. Quindi non è stata testata in questo tipo di crisi anche se Hong Kong, come altre località asiatiche, ha dovuto affrontare focolai di influenza durante i mesi invernali del Nord-est asiatico. A causa delle proteste di giugno 2019 ancora in corso, la fiducia del pubblico nei confronti del governo è bassa. È particolarmente basso contro agenzie in uniforme come la polizia o coloro che lavorano con la polizia, come i servizi di ambulanza. Il personale medico ha periodicamente organizzato proteste negli ospedali per criticare il governo e la polizia. Molti credono che il governo abbia assassinato manifestanti arrestati o inviato manifestanti arrestati in Cina. Sia le critiche alla risposta del governo, sia le teorie del complotto, saranno probabilmente diffuse online, il che avrà l’effetto di scoraggiare le persone dal seguire gli ordini di quarantena o altre direttive del governo, ad esempio in materia di igiene alimentare o altre questioni igieniche. Sebbene sia sicuro visitare Hong Kong, i viaggiatori devono monitorare attentamente la situazione e considerare di ritardare i viaggi se il numero di casi a Hong Kong aumenta in modo sostanziale.

Dal punto di vista economico l’area (non solo la Cina, ma l’intera area asiatica in emergenza) quali ripercussioni avrà?

Sulla base delle precedenti crisi di salute pubblica come la SARS, una situazione che si estende per più mesi e provoca centinaia di decessi potrebbe rimuovere uno o più percento dal PIL in un paese o territorio. Hong Kong non può certo permetterselo, con la sua economia già colpita dall’impatto delle proteste, inclusa la significativa riduzione dei viaggiatori in entrata, sia che si tratti di turisti, affari o per scopi “MICE” (riunioni, incentivi, convegni, mostre). La crescita del PIL cinese è diminuita in modo significativo negli ultimi anni, forse a causa della guerra commerciale con gli Stati Uniti, sebbene altri fattori stiano facendo pressione anche sulla crescita economica della Cina. Pertanto, i governi asiatici saranno costretti ad espandere i pacchetti di stimolo economico. La Cina ha recentemente ridotto i requisiti di riserva per le banche al fine di incoraggiare le banche a prestare più denaro alle imprese. A Hong Kong, sono stati annunciati una serie di programmi per fornire sussidi alle imprese colpite dalle proteste (come turismo, cibo e bevande), anche se è stato criticato che sia troppo piccolo. Questi pacchetti di stimolo in Cina e Hong Kong, così come in altre località asiatiche, saranno ampliati nei prossimi mesi.

Come è possibile, visti i precedenti, che la Cina sia nuovamente il Paese dal quale scoppia un problema sanitario che rischia di coinvolgere parecchi, troppi Paesi del pianeta? In questi anni cosa non ha fatto la Cina in termini di politiche sanitarie?

La Cina ha tutti gli elementi perché questo tipo di virus si diffonda rapidamente: città congestionate con grandi popolazioni, una gamma di animali (alcuni esotici) che vengono venduti vivi o appena uccisi nei mercati tradizionali (spesso anche chiamati “bagnati”) accessibili a il pubblico. La cucina tradizionale cinese è fatta con ingredienti freschi di carne e pesce o frutta e verdura; prima del capodanno lunare che inizia il 25 gennaio, la gente acquistava cibo fresco per cucinare alle riunioni di famiglia. Naturalmente, anche le questioni relative allo stato di diritto sono un fattore significativo. La Cina potrebbe avere normative che richiedono un’igiene adeguata nei mercati alimentari, ma l’applicazione è scarsa anche nelle città più grandi e più ricche come Wuhan, dove il governo della città ha risorse adeguate. I critici daranno la colpa al partito comunista e alla mancanza di democrazia; l’assenza di trasparenza nelle decisioni del governo incoraggia la sfiducia e un conforto nell’ignorare la regolamentazione. La corruzione di funzionari governativi è anche un problema che potrebbe impedire l’applicazione delle normative applicabili. Problemi simili si riscontrano anche quando la Cina ha uno scandalo alimentare contaminato o prodotti fabbricati male vengono venduti localmente o esportati all’estero. Questi molti problemi non possono essere cambiati da un leader potente come Xi Jinping; nonostante il suo enorme potere, è solo al suo settimo anno ed è irrealistico aspettarsi che risolva tali problemi a livello locale. I funzionari più vicini al problema, a livello di città o di provincia, vengono spostati nel paese in posti diversi ogni pochi anni e si concentrano su obiettivi a breve e non a medio o lungo termine. A differenza dei funzionari eletti nelle democrazie, non provengono dal luogo in cui sono distaccati e non hanno la connessione che deriva dall’essere un locale. Pertanto, a meno che il sistema politico non cambi, oltre a una migliore istruzione e un miglioramento dello stato di diritto, è probabile che tali situazioni si verifichino di nuovo.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti